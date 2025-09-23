Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM kürsüsünde yapacağı açıklamalar öncesinde X plarformunda #PalestinesVoiceErdogan etiketi dünya gündeminde TT oldu.

Küresel vicdanın sesi olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "manifesto" niteliğinde gerçekleştireceği hitabı ve Filistin konusunda yapacağı çağrılar merakla bekleniyor.

Erdoğan'ın konuşması başlamadan, #PalestinesVoiceErdogan Hashtag'ı sosyal medyayı salladı.

On binlerce kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medya platformlarından destek verirken, açılan hashtag önce ABD gündeminde daha sonra tüm dünya listesinde Trend Topic (TT) oldu.