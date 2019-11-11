Dünya Bekarlar Günü nedir? 11 Kasım Bekarlar Günü mesajları, en eğlenceli resimli mesajlar burada!

Sosyal medya da büyük ilgi uyandıran Dünya Bekarlar Günü hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. Dünya Bekarlar Günü nedir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Bugünde yalnız arkadaşlarına mesajlar göndermek isteyenler 11 Kasım Bekarlar Günü mesajlarını merak etmeye başladılar. En eğlenceli 11 Kasım Bekarlar Günü mesajlarını bizde sizler için derledik. Bekarlar günü 1990’lı yıllarda Sevgililer Günü karşıtı olarak başlamış ve bekarların da kendi günlerini kutlayabilmesi için ortaya atılmıştı. Tarih de dört “yalnız 1’den oluşan 11/11 olarak belirlendi.

DÜNYA BEKARLAR GÜNÜ NEDİR?

Bekarlar günü 1990’lı yıllarda Sevgililer Günü karşıtı olarak başlamış ve bekarların da kendi günlerini kutlayabilmesi için ortaya atılmıştı. Tarih de dört “yalnız 1’den oluşan 11/11 olarak belirlendi.

DÜNYA BEKARLAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Çin'de 1990'lı yıllarda üniversite öğrencileri tarafından Sevgililer Günü'ne alternatif olarak başlayan 11 Kasım Bekarlar Günü, 2009 yılından bu yana alışveriş festivaline dönüşmüş durumda. Bekarların kendilerine hediye aldığı festivalin ilk yılında Alibaba'dan 8 milyon dolarlık online alışveriş yapılmıştı.

11 KASIM BEKARLAR GÜNÜ MESAJLARI

11 Ekim Dünya yalnızlar günü günümüz kutlu olsun

Gün benim günüm 11 Ekim Dünya yalnızlar günüm kutlu olsun

Allah var Alllah yar.kimse yanliz degildir… rabbimize hamd olsun 11 Ekim Dünya yalnızlar günü kutlu olsun

Büyüdüğünüze göre yalnız başınıza ağlayabilirsiniz. Yaşasın 11 Ekim Dünya yalnızlar günü

Bazen kalabalık, bazende Yalnız olmana isyan edersin, ama en kötüsü kalabalık iken yalnız kaldığını hissetmektir. 11 Ekim Dünya yalnızlar günü kutlu olsun

Yalnızlığı zayıflık olarak algılamayın. Aslında yalnız olan kişiler, hak ettikleri kişiyi bekleyecek sabır ve güce sahip demektirler. 11 Ekim Dünya yalnızlar günü kutlu olsun

Ohaa bizim günümüz bile mi var.Yalnız kutluyoruz yine kesin 11 Ekim Dünya yalnızlar günü kutlu olsun

Bir yerde, benim için nefes aldığını bildiğim ve henuz tanımadığım biri var mutlaka… 11 Ekim Dünya yalnızlar günü kutlu olsun

Ne de doğru demiş Özdemir Asaf, “Yalnızlık paylaşılmaz Paylaşılsa yalnızlık olmaz”.. Hepimizin 11 Ekim Dünya yalnızlar günü kutlu olsun