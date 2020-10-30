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Dünya genelinde koronavirüse yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 33 milyonu geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 33 milyonu aştı. Türkiye'de de 29 Ekim itibarıyla Kovid-19 tespit edilen 320 bin 762 kişi sağlığına kavuştu.

AA30 Ekim 2020 Cuma 10:11 - Güncelleme: 30 Ekim 2020 Cuma 10:11
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Kovid-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki son bilgilere göre, dünyada virüs bulaşan 33 milyon 2 bin 635 kişi iyileşti.

Dünyada en fazla vakanın görüldüğü ilk 5 ülke, aynı zamanda en fazla hastanın iyileştiği ülkeler oldu.

Hindistan'da 7 milyon 373 bin 375, ABD'de 5 milyon 983 bin 345, Brezilya'da 4 milyon 954 bin 159, Rusya'da 1 milyon 186 bin 41 ve Kolombiya'da 950 bin 348 kişi virüsü yenmeyi başardı.

Türkiye'de de 29 Ekim itibarıyla Kovid-19 tespit edilen 320 bin 762 kişi sağlığına kavuştu.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan Kovid-19 salgınında vaka sayısı dünya genelinde 45,3 milyonu aşarken, 1 milyon 186 binden fazla kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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