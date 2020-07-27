Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan: Kültürümüz en büyük mirasımız

27 Temmuz 2020 Pazartesi 15:24 - Güncelleme: 27 Temmuz 2020 Pazartesi 15:24

Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, CNN Türk'te Hakan Çelik ile Hafta Sonu programına konuk oldu. Hakan Çelik’in sorularını yanıtlayan Sayın Erdoğan, Türkiye’nin koronavirüs sürecindeki başarısına değinerek konuşmasına başladı. Türkiye’nin bu süreçte iyi bir imtihan verdiğini söyleyen Sayın Erdoğan, konuşmasında: ‘’Öncelikle bu hastalık nedeniyle kaybettiğimiz uzaktan yakından tanıdıklarımız var, hala hasta olan tanıdıklarımız var. Allah hepsine şifa versin. Bütün sağlık çalışanlarımız çok büyük imtihan verdiler. Onlar olmasaydı başaramazdık. Bütün emeği geçenlere teşekkür etmek istiyorum. Türkiye iyi bir imtihan verdi. Bırakın kendi vatandaşlarınızı bir de 100'ün üzerinde ülkeye yardım etmek büyük bir başarıdır.’’ ifadelerini kullandı.

KÜLTÜRÜMÜZ EN BÜYÜK MİRASIMIZ

Dünya Etnospor Konfederasyonu’nun kültürel tanıtımlarda ciddi çalışmalar gerçekleştirdiğini söyleyen Sayın Erdoğan: ‘’Dünya Etnospor Konfederasyonunun temeli Dünya Göçebe Oyunları ile birlikte atıldı. DEK ile başta Türk dünyası olmak üzere birçok ülkenin geleneksel sporlarını merkeze alarak bu sporların bilinirliklerinin arttırılması için çalışıyoruz. Burada kültürel çeşitliliği korumak ve sürdürülmesini sağlamak temel gayemiz. Dünyada bir kültürel adaletsizlik var. Bu adaletsizliğin giderilmesinin, karşılıklı anlayış temelinde toplumların irtibatını güçlendireceğini düşünüyoruz.” şeklinde konuştu.

14 ÜLKEDEN 19 ÜYE KURULUŞUMUZ VAR

Geleneksel Sporların bilinirliklerinin artması ve yaygınlaşması adına faaliyet gösteren Dünya Etnospor Konfederasyonunun dünya çapındaki çalışmalarına değinen Sayın Erdoğan: “Mevcut durumda 14 ülkeden 19 üye kuruluşumuz bulunuyor. Bu ülkelerin de katkılarıyla çeşitli akademik çalışmaları da eş zamanlı olarak sürdürüyoruz. Aynı zamanda dünya genelinde Geleneksel Sporlar üzerine doktora çalışmaları yapan öğrencilere burs imkânı sağlıyoruz. Akademik çalışmaları geniş bir disiplin sahasında sürdürebilmek için Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nde Geleneksel Sporlar ve Oyunlar Uygulama ve Araştırma Enstitüsü kuruldu. Bu merkez, geleneksel spor ve oyunların korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması yönünde çalışmalara imza atacak. Kültürel zenginliğe katkı sağlayacağını düşündüğümüz birçok akademik çalışmayı desteklemeye devam ediyoruz.

Her yıl 50’den fazla ülkenin katılımcıları ile birlikte gerçekleştirdiğimiz Geleneksel Sporların İhyası Forumunu düzenlemekteyiz. Ayrıca Forumda 9 ülkenin spor bakanı ile birlikte geleneksel sporların yaşatılması için Etnospor ile iş birliğinin sağlanacağı bir bildiriye imza attık. Bu ülkelerin devlet düzeyinde geleneksel sporlara sahip çıkacak olması, kendi kültürlerini korumak açısından çok önemli bir durumdur.” dedi.

