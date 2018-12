Dünya Engelliler Günü mesajları şiirleri yazıları 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlama etkinlikleri

Dünya Engelliler Günü mesajları şiirleri yazıları nelerdir? 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlama etkinlikleri merak ediliyor. Engelliler Günü’ne 1 gün kaldı. Heyecanla 3 Aralık Engelliler Günü ile ilgili sözler yazılar mesajlar araştırılıyor. Vatandaşların internette araştırmaya başladığı ‘’ Engelliler Günü mesajları kutlama yazıları ve şiirlerini haberimizde derledik. Yarın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Sadece Aralık'ta değil her gün bize engelliler günü. Dünya engelliler günü ile ilgili en güzel sözleri, en anlamlı engelliler günü mesajlarını sizler için derledik. Engelliler Haftası boyunca; engellilik sorunu, engelliliğinönlenmesi ve engellilerin eğitimi konusu üstünde durulur. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü yazıları ve sözleri nelerdir? 3 Aralık Dünya Engelliler Günü önemi nedir? Engelliler Günü, Radyo ve televizyonda konu ile ilgili programlar yayınlanır. Okullarda her gün ayrı bir engellilik konusu işle­nir. Engellileri Koruma Millî Koordinasyonu Kurulu haftanın değerlendirilmesi için aşağıdaki programın uygulanmasını kararlaştırmıştır. Dünyada 156 ülkede aynı tarihte kutlanan engelliler haftası boyunca çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Hafta boyunca engelliliğin önlenmesi, engellilerin eğitimi ve engelli sorunu hakkında çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. İşte merak edilen 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları yazıları sözleri şiirleri star.com.tr'de...

3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ MESAJLARI

Başkan Akın'ın 03 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajı

Germencik Belediye Başkanı ve MHP Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın 03 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Akın mesajında; "Birleşmiş Milletlerin 1992 yılında aldığı bir kararla Dünya Engelliler Günü ilan edilen 3 Aralık, engeli olan bireylerin topluma kazandırılması ve sorunlarının gündeme getirilmesi amacıyla tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. Engellilerin yaşadıkları sorunlar; yalnızca engelli bireyleri ve ailelerini değil, toplumun tüm kesimlerini yakından ilgilendiren önemli bir konudur. Engellilik, sosyal hayatı engelleyen bir kusur değil, desteklenmesi gereken bir durum olarak kabul edilmelidir. Bu nedenle her fırsatta onları kucaklayarak eşit ve değerli vatandaşlar olduklarını göstermeliyiz. Engelli vatandaşlarımızın hayatlarını daha da kolaylaştırarak geleceğe güvenle bakabilmeleri ve üreten bireyler olarak kendi kendilerine yeter duruma gelmeleri için kamu ve özel kuruluşlar, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ile tüm vatandaşlarımızın işbirliği içinde hareket etmeleri gerekmektedir. Engelli vatandaşlarımızın desteklenmeleri halinde neleri başarabileceklerini görüyor, birçok olayına şahit oluyor onların yaşama sevinciyle hayata sarılmalarından büyük mutluluk duyuyoruz. Özellikle son yıllarda spordan sanata, eğitimden çalışma hayatına kadar hemen her alanda önemli başarılara imza atan engelli kardeşlerimizin bu azim ve özgüvenleri her türlü takdiri hak etmektedir. Bu durum göstermektedir ki engellilik herhangi bir zorluk ve mücadele gerektiren bir durum söz konusu olduğunda pes etmek değil, onu aşmak için mücadele etmemektir. Unutmayalım ki, her sağlıklı insan bir engelli adayıdır. Başarılı insan, yaşama azmini yitirmeyen ve kendisiyle barışık olan kişidir. Hayatta başarıya ulaşmada hiçbir şeyin engel teşkil etmeyeceği düşüncesiyle engelli vatandaşlarımızı kararlılıklarını yitirmeden amaçlarına ulaşmak için daha çok çalışmaya, hayata bağlılıkları ve azimleriyle de herkese örnek olmaya davet ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün, engelli kardeşlerimiz ile ilgili toplumsal farkındalığın artmasına, onların hayatlarını kolaylaştıracak yeni adımlar atılmasına vesile olmasını diliyor, bütün engellerin sevgi, saygı ve dayanışmayla aşılacağını hatırlatarak, tüm engelli vatandaşlarımıza ve onların fedakâr ailelerine sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.

Avşar'dan Engelliler Günü mesajı

MHP Malatya İl Başkanı R.Bülent Avşar, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Avşar mesajında,”Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılında ‘Dünya Engelliler Günü’ olarak kabul edilen 3 Aralık tarihi, engelli vatandaşlarımızın sorunlarına dikkat çekilmesi açısından önemli bir farkındalık günüdür. Her insanın başına gelebilecek olan bu durum karşısında, engelli vatandaşlarımızın sorunlarına sahip çıkmak, doğru ve kalıcı çözümler üretmek, toplumla bütünleşmelerini sağlamak, onların yaşamlarının kolaylaşmasına yardım etmek hepimiz için toplumsal bir görevdir.

