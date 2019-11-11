Dünya Bekarlar Günü nedir? 11 Kasım Bekarlar Günü mesajları, en eğlenceli resimli mesajlar burada!
Bugün Dünya Bekarlar Günü olarak kutlanıyor. ABD'de Black Friday olarak kutlanan ve alışveriş çılgınlığına dönüşen özel gün, Çin'de Bekarlar Günü adı altında kutlanıyor ve o güne özel alışveriş sitelerinde büyük indirimler yapılıyor. Bekarlar günü 1990’lı yıllarda Sevgililer Günü karşıtı olarak başlamış ve bekarların da kendi günlerini kutlayabilmesi için ortaya atılmıştı. Tarih de dört “yalnız 1’den oluşan 11/11 olarak belirlendi. Sosyal medyada ilgi gören Dünya Bekarlar Günü hakkında araştırmalar da yapılmaya başlandı. Dünya Bekarlar Günü nedir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Bu günde arkadaşlarına mesajlar göndermek isteyenlerde 11 Kasım Bekarlar Günü mesajlarını araştırıyorlar. Bizde sizler için en eğlenceli mesajları derledik..
Sosyal medya da büyük ilgi uyandıran Dünya Bekarlar Günü hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. Dünya Bekarlar Günü nedir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Bugünde yalnız arkadaşlarına mesajlar göndermek isteyenler 11 Kasım Bekarlar Günü mesajlarını merak etmeye başladılar. En eğlenceli 11 Kasım Bekarlar Günü mesajlarını bizde sizler için derledik. Bekarlar günü 1990’lı yıllarda Sevgililer Günü karşıtı olarak başlamış ve bekarların da kendi günlerini kutlayabilmesi için ortaya atılmıştı. Tarih de dört “yalnız 1’den oluşan 11/11 olarak belirlendi.
DÜNYA BEKARLAR GÜNÜ NEDİR?
Bekarlar günü 1990’lı yıllarda Sevgililer Günü karşıtı olarak başlamış ve bekarların da kendi günlerini kutlayabilmesi için ortaya atılmıştı. Tarih de dört “yalnız 1’den oluşan 11/11 olarak belirlendi.
DÜNYA BEKARLAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?
Çin'de 1990'lı yıllarda üniversite öğrencileri tarafından Sevgililer Günü'ne alternatif olarak başlayan 11 Kasım Bekarlar Günü, 2009 yılından bu yana alışveriş festivaline dönüşmüş durumda. Bekarların kendilerine hediye aldığı festivalin ilk yılında Alibaba'dan 8 milyon dolarlık online alışveriş yapılmıştı.
11 KASIM BEKARLAR GÜNÜ MESAJLARI
11 Ekim Dünya yalnızlar günü günümüz kutlu olsun
Gün benim günüm 11 Ekim Dünya yalnızlar günüm kutlu olsun
Allah var Alllah yar.kimse yanliz degildir… rabbimize hamd olsun 11 Ekim Dünya yalnızlar günü kutlu olsun
Büyüdüğünüze göre yalnız başınıza ağlayabilirsiniz. Yaşasın 11 Ekim Dünya yalnızlar günü
Bazen kalabalık, bazende Yalnız olmana isyan edersin, ama en kötüsü kalabalık iken yalnız kaldığını hissetmektir. 11 Ekim Dünya yalnızlar günü kutlu olsun
Yalnızlığı zayıflık olarak algılamayın. Aslında yalnız olan kişiler, hak ettikleri kişiyi bekleyecek sabır ve güce sahip demektirler. 11 Ekim Dünya yalnızlar günü kutlu olsun
Ohaa bizim günümüz bile mi var.Yalnız kutluyoruz yine kesin 11 Ekim Dünya yalnızlar günü kutlu olsun
Bir yerde, benim için nefes aldığını bildiğim ve henuz tanımadığım biri var mutlaka… 11 Ekim Dünya yalnızlar günü kutlu olsun
Ne de doğru demiş Özdemir Asaf, “Yalnızlık paylaşılmaz Paylaşılsa yalnızlık olmaz”.. Hepimizin 11 Ekim Dünya yalnızlar günü kutlu olsun
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