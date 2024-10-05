Gazze saldırılarının birinci yıl dönümünde dünyanın dört bir yanında İsrail karşıtı protestolar sürüyor. Farklı ülkelerden binlerce kişi, Filistin'e destek için sokaklara dökülürken, eylemciler, İsrail'in soykırım politikasına tepki gösterdi.

İstanbul'da Filistin direnişine destek yürüyüşü

Roma Emniyet Müdürlüğünün 7 Ekim 2023'ün yıl dönümüne denk gelmesi sebebiyle bugün için koyduğu gösteri yasağına rağmen binlerce kişi, başkent Roma'daki Ostiense Meydanı'nda bir araya geldi.

Göstericiler, İsrail'in Gazze ile Batı Şeria'daki saldırıları ve Lübnan'a yönelik saldırılarına tepki gösterdi, Filistinlilere destek ve dayanışmalarını ifade etti.

İsrail'i protesto eden göstericiler, sık sık "Özgür Filistin", "Soykırım dursun", Filistin'e özgürlük", "Katil, terörist, siyonist devlet İsrail", "Katil Netanyahu" ve "Katil Meloni" sloganları attı.

Güvenlik güçleri, geniş önlemler alarak Ostiense Meydanı'nın çıkışlarını kapattı. Göstericiler de bir süre sonra meydan içinde yürüyüşe geçti.

Meydandan çıkmak isteyen göstericilerle güvenlik güçleri karşı karşıya geldi ve şiddetli bir arbede yaşandı.

Arbede sırasında bazı göstericilerin şişeler atması üzerine güvenlik güçleri de biber gazı ve tazyikli su sıktı.

Arbede çatışmaya dönüştükten sonra güvenlik güçleri, biber gazına ek olarak coplu müdahalede bulunarak meydandaki göstericileri dağıttı.

Sıkılan biber gazından meydanda sıkışan çok sayıda kişinin etkilendiği görüldü.

İtalyan basınında yer alan ilk bilgilere göre, olaylarda en az 3 gösterici, 26'sı polis, 4'ü mali polis olmak üzere 30 güvenlik görevlisi yaralandı. Göstericilerin başlarından yaralanmış olabileceği belirtildi.

ANSA haber ajansı, olaylarda en az 4 göstericinin gözaltına alındığını açıkladı.

SIRBİSTAN

"Sırbistan'da Filistin Halkına Destek" isimli grup tarafından başkentteki Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen gösteriye katılan kalabalık, "İsrail çocukları öldürüyor, ABD katilleri koruyor" yazılı döviz açtı.

Gösteriyi organize eden gruptan yapılan açıklamada, Filistin halkının bir yıldır soykırıma maruz kaldığı ifade edilerek, İsrail'in Lübnan'a da yeni saldırılar başlattığı anımsatıldı.

Açıklamada, Sırbistan'ın da İsrail'e silah gönderen ülkeler arasında olduğunu ve bunu kınadıkları kaydedildi.

Kalabalık, daha sonra meydandan Savunma Bakanlığına yürüdü.

AVUSTURYA

"Sömürge ve Apartheid'ın Olmadığı Özgür Filistin Kongresi"nin, Viyana Belediyesine ait bir konferans salonunda yapılmasına son anda izin verilmedi. Bunun üzerine konferans, organizatörlerin yedekte tutuğu bir düğün salonunda yapıldı.

Kogrenin organizatörlerinden aktivist Willhelm Lagthaler, basına yaptığı açıklamada, belediyeye ait konferans salonun son anda iptal edilmesinin "Viyana tarzı engelleme yöntemi" olduğuna dikkati çekerek, aldıkları tedbir sayesinde kongreyi yapabildiklerini ifade etti.

Lagthaler, Almanya'nın başkenti Berlin'de 12 Nisan'da yapılması planlanan Filistin Konferansı'nın polis tarafından sonlandırılmasını hatırlatarak, Viyana'da böyle bir yöntemden ziyade dolaylı yollara başvurulduğunu, kendilerinin de buna göre tedbirler aldıklarını anlattı.

İSPANYA

İspanya'da sivil toplum kuruluşları (STK) ve sol görüşlü siyasi partilerin çağrılarıyla, İsrail'in Gazze'deki soykırımının 1. yılı dolayısıyla üç gün sürecek ülke genelindeki gösteriler başladı.