Bu duygu ve düşüncelerle tüm engellilerimizin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü tebrik ediyor, aileleri ve sevdikleriyle beraber sağlıklı bir yaşam temennimle kendilerini en derin duygularla sevgi ve selamlarımı iletiyorum” ifadelerini kullandı.

3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ YAZILARI

=> Güzellikleri yalnız engelsizler için değil, engelliler için de isteyin.

=> Bir gün değil, her gün ilgi görmek istiyoruz.

=> Engelli ne demek sen de öğren / Yürümek ne demek engelliden öğren!

=> Engelliler için yaptıklarınızı aslında kendiniz için yaptığınızı unutmayın.

=> En büyük engel sevgisizliktir.

=> Engeller engeliler için aşılmıştır.

=> Bana acıyarak bakma bana küçümseyerek bakma bir bakarsın acınacak halde sen olursun.

=> Engelli olmak, engel değildir.

=> Asıl engelliler, karşılarına çıkan engeli geçemeyenlerdir.

=> Engelli insanlara saygı, insanlığa saygıdır.

=> Engellilere saygı göstermez ve onları küçük görürsen yarın sen de aynı duruma düşünce saygı ve sevgi bekleyemezsin.

=> Hiçbir engel Allah'a kul olmaya engel değildir.

=> Engelliler bir toplumun aynasıdır.

=> Engelliye acıyarak değil; hayranlıkla bakmalıyız. Çünkü bizim onun gibi engellimiz olmamasına karşın daha engelli gibi davranıyoruz.

=> Engellilerin sabrına ve azmine hayran olmamak elde değildir.

=> Engelli olmak bir kusur değildir.

=> Engelliler yardıma değil, şefkate muhtaçtır.

=> Engellilere saygı, onlara yaşama sevinci verir.

=> Engellilerle alaya etmeyin, bir gün siz de onlar gibi olabilirsiniz.

=> Özel eğitim olmadan çağdaş eğitim olmaz.

=> Engellinin silahı sabırdır.

=> Yapacaklarım sınırlı, ama ufkum geniş.

=> Engelli olmak sorun değil, engelliye engel olmak sorundur.

=> Tohum toprağa, engelli topluma emanettir.

=> Akraba evlilikleri felakettir, sakatlığa neden olur. Sakınınız.

=> Engelliye avuç açtırmayalım.

=> Ne oldum değil, ne olacağım demeli.

=> Engellilikten kurtulmanın yolu engelleri aşacağına inanmakla başlar.

=> Özürlüye değil; özgürlüğe yol verelim.

=> Engeller aşılır, engelli de yaşanır. (Sevim)

=> Asıl körlük cehalettir.

=> Engellilere verilen sevgi onlara yaşama sevinci verir.

=> Engelli olmak suç değildir.

=> Sadece bugünlerde değil her zaman yanınızdayız.

=> Engelli olmak hayatı yaşamak için engel değildir.

=> Engelliler fark edilmeyi bekler.

=> Engelliler de bizim bir parçamızdır, onlara sahip çıkalım.

=> Bir tedbir bin sakatlığı önler.

=> Engeller hayatın ritmini yakalamaya engel olmaz.

=> Her Engelli kendisine imkan verilirse topluma sağlamlar kadar yararlı olabilir.

=> Onlar da Bizlerden Biri, Yarının Size Ne Getireceğini Bilebilir misiniz?

=> Engelli olmak, hayatı yaşamak için engel değildir.

3 ARALIK ENGELLİLER GÜNÜ MESAJLARI

- 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutlar, tüm engelli vatandaşlarımızın aileleriyle, yakınlarıyla ve sevdikleriyle sağlıklı bir ömür diliyorum.

- Yalnızca bugün değil, her gün hatırlamak gerek! Engel olma destek ol.

- Özürlüye değil; özgürlüğe yol verelim.

- Adımlarınızın biçiminin ne önemi var mühim olan yürüyüşümüzle sevgi ve dostluk köprüsünü geçmektir.

- Engellerimiz ve işlerimiz, sevgiye asla engel olamaz.

- Engellilere verilen sevgi onlara yaşama sevinci verir.

- Engelli olmak suç değildir.

- Asıl Engelliler Onları Görmeyenlerdir.

- Kaldırımları Engel Olmaktan Çıkarın! Bize Yeter.

- Tohum toprağa, engelli topluma emanettir.

- Engelliye avuç açtırmayalım.

- Ne oldum değil, ne olacağım demeli.

