Dünkü koronavirüs tablosunda son durum ne? 18 Ağustos korona tablosu 2020

19 Ağustos 2020 Çarşamba 10:52 - Güncelleme: 19 Ağustos 2020 Çarşamba 10:52

Dünkü koronavirüs tablosu, Sağlık Bakanlığı'nın https://covid19.saglik.gov.tr/ sitesinde açıklandı. Sağlık Bakanlığı, corona virüsü son dakika vaka sayısı ve vefat eden sayısı merak ediliyor. Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve vefat rakamları her gün açıklanıyor. En son Türkiye corona virüs tablosunu vatandaşlar araştırıyor. 18 Ağustos Salı gününün tablosuna göre, son 24 saatte 20 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu can kaybı 6 bin 16 oldu. Vaka sayısı da bin 263 artarak 251 bin 805'e yükseldi. Peki dün koronadan kaç kişi öldü? Peki Dünkü koronavirüs tablosunda son durum ne? İşte 18 Ağustos korona tablosu 2020

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü tablosuna göre vaka sayısı 251.805'e yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 6.016 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte 19 Ağustos Türkiye Koronavirüs tablosu detayları...

18 AĞUSTOS KORONA TABLOSU 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 Ağustos Korona Tablosunu yayınladı.

Dünkü koronavirüs tablosunda son durumu açıklayan Bakan Koca Twitter'dan şu açıklamayı yaptı;

"Bu tabloda her gün açıklanan Koronavirüs test sonuçları, ortalama 10 gün önceki bulaşmaları gösteriyor. Sonuçlara göre, ortalama 10 gün önce, virüs, tedbirlere uyulmayan ortamlarda 1.263 kişiye daha bulaştı. Kararlı olursak, virüse bu gücü tanımayabiliriz."

DÜNKÜ KORONAVİRÜS TABLOSUNDA SON DURUM NE?

Türkiye'de son 24 saatte 1263 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 20 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 251 bin 805 ve can kaybının 6 bin 16 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 82 bin 318 test yapıldı, 1263 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 20 hasta vefat etti, 942 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 5 milyon 882 bin 406, vaka sayısı 251 bin 805 ve vefat sayısı 6 bin 16 oldu.

Hastalarda zatürre oranı yüzde 7,5, ağır hasta sayısı ise 703 olarak açıklandı.

Türkiye koronavirüs tablosunda kritik eşiğe gelindiğini söyleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 Ağustos Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu Twitter'dan paylaştı. Bakan Koca, "11 Marttan bu yana, tanı konmuş toplam hasta sayımız 250 bini geçti. Hastalığı yayma potansiyeline sahip, izole edilmiş Aktif Hasta sayısı 12.575. Yeni hastaların büyük kısmı kolay iyileşebiliyor. Fakat yayılım, tedavisi zor Ağır Hasta sayısını artıyor." açıklamasında bulundu.



DÜN 22 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle dün 22 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 233 yeni vakanın tespit edildiğini ve bin 2 hastanın iyileştiğini açıklamıştı.

DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUMU

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde geçen yıl aralık ayında ortaya çıkan ve tüm dünyayı saran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinde vaka sayısı 22 milyonu geçti. Dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle 777 bin 459 kişi hayatını kaybetti. ABD, 5 milyon 612 bin 27 kişiyle Kovid-19 vakalarının en çok görüldüğü ülke oldu.

BREZİLYA İKİNCİ SIRADA

AA'da yer alan habere göre ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla Brezilya (3 milyon 363 bin 235),Hindistan (2 milyon 701 bin 604),Rusya (927 bin 745),Güney Afrika (589 bin 886),Peru (541 bin 493),Meksika (525 bin 733),Kolombiya (476 bin 660),Şili (387 bin 502),İspanya (382 bin 142),İran (345 bin 450),İngiltere (319 bin 197),Suudi Arabistan (299 bin 914),Arjantin (299 bin 126),Pakistan (289 bin 832),Bangladeş (279 bin 144) ve İtalya (254 bin 235). Türkiye'de vaka sayısı 250 bin 542'ye ulaştı.

AKTİF HASTA SAYISI 6.5 MİLYON

Vaka sayısı 100 bini aşan diğer ülkeler ise şöyle sıralandı: "Almanya (226 bin 686),Fransa (219 bin 29),Irak (180 bin 133),Filipinler (164 bin 474),Endonezya (141 bin 370),Kanada (122 bin 872),Katar (115 bin 368),Kazakistan (103 bin 300),Ekvador (101 bin 751) ve Bolivya (101 bin 223)." Kovid-19'a yakalanan 14 milyon 793 bin 398 kişi iyileşti, halen tedavisi süren 6 milyon 479 bin 615 aktif vaka bulunuyor.