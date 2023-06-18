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Dünya Etnospor Konfederasyonu depremzede öğrencileri ''Karne Şenliği''nde buluşturdu

Dünya Etnospor Konfederasyonunca 'asrın felaketi' olarak nitelenen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta karne alan depremzede öğrenciler için 'Karne Şenliği' düzenlendi.

AA18 Haziran 2023 Pazar 03:08 - Güncelleme:
Dünya Etnospor Konfederasyonu depremzede öğrencileri ''Karne Şenliği''nde buluşturdu
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Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü 2. etabında yer alan Türkiye Sigorta Dayanışma Obası'nda kurulan "Etnospor Etkinlik Tırı"nda, binicilik, okçuluk, ok savaşları, masa oyunları, yüz boyama, salıncak ile Hacivat ve Karagöz gibi etkinlikler düzenlendi.

Çocuk ve yetişkinler etkinliklere katılarak, geleneksel sporları ve oyunları deneyimleme fırsatı buldu.

Etkinlik sorumlusu Numan Rıdvan Parto, AA muhabirine, etkinlik tırıyla deprem bölgesini gezdiklerini söyledi.

Parto, Kahramanmaraş'ta depremzede öğrencilerin karne heyecanına ortak olmak istediklerini belirtti.

Konfederasyon olarak deprem bölgesindeki sosyal ve kültürel projelere destek olduklarını ifade eden Parto, deprem bölgesindeki tüm illeri gezdiklerini dile getirdi.

"Karne Şenliği" etkinliği kapsamında Kahramanmaraş'a tekrar geldiklerini belirten Parto, "Dünya Etnospor Konfederasyonu olarak karne alan çocukların yanlarındayız. Onların sevincine ortak oluyoruz. Çocuklarla beraber eğleniyoruz. Bir çok aktivite yaptık. Çadır ve konteyner kentleri gezmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

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