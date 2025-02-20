Dünya Etnospor Konfederasyonu 3. Olağan Genel Kurulu Gerçekleşti

Genel kurulda konuşma yapan DEK Başkanı Sn. Necmeddin Bilal Erdoğan, geleneksel sporların ihyası ve yaygınlaştırılması konusunda konfederasyonun vizyonunu öne çıkararak şunları söyledi:

"Geleneksel sporların ihyası mottosu ile 2017 yılında başladığımız bu yolculukta, sizlerin de katkılarıyla ortak hikayemizi güçlendiriyor, geleneklerini yaşayan ve yaşatan toplumlarla ilişkilerimizi geliştirmek için kararlılıkla çalışıyoruz. Bugün, 26 ülkede 39 üyemizle her geçen gün büyüyen bir aile olma hedefiyle ilerliyoruz. Genel Kurulda devam eden ve yeni seçilen mesai arkadaşlarıma başarılar diliyor, aynı azim ve kararlılıkla çalışmalarını sürdüreceklerine inanıyorum."

GENEL KURUL VE FAALİYETLER

Dünya genelinde geleneksel sporların yaygınlaştırılması ve ihyası için çalışmalar yürüten DEK, 5 kıtada birçok farklı ülkede etkinlikler düzenlemekte ve 26 ülkeden 39 kurumsal üyeye sahiptir. Genel kurulda divan üyeleri, yönetim, denetim ve disiplin kurullarının seçimleri oy birliğiyle tamamlanırken, Dünya Etnospor Konfederasyonu Genel Sekreteri Sn. Abdulhalim Aksu tarafından 2022-2024 dönemine ait faaliyet ve denetim raporları sunuldu ve akabinde kabul edildi.

YENİ YÖNETİM KADROSU BELİRLENDİ

Seçim sonucunda kurucu Genel Başkan Sn. Necmeddin Bilal Erdoğan yeniden Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilirken, yeni yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyeleri şu şekilde oluştu:

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri:

* Necmeddin Bilal Erdoğan

* Hakan Kazancı

* Bekbolat Tileukhan

* Taha Ayhan

* Abdulhadi Turus

* Ana Claudia Collado Garcia

* İlhan Altun

* Mehmet Fatih Kalender

* Nicolae Dobre

* Oybek Norinbayev

* Ravil Nogumanov

* Zainurin bin Osman

* Zeliha Sağlam

* Yerbol Myrzabossynov

* Zeynep Safiye Baki Nalcıoğlu

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri:

* Adilet Baiaman Uulu

* Ali Khatem Mohammad Al-Mehshadi

* Ekrem Enes Duman

* Hüseyin Keskin

* Komo Okuyama* 6

* Mustafa Sarımermer

* Rabiya Kazak Aci

* Erkebulan İlyasov

* Mustafa Eröğüt

Denetim Kurulu Asil Üyeleri:

* Sinan Çıtak

* Mehmet Fındıkçı

* Nuri Meyveci

Denetim Kurulu Yedek Üyeleri:

* Zafer Türkoğlu

* Necmettin Üçyıldız

* Alparslan Tulum

Disiplin Kurulu Asil Üyeleri:

* Osman Bozkurt

* Bilal Topçu

* Muhammed Masum Kır

* Osman Başer

* Samed Ağırbaş

Disiplin Kurulu Yedek Üyeleri:

* Cengiz Toksöz

* Abdullah Eren

* Alp Eren Tanyeri