Dünkü koronavirüs tablosunda vaka sayısı kaç oldu? 30 Ağustos 2020 Türkiye koronavirüs tablosunda son durum

31 Ağustos 2020 Pazartesi 11:54 - Güncelleme: 31 Ağustos 2020 Pazartesi 11:54

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınıyla ilgili son gelişmeleri ve Türkiye koronaviüs tablosu'nu açıkladı. Bakan Koca'nın twitter hesabından açıkladığı tabloya göre Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı artıyor. Peki Dünkü koronavirüs tablosunda son durum ne? İşte 30 Ağustos 2020 koronavirüs vakalarında son durum...

Türkiye koronavirüs vakalarında son durum ise şöyle, son 24 saatte 1.482 kişiye koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 42 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 268 bin 546, can kaybı 6 bin 326 oldu. Öte yandan Bakan Koca, "Düne göre daha az test talebi oldu. Ancak buna rağmen 1.482 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız artıyor. Bu durum kaybettiğimiz canların sayısını da artırıyor. Mücadeleyi ancak hep birlikte yürütürsek başarabiliriz. Güç tedbirde." açıklamasında bulundu.

30 Ağustos 2020 günlük vaka sayısı 1482 olurken, 1 gün önce vafat sayısı 39 iken, dünkü vefat sayısı ise 42 oldu. İyileşen hasta sayısı ise 1027 oldu.

30 AĞUSTOS 2020 GÜNLÜK KOORNAVİRÜS VAKA SAYILARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından 30 Ağustos 2020 tarihine ait günlük koronavirüs rakamlarının olduğu tabloyu paylaştı. İşte günlük koronavirüs vaka ve ölen kişi sayılarının detayları;

Test sayısı: 91.302

Vaka sayısı: 1482

Vefat sayısı: 42

İyileşen hasta sayısı: 1027

29 Ağustos Türkiye koronavirüs vakalarında son durum ise şöyle, son 24 saatte 1.549 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 39 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 267 bin 064, can kaybı 6 bin 284 oldu. Öte yandan Bakan Koca, 'Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Tedbirlere uymada gevşek olamayız. Güç tedbirde.' açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı hakkında yaptığı açıklama ise şöyle:

'Toplamda 7 milyona yakın test yaptık. Bugün aktif hasta sayımıza 546 kişi daha eklendi. Kabyettiğimiz hasta sayımız toplamda 6.000’den fazla. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Tedbirlere uymada gevşek olamayız. Güç tedbirde.'

Türkiye koronavirüs tablosunda son durum her gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşılıyor. Sağlık Bakanlığı'nın covid-19 sayfasında her gün paylaşılan vaka sayıları, iyileşen hasta sayısı,vefat sayısı ve test sayısı belirtiliyor.



Türkiye'de koronavirüs tablosu: Gün gün Ağustos ayı koronavirüs vakaları