Dünya Aleyna Ölmez'i konuşuyor! Doktorlar şaşkın: İnanılmaz bir şey

Enkazdan çıkarılmasının ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesinde ilk muayenesi yapılan Ölmez, buradan da Ankara'ya sevk edildi.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cengiz Dilber, Ölmez'in sağlık durumuna ilişkin şu bilgileri verdi:

"Çok inanılmaz bir olay. 248 saat sonra, 11. günde geldi. Vücut fonksiyonlarını çok bozulmadan yaşaması, böbrek fonksiyonlarının bozulmaması bizi şaşırttı. İnanılmaz bir şey. Sağlık durumu çok iyi. İlk geldiğinde 'Aleyna nasılsın?' dedim, 'Hocam çok iyiyim' dedi. Her geçen saat daha iyi oluyor. Çok daha iyi. Şimdi, Ankara'ya gönderiyoruz. Biraz travma var tabii. Travmanın etkileri nedeniyle biraz bu ortamdan uzaklaştırmak da gerekiyor. Vücudunda çok önemli bir kırığı yok. Beyin fonksiyonları iyi. Bütün organları iyi durumda. Daha iyi bir ortama çekmek istiyoruz onu."

- "KENDİ KENDİME VAKİT GEÇİRMEYE ÇALIŞTIM"

Ölmez, sevk öncesinde hastanede kendisinin sağlık durumunu soran basın mensuplarına, "İyiyim teşekkür ederim" ifadeleriyle karşılık verdi.

Enkaz altında ne yaptığı sorusuna Aleyna Ölmez, "Hiçbir şey yoktu elimde, kendi kendime vakit geçirmeye çalıştım." dedi.

Ölmez'in teyzesi Güler Duman ise "Mutluyuz çok şükür, inşallah hayırlısıyla tamamen ayağa kalkarsa daha da mutlu oluruz. Çok şükür, bin şükür dualarımızın karşılığı oldu. Allah'a 11 gündür dua ediyorduk, hamdolsun, çok şükür sağlıklı bir şekilde kavuşabildik." ifadelerini kullandı.

'İNANILIR GİBİ DEĞİL'

İngiliz Daily Mail gazetesi Aleyna'nın 248 saat sonra enkaz altından çıkarılışını 'İnanılır gibi değil' sözleri ile okuyucularına sundu.

Aleyna'nın 11 gün boyunca enkaz altında dayandığını anlatan gazetede, İngiliz yardım görevlilerinin Türkiye'de karşılaştıkları olaylara ilişkin açıklamalarına da yer verildi.

"YAŞADIKLARI FELAKETE RAĞMEN..."

Türkiye'de deprem bölgesinde bulunan Yardım görevlisi Basheer Khan, Türkiye'de tanıştığı herkesin ülkelerinde meydana gelen felakete rağmen 'yardımsever ve düşünceli olduğunu' söyledi.

Khan açıklamalarında, ziyaret ettikleri hiçbir yerde panik ya da kaos olmadığını belirtti ve 'Yetkililer her şeyi kontrol altına almış gibi görünüyor' dedi.