Güncel

Dünya basını Başkan Erdoğan'ın ABD ziyaretini konuşuyor: Türkiye bölgesel gücünü pekiştiriyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu için gerçekleştirdiği ABD ziyareti, dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Dünya basınında yer alan haberlere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem Gazze'deki soykırımı cesurca gündeme taşıyan bir lider olduğuna hem de Türkiye'nin savunma, enerji ve diplomasi alanlarında stratejik gücünü pekiştirdiğine dikkat çekildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump ile yapacağı görüşme ise, Ankara-Washington ilişkilerinde yeni bir dönemin kapısını aralayacak tarihi bir adım olarak değerlendirildi.

HABER MERKEZİ22 Eylül 2025 Pazartesi 10:39 - Güncelleme:
Dünya basını Başkan Erdoğan'ın ABD ziyaretini konuşuyor: Türkiye bölgesel gücünü pekiştiriyor
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD'ye gitti.

ANKARA-WASHİNGTON İLİŞKİLERİ

Ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşecek. Dünya basını, bu temasın Ankara-Washington ilişkilerinde yeni bir döneme işaret edebileceğini yazdı.

F-35'LER MASADA

İsrail basınından Jerusalem Post, Erdoğan-Trump görüşmesinin savunma sanayisi açısından fırsatlar barındırdığını belirterek, özellikle F-35 savaş uçağı alımlarının masada olacağını aktardı. Gazete ayrıca Erdoğan'ın Gazze meselesinde diplomatik ağırlığını kullanacağını vurguladı.

TÜRKİYE STRATEJİK KONUMUNU PEKİŞTİRECEK

Yunan basınından Pentapostagma, Türkiye'nin F-35 programına yeniden dahil olma ve ABD'den doğalgaz tedarik etme konularını önceliklendirdiğini yazdı. Haberde, Türkiye'nin enerji hamleleriyle stratejik konumunu pekiştirmeyi hedeflediğine dikkat çekildi.

STRATEJİK VE TİCARİ BİR FIRSAT

Fransız basınından France24, görüşmenin iki ülke için "stratejik ve ticari bir fırsat" olduğunu aktararak Erdoğan'ın savunma ve ticaret anlaşmalarına odaklanacağını belirtti. Gazete ayrıca, Erdoğan'ın Gazze ve Filistin konularını gündeme taşıyarak uluslararası toplumda Türkiye'nin lider rolünü öne çıkaracağını ifade etti.

TÜRKİYE BÖLGESEL GÜCÜNÜ PEKİŞTİRECEK

ABD basınından Bloomberg, Erdoğan'ın ziyaretiyle Türkiye'nin hem savunma sanayisinde bağımsızlığını artırmayı hem de bölgesel gücünü pekiştirmeyi hedeflediğini yazdı.

İLİŞKİLERDE KİLOMETRE TAŞI

İspanyol basınından Democrata ise Erdoğan-Trump görüşmesini "ilişkilerde kilometre taşı" olarak nitelendirdi. Haberde, Türkiye'nin F-35 programına dönüş arayışı ve Gazze'nin gündeme gelmesinin bölgesel istikrara katkı sağlayacağı belirtildi.

"GAZZE'NİN SESİ OLACAK"

ABD basınından Northern BC de Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda Gazze'deki insani krize dikkat çekeceğini, İsrail saldırılarını gündeme taşıyarak uluslararası kamuoyuna barış mesajı vereceğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ziyareti, hem savunma ve enerji alanındaki işbirliği hedefleri hem de Gazze konusunda dile getireceği mesajlarla Türkiye'nin bölgesel ve küresel rolünü güçlendirmeyi amaçlıyor.

