19 Kasım 2020 Perşembe 16:28 - Güncelleme: 19 Kasım 2020 Perşembe 16:28

Uluslararası Erkekler Günü (International Men's Day - IMD) her yıl Kasım'ın 19'unda kutlanan uluslararası bir gündür. 2016 yılında pek çok ülke tarafından kabul edilen Dünya Erkekler Günü, 19 Kasım tarihinde kutlanmaktadır. Her yıl bu tarihte 60'tan fazla ülkede kutlanan 19 Kasım dünya erkekler günü nedir? 19 Kasım Dünya Erkekler Günü'ne dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisiden ulaşabilirsiniz.

19 KASIM DÜNYA ERKEKLER GÜNÜ NEDİR?

Bugün Dünya Erkekler Günü. Uluslararası Erkekler Günü (International Men's Day - IMD) her yıl 19 Kasım'da kutlanan ve Birleşmiş Milletler tarafında da desteklenen uluslararası bir gündür. Dünya Erkekler Günü olarak da bilinmektedir. İlk olarak Prof. Dr. Thomas Oaster tarafından 7 Şubat 1992 tarihinde dile getirilmiştir bir projedir. Resmi olarak ise kabul edilmesi ve kutlanması ise ilk defa 1999 yılında Trinidad-Tobago'da gerçekleşmiştir.

Uluslararası Erkekler Günü, günümüzde yetmişin üzerinde ülkede tarafından desteklenmekte ve kutlanmaktadır. Dünya Erkekler Günü, UNESCO'da da dile getirilmiş ve Ingenborg Breines Kadın ve Barış Kültür Müdürü tarafından " Bu mükemmel bir fikir ve bazı cinsiyet dengelerini bize verecektir " sözleri ile önemi anlatılmıştır.

Uluslararası Erkekler Günü'nün kutlanma amacı cinsiyetler arası ilişkilerin geliştirilmesi, erkeklerin rol model olduğu durumların vurgulanması, erkeklerin yaşadığı cinsiyete bağlı eşitsizlikler vs. birçok konuyu içerir.

2016 yılı itibarıyla aşağıdaki ülkeler Dünya Erkekler Günü'nü resmi olarak kabul etmiş ve kutlamaktadır:

Amerika Birleşik Devleteri, Antigua ve Barbuda, Avustralya, Avusturya, Bosna Hersek, Botsvana, Burundi, Çin, Danimarka, Fransa, Gana, Güney Afrika, Grenada, Hırvatistan, Hindistan, İrlanda, İtalya, Jamaika, Kanada, Kayman Adaları, Küba, Man Adası, Macaristan, Malta, Nijerya, Norveç, Pakistan, Romanya, Saint Kitts ve Nevis, Saint Lucia, Singapur, Şeyseller, Tanzanya, Trinidad-Tobago, Ukrayna, İngiltere, Zimbabve.

DÜNYA ERKEKLER GÜNÜ NE ZAMAN BAŞLADI?

Uluslararası bir Erkekler Günü ilan edilmesi çağrıları ilk kez 1960'larda duyuldu ama bu günün resmen ilanı 1990'ları buldu.

19 Kasım Erkekler Günü artık her yıl 60'tan fazla ülkede kutlanıyor.