Güncel

Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kilitlendi! #PalestinesVoiceErdogan etiketi TT oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler kürsüsünden yapacağı kritik açıklamalar öncesi, X platformunda başlatılan '#PalestinesVoiceErdogan' etiketi kısa sürede dünya gündeminde ilk sıralara yerleşti.

23 Eylül 2025 Salı 15:30
Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kilitlendi! #PalestinesVoiceErdogan etiketi TT oldu
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM kürsüsünde yapacağı açıklamalar öncesinde X plarformunda #PalestinesVoiceErdogan etiketi dünya gündeminde TT oldu.

Küresel vicdanın sesi olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "manifesto" niteliğinde gerçekleştireceği hitabı ve Filistin konusunda yapacağı çağrılar merakla bekleniyor.

Erdoğan'ın konuşması başlamadan, #PalestinesVoiceErdogan Hashtag'ı sosyal medyayı salladı.

On binlerce kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medya platformlarından destek verirken, açılan hashtag önce ABD gündeminde daha sonra tüm dünya listesinde Trend Topic (TT) oldu.

