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Güncel

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 100 bini aştı

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 100 bini aştı.

16 Nisan 2020 Perşembe 15:39 - Güncelleme: 16 Nisan 2020 Perşembe 15:39
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