İZNİK’TE DÜZENLENECEK OLAN 4. DÜNYA GÖÇEBE OYUNLARI 2021 YILINA ERTELENDİ

Sayın Erdoğan, 2021 yılında İznik’te gerçekleşecek Dünya Göçebe Oyunları’na dair açıklamalarda bulunarak: “DEK olarak birçok çalışma gerçekleştiriyoruz. Örnek vermek gerekirse ana paydaş olarak Dünya Göçebe Oyunları’nın düzenlenmesinde önemli bir rol üstleniyoruz. Göçebe Oyunları'nın ilki Kırgızistan'da düzenlendi. Dünya Göçebe Oyunları’nın 4’üncüsünün, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tavsiyeleriyle 2020 yılında, Türkiye’de yapılması kararlaştırılmıştı. Ancak hazırlık çalışmaları titizlikle yürütülen etkinlik Covid-19 salgını nedeniyle 2021 yılına ertelendi. Bu nedenle etkinlik gelecek yıl İznik'te yapılacak. İznik'in tanıtımı için de çok güzel olacak.” şeklinde konuştu.

Eğitim ve kişisel hayatına dair soruları da yanıtlayan Sayın Erdoğan şu ifadelere yer verdi: ‘’Annem ciddi bir mücadelenin içinden gelmiş güçlü bir kadın. Başörtü mücadelesinin en başında yer almış biri. Bunların yanında kendi ayakları üzerinde durabilecek çocuklar olarak bizi yetiştirdi. Ben 10 yaşında yatılı okula gittim. Dikiş yapmak, yemek yapmak, kişisel bakım yapmak küçüklüğümüzden itibaren kendimizin yaptığı şeylerdi. Annem kendi güçlü yönlerini bize iyi aktardı bu nedenle biz kendi ayaklarımız üzerinde daha iyi durabiliyoruz. 10 yılımı yurtdışında geçirdim. Amerika ve İtalya tecrübesi edindim. Oradaki yaşam ülkeme daha da bağlanmama neden oldu. Bu ülkeye değer veren bir ailede yetiştiğim için de olabilir. ABD'ye ilk gittiğim zamanlarda Türk Öğrenci Derneği yönetimine girdim. Kendi dilimize özen gösteririm. İlim ve bilim insanlığın ortak malıdır. Yurt dışında kendi kültürümüzle ilgili çalıştım”.

Açıklamalarını sürdüren Sayın Erdoğan: “Son 200 yılda birçok kültür batı medeniyetine asimile oldu. Bir kültür üstüncü yaklaşımla yaklaştığı zaman toplumlarda tansiyon yükseliyor. Daha gergin bir ilişki olmuş oluyor. Karşılıklı saygı temelinde ilişki kuramamış oluyorsunuz. Düşünün ki AB yıllarca Türkiye'ye üstten baktı. Ne yazık ki birçok aydın da bunu savundu. Bugünün yüksek teknolojisi neyse biz de onu alacağız ve ileri gideceğiz. Aşı niye Türkiye'de çıkmasın? Yolun başındayız. Bu konuda girişim ortamının güçlü kalması çok önemli. Milletçe buna inanacağız. Çin ve Japonya öyle yaptı. Ne üretirim ne satarım onlara kafa yoruyorlar.” dedi.

AYASOFYA İSTANBUL FETHİ’NİN SİMGESİDİR

Son olarak Ayasofya’ya değinen Erdoğan: ‘’Çocukluğumuzdan itibaren Ayasofya'nın camii olması için dualarla büyüdük diyebilirim. Ayasofya Camii özlemimiz her zaman vardı. Gözümüz gibi bakacağımız bir eserdir. Mimar Sinan'ın destekleriyle ayakta kaldı. Ayasofya İstanbul Fethi'nin bir simgesidir. İstanbul Fatihinin istediği gibi ibadete açıldı. Dışarıdan yorum yapanlara aldırış etmeyelim. Korumak için gereken ne varsa yapıyoruz. Örneğin bazı zeminlere halı serilmedi, oraları da turistler rahatça gezebilsin diye. Ayasofya'ya daha fazla turist gelecek. Çok başarılı restorasyonlar yapıyoruz.’’ şeklinde açıklamalarda bulundu.