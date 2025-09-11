Dünya futbolunun efsane hakemi Pierluigi Collina Türkiye Innovation Week için İstanbul'a geliyor

Yapay zekanın dönüştürücü gücüyle, eğitimden iş dünyasına, yönetişimden savunmaya kadar tüm alanlarda zamanın hızlandığı ve geleceğin bugüne sığdığı bir çağdayız. Gelecek tam da bugünün kararlarında, bugünün kodlarında, bugünün vizyonunda yeniden şekilleniyor.

Türkiye Innovation Week de "Tomorrow: Now" "Gelecek: Şimdi" temasıyla bu değişimin ve dönüşümün altını çiziyor. 9-11 Ekim tarihleri arasında Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek etkinlikte konuşma yapacak ünlü isimler de belli olmaya başladı. Futbolun yaşayan efsanesi büyük maçların vazgeçilmez hakemi ve bugünün FIFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina, Türkiye Innovation Week'e katılıp konuşma yapmak üzere İstanbul'a geliyor.

KANAAT ÖNDERLERİ BU ETKİNLİKTE

Etkinlikte ayrıca teknoloji yazarı Serdar Kuzuloğlu, Linkedin EMEA Büyüyen Pazarlar Lideri Ali Matar, Nörobilim Uzmanı, Yazar Prof. Dr. Sinan Canan, Amplitude Avrupa Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen, Klinik Psikolog ve Yazar Beyhan Budak, Axiom Space Hükümetler Arası İşlerden Sorumlu Yöneticisi Necmettin Kaymaz'ın yanı sıra İnci Abay Cansabuncu, Işıl Boy Ergül, Pınar Özkent, Barış Karakullukçu, Ozan Sihay, Ahmet Can, Damla Ömür Tantekin, Can Kayacılar, Hande Ocak Başev, Hüseyin Güler, Şebnem Özdemir, Michael Lewrick ve Şule Yücebıyık gibi daha birçok değerli isim de sahnede olacak.

Bu yıl etkinlikte, teknoloji ve inovasyonun en kritik unsurlarından biri olan yapay zeka ana tema olarak belirlendi. Yapay zeka alanındaki küresel gelişmeler ve Türkiye'nin bu alandaki stratejilerini odağına alan etkinlikte, bu alandaki en güncel araştırmalar ve başarı hikayeleri, lider konuşmacılar tarafından katılımcılara aktarılacak. Dört ayrı salonda gerçekleştirilecek panellerde toplam 100 konuşmacı katılımcılarla ufuk açan deneyimlerini paylaşacak.

KEN MUNRO'DAN "HACKİNG" PERFORMANSI

Program kapsamında, dünyaca ünlü Siber Güvenlik Uzmanı, Yazar ve Konuşmacı Ken Munro da ana sahnede canlı bir hacking performansı sergileyecek. Gerçek zamanlı müdahalelerle sistemlerin nasıl test edildiğini dikkat çekici bir performansla buluşturan Munro, dijital güvenliğin görünmeyen yönlerini izleyiciyle buluşturacak. Munro, İstanbul'da vereceği performansla izleyicilere unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyor.

Etkinlikte ayrıca, yapay zeka destekli sinema gösterimleri, dijital sanat enstalasyonları, moda ve teknolojiyi buluşturan fijital tasarımlar, enerji verimliliğini sorgulayan interaktif deneyimler sergi alanında ziyaretçileri bekliyor. Katılımın ücretsiz olduğu etkinliğe turkiyeinnovationweek.com adresinden ön kayıt yaptırılması zorunlu olacak.