Dünya barış günü resimli mesajlar: 1 Eylül Dünya barış günü görselleri

01 Eylül 2020 Salı 10:21 - Güncelleme: 01 Eylül 2020 Salı 10:21

Dünya Barış Günü, insanlık tarihinin gördüğü en kanlı savaşlardan biri olan İkinci Dünya Savaşı’nın başladığı gündür. 1 Eylül Dünya Barış Günü’nü hatırlatmak isteyenler, sosyal medyadan 1 Eylül Dünya barış günü görsellerini paylaşıyor. 1 Eylül Dünya barış günü, İkinci Dünya Savaşı'nın yaralarını sarmak ve o acı günleri unutmamak amacıyla ilan edildi. Dünya barış günü resimli mesajlar savaşa karşı olanlar tarafından farkındalık uyandırmak amacıyla paylaşılıyor. İşte 1 Eylül Dünya Barış Günü görselleri

1 Eylül Dünya Barış Günü geldi… Dünya Barış Günü farklı kurumlarda 21 Eylül’de de kutlanıyor. Dünya Barış Günü dünyaya barışın önemini bir kez daha hatırlatıyor. İşte 1 Eylül Dünya barış günü görselleri ve Dünya barış günü resimli mesajlar

DÜNYA BARIŞ GÜNÜ HİKAYESİ

Varşova Paktı ve Eskiden Sovyetler Birliği üyesi olan ülkelerin kararı ile Almanya'nın 20. yüzyılın en kanlı olayını başlatarak, Polonya'ya 1 Eylül 1939'da saldırdığı günü barış içinde bir dünya görevini hatırlatmak için Dünya Barış Günü ilan etti. Dünyada bazı ülkeleri Dünya Barış Günü'nü 1 Eylül'de kutlarken bazıları da 21 Eylül'de kutlamaktadır.

1 EYLÜL DÜNYA BARIŞ GÜNÜ GÖRSELLERİ

Ne yeşil bir zeytin dalı gibi baharlık ne de bir güvercin kanadı gibi hafiftir barış, bir bebeğin gülüşü gibi aydınlık aşk kadar güçlüdür barış 1 Eylül Dünya Barış Günü Kutlu olsun.

“Dağlar, insanlar ve hatta ölüm bile yorulduysa, şimdi en güzel şiirdir barış..”

Dünya barışı için Renk, Dil, Irk demeden Halaya hep birlikte Tutuşalım ..

Çocuklara bırakacağımız en değerli miras BARIŞ'tır.

“Anne çiçeklere bak ne güzel. Şarkılar ne güzel. İnsanları seviyorum Yaşamayı seviyorum… Çok seviyorum!”

‘Barış mutlak Barış' Şartsız şurtsuz, amasız lakinsiz, derhal şimdi Barış. Merhaba Dostlar Savaşsız sömürüsüz, huzurun ve barışın olduğu güzel bir dünya dileğiyle, 1 Eylül Dünya Barış Günü kutlu olsun.

Ekmeği konuşalım Sonra barışı Üstüne bir de çocukları öpelim Olmuşken tam olsun.

Gülümsemenin dili, dini, ırkı yoktur. Tüm insanlar aynı dilde gülümser. Kimsenin gülüşü solmasın 1 Eylül Dünya BarışGünü

“Yurtta sulh, Cihanda sulh” ilk defa Mustafa Kemal Atatürk tarafından 20 Nisan 1931'de dile getirilmiştir…Bu duygularla 1 Eylül Dünya Barış Günü Kutlu olsun.

Çocuğun gördüğü düştür barış. Ananın gördüğü düştür barış. Ağaçlar altında sevdalıların sevda sözleridir barış.

1 Eylül Dünya Barış Günü'nü kutlar, tüm dünya mazlumlarının barış ve huzur içinde uyanacağı bir gelecek dileriz.

DÜNYA BARIŞ GÜNÜ RESİMLİ MESAJLARI

Çocuğun gördüğü düştür barış.

Ananın gördüğü düştür barış.

Ağaçlar altında söylenen sevda sözleridir barış...

Herkesin 'kardeşim' demesidir birbirine ...

Dünya Barış günü kutlu olsun.

Yeryüzünde ırk, din, dil ayırt etmeksizin; herkesin eşit ve özgürce yaşadığı barış dolu bir gelecek ümidiyle 1 Eylül Dünya Barış günü kutlu olsun...

Kimsenin ötekileştirilmediği

Farklı görüşlerin barış ve huzur içinde

bir arada, rahatça yaşayabildiği

Güzel bir dünya umuduyla

1 Eylül Dünya Barış Günü Kutlu Olsun