Filistin ile Devlet Dayanışma Ağı (RESCOP) adlı STK'nın öncülük ettiği gösterilerin, 5-7 Eylül tarihleri arasında Madrid, Barselona, Bilbao, Zaragoza, Valensiya, Granada, Malaga, Cadiz, Sevilya, Santander, Salamanca ve Büyük Kanarya gibi 50'den fazla şehirde yapılacağı duyuruldu.

Başkent Madrid'de kent merkezinde yapılan ve Filistin bayraklarının taşındığı yürüyüşe, aralarında bazı sanatçılar ve siyasetçilerin de olduğu binlerce kişi katıldı.

"Bu bir savaş değil soykırım", "Sessiz kalma soykırıma ortak olma", "Nehirden denize Filistin kazanacak", "Katil Netanyahu", "İsrail'in suç ortakları ABD ve AB" sloganları ve dövizleri gösteride öne çıktı.

İspanyol STK'lar yayımladıkları manifestoda, İspanya hükümetine ve diğer Avrupa Birliği ülkelerine İsrail ile diplomatik, askeri, ekonomik, siyasi, kültürel tüm ilişkileri kesme çağrısında bulunarak, "Soykırımı durdurmak için etkili önlemlere ihtiyacımız var. Uluslararası toplumun eylemsizliği İsrail'in cezasız kalmasına neden oluyor. Sessizlik, İsrail'in sahip olduğu cezasızlık rejimini körüklüyor. Bu sadece Filistin için değil, uluslararası düzen için de çok tehlikeli bir emsal teşkil ediyor." açıklamasında bulundu.

İsrail ordusunun saldırılarının başladığı 7 Eylül 2023'den bu yana Gazze'de her 3 binadan 2'sinin yıkıldığı, 42 binden fazla insanın öldürüldüğü, milyonlarca insanın yerlerinden edildiği vurgulanan manifestoda, "acil ve kalıcı ateşkes ilan edilmesi, İsrail'in 76 yıldır devam eden Filistin'deki işgalinin ve sömürgeciliğinin sona ermesi" çağrısı yapıldı.

Ayrıca, "özellikle Uluslararası Adalet Divanı önünde İsrail'in yargılanmasında Güney Afrika'nın yanında durulması ve siyonist devletin hesap vermesinde daha aktif bir rol oynanması" talep edildi.

Gösteriler, 6 ve 7 Eylül tarihlerinde de devam edecek.

FRANSA

Filistin ve Lübnan destekçileri, Paris'teki ünlü Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.

İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki saldırılarına tepki gösteren binlerce gösterici, Clichy Meydanı'na kadar yürüdü.

Ellerinde Filistin ve Lübnan bayrakları ile "İsrail'i silahlandırmaya son verin" ve "Emperyalizme karşı direniş" yazılı afişler taşıyan göstericiler, "Yaşasın Filistin" ve "Hepimiz Beyrut'un evlatlarıyız" sloganları attı.

Omuzlarında siyah ve kırmızı renklerde kefiye takan göstericiler, İsrail'e silah sevkiyatının durdurulmasını talep etti.

Bir kişi, gösteriye elinde Kubbetu's Sahra Camisi'nin maketiyle katılırken bir diğer gösterici eylem boyunca Filistin'i temsilen karpuz maketi taşıdı.

Bazı eylemciler, bir McDonald's şubesinin vitrinine "Filistin yaşayacak" ve "Gazze'deki katliamı durdurun" yazılı çıkartmalar yapıştırarak bu markayı boykot etme çağrısında bulundu.

Gösterici Lina Bertin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının 1 yıldır devam etmesini "utanç verici" bulduğunu belirtti.

Bertin, İsrail'i destekleyen markaları boykot etmekten başka elinden gelen bir şey olmadığını belirterek, "Daha fazla ne yapabilirim bilmiyorum. 1 yıl oldu, çok uzun bir süre. Sesimiz duyulmuyor." dedi.

Lina Bertin, Avrupa ülkelerinin İsrail'i finanse etmeyi durdurması ve Tel Aviv hükümeti ile olan bağlarını kesmesi gerektiğini vurguladı.

