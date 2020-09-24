Dünya genelinde koronavirüsten 982 bin 20 kişi hayatını kaybetti

DHA 24 Eylül 2020 Perşembe 09:51 - Güncelleme: 24 Eylül 2020 Perşembe 09:51

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD’de son paylaşılan verilere göre, toplamda 7 milyon 139 bin 553 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 206 bin 593’e ulaştığı bildirildi.

GÜNEY AMERİKA’DA BİLANÇO ARTIYOR

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 3’üncü ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, toplamda 4 milyon 627 bin 780 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 139 bin 65’e ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 6’ncı sırada bulunan Peru’da vaka sayısı 782 bin 695’e yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 31 bin 870 olarak rapor edildi.

AVRUPA’DA VAKA SAYISINDA ARTIŞ SÜRÜYOR

İspanya’da hızlı vaka artışı yaşanırken vaka sayısı 693 bin 556, virüs kaynaklı ölü sayısı 31 bin 34 olarak raporlandı. Fransa’da vaka sayısında artış sürüyor. Toplam vaka sayısı 481 bin 141’e ulaştı. Ülke genelinde toplam can kaybının da 31 bin 459’a yükseldiği aktarıldı.