Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Fas'ta 16. El Jadida At Fuarı'na katıldı

30 Eylül–5 Ekim tarihleri arasında "At Refahı: Binicilik Uygulamalarını Birleştiren Bir Bağ" temasıyla düzenlenen fuar; sergiler, yarışmalar, paneller ve geleneksel tbourida gösterileriyle binicilik dünyasının en prestijli etkinliklerinden biri olarak öne çıkıyor.

Dünya Etnospor Birliği, geleneksel sporlar ve oyunların bilinirliğini artırmak ve yaygınlaşmasını sağlamak için uluslararası düzeyde çalışmalar yürütmektedir. 30 ülkeden 44 üye federasyonu ile sistemli bir çatı örgütlenmesi vasfıyla faaliyet gösteren birlik; düzenlenen etkinlikler, büyük organizasyonlar, kültürel festivaller ve dijital projeler aracılığıyla bu kadim mirasın genç nesillere aktarılmasına katkı sunmaktadır.

Kral VI. Mohammed'in Yüksek Himayesi'nde yıllar içinde uluslararası bir buluşma noktası haline gelen El Jadida At Fuarı'na katılım, Dünya Etnospor Birliği'nin geleneksel sporların küresel ölçekte tanıtımı ve kültürel çeşitliliğin geleceğe taşınması yolundaki çalışmalarına önemli bir katkı sundu. Bu katılım aynı zamanda Birliğin uluslararası görünürlüğünü artıran ve yeni iş birliklerinin önünü açan bir adım olarak değerlendirildi.

DÜNYA ETNOSPOR BİRLİĞİ İLE FAS ARASINDA İYİ NİYET ANLAŞMASI

El Jadida At Fuarı, geleneksel sporların tanıtımı ve yaygınlaştırılması için önemli bir platform sunarken, Dünya Etnospor Birliği de bu vesileyle Kuzey Afrika ülkeleriyle ilişkilerini güçlendirmeye yönelik adımlar attı. Bu kapsamda Dünya Etnospor Birliği ile Fas Gençlik, Kültür ve İletişim Bakanlığı arasında bir İyi Niyet Anlaşması imzalandı. Fuarda gerçekleştirilen bu anlaşma ve yürütülen tanıtım faaliyetleriyle, geleneksel sporlar ve oyunlar alanında yeni iş birliklerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, "Bugün 30 ülkeden üyemiz var, Fas'ın katılımıyla bu sayı 31'e yükselecek. Hedefimiz, iş birliği anlaşmaları imzalayan üye ülke sayısını ve spor bakanlıklarıyla kurduğumuz ortaklıkları artırmak. Uluslararası kuruluşlarla, başta UNESCO olmak üzere, yakın iş birliğimizi sürdürüyoruz. Esas amacımız, dünyadaki geleneksel spor hareketini daha güçlü bir kurumsal altyapıya kavuşturmak. Böylece hem dünyanın kültürel zenginliğine geleneksel sporlar ve oyunlar üzerinden katkı sunmak hem de toplumların kendi kimlik ve kültürlerini özgüvenle yaşayabilmelerine destek olmaktır" dedi.