Soyadını vermeyen Myriam isimli öğrenci ise zaman geçtikçe tarihteki aynı hataların tekrarlandığını düşündüğünü belirtti.

Myriam, "İsrail'in yayılmacı ve emperyalist bir politika güttüğünü düşünüyorum. Batılılar buna izin veriyor çünkü bundan çıkar sağlıyorlar; para kazanabildikleri sürece insanlık ve bombaların altında ölenler umurlarında değil." değerlendirmesinde bulundu.

İNGİLTERE

İngiltere'de yüz binlerce kişi İsrail'in Gazze saldırılarının birinci yılında Gazze'de ve Lübnan'da acil ateşkes ile İngiltere'nin İsrail'e silah satışını durdurma çağrısıyla yürüdü.

Başkent Londra'daki Russell Meydanı'nda toplanan eylemciler, yaklaşık 3 kilometrelik güzergahı takip ederek Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın bulunduğu Downing Sokağı girişinde toplandı.

İsrail'in Gazze saldırılarının başlangıcından bu yana bir grup Filistin destekçisi ve barış yanlısı sivil toplum örgütünün çağrısıyla gerçekleştirilen 20'inci ulusal eyleme eski İskoçya Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf da katıldı.

Eylemciler İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarına tepki göstererek, "Nehirden denize Filistin özgür olacak", "Elini Gazze'den çek, elini Lübnan'dan çek" ve "Hemen ateşkes" sloganları attı.

Yürüyüş güzergahında toplanan bir grup İsrail destekçisi de karşı eylem düzenlerken polisin ve yürüyüş organizatörlerinin aldığı önlemler sayesinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Filistin destekçisi göstericilerin arasına karışan bazı İsrail destekçilerinin pankartlar açarak yaptığı eylemler ise polisinin aldığı hızlı önlemler sonucu herhangi bir gerginlik yaşanmadan sona erdi.

Yürüyüşün sona erdiği Downin Sokağı girişinde kurulan platformdan göstericilere seslenen Filistin'in İngiltere'deki Misyonunun Başkanı Büyükelçi Hüsam Zomlot, son bir yıldır geçen her an İsrail'in bir savaş suçu işlendiğini kaydetti.

Zomlot, Filistin'de 76 yıldır bir etnik temizlik, soykırım ve katliam gerçekleştiğini belirterek, "76 yıldır en temel hakkımız olan özgürlük, kendi kaderimizi tayin etme ve ana yurdumuza dönme haklarımız görmezden gelindi." diye konuştu.

Filistin halkının 3'te 2'sinin yerinden edildiğini kaydeden Zomlot, "İsrail'e bir mesajım var. İşgal ettiğiniz her ülkede kaybedeceksiniz, bombaladığınız her şehirde kaybedeceksiniz, attığınız her bombada kaybedeceksiniz, aldığınız her canda kaybedeceksiniz. Tek bir stratejiniz var o da toplu şiddet. İsrail'in sonsuz işgalden başka bir gelecek vizyonu yok." dedi.

Eski İskoçya Bölgesel Başbakanı Yusuf da konuşmasında önceki hükümette yer alan Muhafazakar Partili siyasetçilere seslenerek, "Bu yürüyüşleri nasıl nefret yürüyüşü olarak tanımlarsınız? Bu insanlar milletimizin vicdanını temsil etmek için toplandı." ifadelerini kullandı.

Yusuf, her din, ırk ve görüşten insanın Gazze ve Lübnan halkına destek vermek için yürüdüğünü belirterek, "Bugün ve gelecekte sizinle olmaya devam edeceğiz." dedi.

İşçi Partisi Milletvekili Apsana Begum, konuşmasında bazı ülkelerin insan haklarına saygı göstermemekle eleştirilirken bazı ülkelere destek verildiğini belirtti.

Begum, "Kendi kaderini tayin etme hakkı bazıları için konuşuluyor, herkes için değil. Küresel insanlığın en kötü yılını geride bıraktık." değerlendirmesini yaptı.

Yürüyüşün organizatörlerinden Filistin Dayanışma Kampanyası, İsrail'in Gazze saldırılarının 1. yılında yapılan eyleme 300 bin kişiden fazla göstericinin katıldığını açıkladı.

