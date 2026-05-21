Güncel

Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan 24 TV'ye konuştu: Anadolu kendi sporlarına sahip çıkıyor

24 TV'ye konuşan Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, Türk dünyasının geleneksel sporları yaşatma konusunda dünyada güçlü bir konumda bulunduğunu belirterek, Anadolu'da yağlı güreş ve geleneksel okçuluk başta olmak üzere yerli spor dallarına ilginin son yıllarda önemli ölçüde arttığını söyledi.

21 Mayıs 2026 Perşembe 12:33
8. Etnospor Kültür Festivali, Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla kapılarını ziyaretçilere açtı. Festival alanında incelemelerde bulunan Bilal Erdoğan, dünyanın farklı ülkelerinden gelen kültürel ve sportif etkinliklerle bu yıl da geniş bir katılıma ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

24 TV'ye konuşan Bilal Erdoğan, festival kapsamında 20'den fazla ülkeden gelen ekiplerin farklı alanlarda gösteriler sunacağını belirterek, etkinliğin yalnızca spor değil kültürel mirasın yaşatılması açısından da önemli bir rol üstlendiğini ifade etti.

Festivalde bu yıl Litvanya, Rusya ve Azerbaycan gibi ülkelerden gelen özel oyunların yer aldığını aktaran Erdoğan, Özbekistan'dan gelen ekiplerin de dikkat çekici hazırlıklar yaptığını anlattı.

GÜNDE 30 BİN KİŞİYE ÖZBEK PİLAVI İKRAMI

Festival alanında Özbek pilavı hazırlanan kazanları da ziyaret ettiklerini söyleyen Erdoğan, "Özbekistan'dan gelen ekipler bakır kazanlarda, odun ateşinde gün boyunca yaklaşık 30 bin kişiye Özbek pilavı ikram edecek." dedi.

Festivalin yalnızca sportif etkinliklerden oluşmadığını vurgulayan Erdoğan, müzik, halk oyunları, çocuk aktiviteleri ve geleneksel kültürel unsurların da ziyaretçilere sunulduğunu belirtti.

"Kendi sporlarımız, kendi oyunlarımız, kendi müziklerimiz ve danslarımızla özellikle çocuklarımızın güzel vakit geçirmesini hedefledik." diyen Erdoğan, festival alanında gençlerin ve çocukların yoğun ilgisinin memnuniyet verici olduğunu kaydetti.

"ANADOLU ARTIK KENDİ SPORLARINA DAHA GÜÇLÜ SAHİP ÇIKIYOR"

Türkiye'nin geleneksel sporlar alanındaki konumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bilal Erdoğan, Türk dünyasının bu alanda güçlü bir mirasa sahip olduğunu söyledi.

Yaklaşık 15 yıl önce Anadolu'nun geleneksel sporlar konusunda Orta Asya'nın gerisinde olduğunun düşünüldüğünü belirten Erdoğan, bugün ise farklı bir tablo ortaya çıktığını ifade etti.

Erdoğan, "Artık Anadolu'da da kendi sporlarımıza çok güçlü şekilde sahip çıkıldığını görüyoruz. Yağlı güreş çok ciddi bir yükselişte. Geleneksel okçuluğumuz da aynı şekilde yükseliş içinde. İnşallah darısı ciridin başına." ifadelerini kullandı.

24 Mayıs'a kadar sürecek festival boyunca geleneksel sporlar, kültürel gösteriler ve farklı ülkelerden etkinlikler ziyaretçilerle buluşmaya devam edecek.

  • Anadolu Sporları
  • Yağlı Güreş
  • Geleneksel Okçuluk