- Bir birini seven insanlar için engeller bir tatlı tebessümden ibarettir.

- Kendini engelli olarak hayattan atma. Unutma engeller savaşılarak aşılır

ENGELLİLERİN TALEPLERİ NELERDİR?

-Herkesle eşit haklara, fırsat ve olanaklara sahip yurttaşlar olarak yaşamak istiyoruz.

-Nitelikli ve erişilebilir bir eğitim istiyoruz.

-Haklara, hizmetlere ve bilgiye erişimin önündeki engellerin kaldırılmasını istiyoruz.

-Herkes için tasarlanmış kentler, sokaklar, konutlar, toplu taşıma araçları, ürünler istiyoruz.

-Toplumsal yaşamda, bilimde sanatta ve siyasette etkin olarak yer almak istiyoruz.

-Temsil organlarında sadece engelli sorunları için değil ülke ve dünya sorunlarının çözümüne katkı sunabileceğimiz için de yer almak istiyoruz.

-Her şeyden ücretsiz ve indirimli yararlanmak değil, ilave giderlerimizi karşılayacak düzenli bir engelli aylığı almak istiyoruz

Engelliler Günü Konulu Şiirler

Birbirinden güzel engelliler için yazılan şiirleri sizler için bir araya getirdik. İşte en güzel engelli şiirleri;

Engelleri Yıkalım

bakın çevrenize

göreceksin gerçeği

sende bilirsin ki

engellileri sevmeyi

belki onlardan biri olabilirdin sende

böyle düşünme

annen baban herhangi bir engeli olsaydı

onlara da acımasızca davranır mıydın

şimdi dön de bi aynaya bak

ve kendine şu söyle

ben acımasız olamam de

de deki; biraz vicdanın olsun

karanlık devir

***

Ben Özürlüysem Sen Nesin?

Bakıp ta görmeyen kişi

Ben özürlüysem sen nesin?

Çomak sokmak olan işi(!)

Ben özürlüysem sen nesin?

Çok haklısın, görmez gözüm

Sana da benzemez yüzüm

Ama aydınlıktır özüm

Ben özürlüysem sen nesin?

Marifet gözde, kaşta mı?

Aşk sevgide mi aşta mı?

Akıl yaşta mı, başta mı?

Ben özürlüysem sen nesin?

Maşallah Allah korusun

Kimden miras boyun posun

Bana özürlü diyorsun

Ben özürlüysem sen nesin?

Ürettin de almadım mı?

Yazdın da okumadım mı?

Seni bile sevmedim mi?

Ben özürlüysem sen nesin?

Halil; sakın deme tekim

Yaradan en büyük hâkim

Seni, beni halk eden kim?

Ben özürlüysem sen nesin?

- Halil Manuş

3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ NEDİR? ÖNEMİ

Engellilik doğuştan veya sonradan herhangi bir hastalık veya kaza sonucu bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yetilerini çeşitli derecelerde kaybetmiş, normal yaşamın gereklerine uyamama olarak tanımlanmaktadır. Birleşmiş Milletler 1992 yılında aldığı bir kararla 3 Aralık tarihini Uluslararası Engelliler Günü olarak kutlanmasına karar vermiş ve her yıl çeşitli etkinlikler ile üye ülkeler tarafından kutlanmaktadır. Buna ek olarak Birleşmiş Milletlere üye 156 devletin aynı tarihte yani 10-16 Mayısta kutladığı Engelliler Haftası vardır. Engellileri Koruma Milli Koordinasyonu Kurulu haftanın değerlendirilmesi için aşağıdaki programın uygulanmasını kararlaştırmıştır.

Bu önemli gün, engelli insanları anlayabilmek açısından oldukça büyük öneme sahip. Çünkü gündelik hayatta karşılaştıkları sorunlar sadece engellilerin değil, hepimizin sorunudur.

Bugün gerek sosyal yaşamda gerekse iş yaşamında kendilerine çok zor yer bulan ve yaşamın birçok alanında çeşitli “engeller” ile karşılaşan engelli insanlarımızın farkına varmak ve onlarla birlikte yaşadığımızı unutmamamız gerekiyor. Bu nedenle, fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan tam iyi olma hali olarak tanımlanan sağlığın korunması ve geliştirilmesi için çaba sarf edilmelidir.

3 Aralık’ın Dünya Engelliler Günü olarak kutlanması elbette ki çok önemli, ancak engelli vatandaşlarımızı sadece yılda bir gün hatırlamak ve sonrasında unutmak doğru bir yaklaşım değildir. Engelli vatandaşlarımız için, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kamu otoritelerince alınacak önlemlerin, tedbirlerin ve yapılacak organizasyonların, sivil toplum örgütlerini de içine alacak biçimde daha da yaygınlaştırılmasını ve somut adımların atılması gerekmektedir.