HOLLANDA

Hollanda'da her hafta farklı bir kentte Filistin'e destek amacıyla yapılan protestolarda bugün binlerce kişi, Dam Meydanı'nda buluştu.

Eylemcilere hitap eden konuşmacılar, Gazze'ye yönelik saldırılara rağmen Hollanda, ABD, İngiltere ve Almanya başta olmak üzere Batılı hükümetlerin İsrail'e destek vermesini eleştirdi ve Lübnan'a da sıçrayan savaşın sonlandırılması için uluslararası kurumların ve mahkemelerin harekete geçmesini beklediklerini dile getirdi.

Göstericilere hitap eden Denk Partisi Meclis Grup Başkanı ve Milletvekili Stephan van Baarle, Hollanda'nın da aralarında bulunduğu pek çok Batılı hükümetin, Filistin'de yaşanan soykırımın suç ortağı olduğunu belirtti.

Göstericiler, konuşmaların ardından çok sayıda turistik mekanın bulunduğu caddelerden geçerek Müzeler Meydanı'na yürüdü.

"Nehirden denize kadar Filistin özgür olacak" pankartı taşıyan göstericiler, "Ateşkes, şimdi", "Soykırımı durdur" ve "Filistin'de soykırım yaşanıyor" yazılı dövizler taşıdı.

Filistin bayraklarının taşındığı gösteride, "Özgür Filistin", "Özgür Lübnan", "Yazıklar olsun Hollanda, Yazıklar olsun Wilders, elleriniz kanlı" ve "İsrail bombalıyor, Hollanda ödüyor" sloganları atıldı.

Yürüyüş güzergahındaki işletmelerde bulunanlar, slogan ve alkışlarla gruba destek verdi.

Yaklaşık 3 saat süren eylem, Müzeler Meydanı'ndaki konuşmalarla sona erdi.

İSVEÇ

İsveç'in başkenti Stockholm'de İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırıları protesto edildi.

Başkentin Odenplan bölgesinde toplanan göstericiler, İsveç Dışişleri Bakanlığına doğru yürüyüşe geçti.

Göstericiler, "Katil İsrail Filistin'den defol" ve "Katil İsrail Lübnan'dan defol" sloganları attı.

Filistin ve Lübnan bayrakları taşıyan protestocular, Gazze'deki "soykırımın" ve son günlerde Lübnan'da artan İsrail saldırılarının durdurulmasını istedi.

İsveçli aktivist Benjamin Robol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in soykırımını kınamak için gösteri yaptıklarını ifade etti.

Robol, "Bir yıldır devam eden korkunç soykırım için bir kez daha buradayız. Orta Doğu ve tüm dünyada barışı sağlamak için sistemin değiştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun savaşı giderek büyüyor ve tüm bunlar emperyalizm yüzünden oluyor. Bu nedenle sistemin temelinden mücadele etmeliyiz." dedi.

Netanyahu'nun iktidarda kalmak için savaşı sürdürdüğünü belirten Robol, "Netanyahu, İran'ı provoke etmeye çalışıyor ve bence tek istediği ABD'yi savaşa dahil etmek." diye konuştu.

İsveç Sol Parti Milletvekili Nadja Awad da İsveç hükümetinin İsrail'in Filistin ve Lübnan'da yaptıklarına karşı durması gerektiğini söyledi.

VENEZUELA

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta Chavismo yanlıları, İsrail'in Filistin'e yönelik devam eden saldırılarını protesto etmek için toplandı.

Başkentte Birleşmiş Milletler ofisi önüne kadar sloganlar eşliğinde yürüyen göstericiler, Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarının durdurulmasını talep etti.



ALMANYA

Almanya'nın Düsseldorf kentinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının birinci yılı dolayısıyla protesto yürüyüşü düzenlendi.

Yürüyüşe katılan göstericiler ellerinde Filistin bayrakları ve dövizler taşıyarak Israil'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

ŞİLİ

Şili'nin başkenti Santiago'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının birinci yılı dolayısıyla protesto gösterisi düzenlendi.

Şili'deki Filistin Toplumu, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenleri anmak ve Gazze'de ateşkes talebiyle düzenledikleri gösteride dev Filistin bayrağı açtı.