Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 2 milyon 739 bini aştı

AA 23 Mart 2021 Salı 21:13 - Güncelleme: 23 Mart 2021 Salı 21:13

Vaka sayısı ABD'de 30 milyon 587 bine, Brezilya'da 12 milyon 51 bine, Hindistan'da 11 milyon 733 bine ve Rusya'da 4 milyon 474 bine ulaştı.

ABD federal sağlık yetkilileri, AstraZeneca aşısının ABD'de yürütülen deney sonuçlarının, "zaman aşımına uğramış bilgiye" dayanıyor olabileceğini duyurdu.

ABD'de cari işlemler açığı, salgının etkisiyle geçen yıl yüzde 34,8 artışla 647,2 milyar dolara çıkarak 2008'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sağlık ve Gıda Güvenliği Genel Müdürü Sandra Gallina, AstraZeneca'nın tedarikini sağlaması için ellerindeki bütün araçları kullanmaya hazır olduklarını söyledi.

AB ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) Başkanı Emer Cooke da Rusya'nın Kovid-19'a karşı geliştirdiği Sputnik V aşısının üretim tesislerini denetleyeceklerini bildirdi.

Almanya'da salgınla mücadele kapsamında 28 Mart'a kadar geçerli olan tedbirler sertleştirilerek 18 Nisan'a kadar uzatıldı. Ülkede Kovid-19 nedeniyle 250 kişi yaşamını yitirdi ve toplam can kaybı 74 bin 964'e çıktı. Böylece ülkede Kovid-19 kaynaklı ölümler 75 bin sınırına ulaştı.

Dünya genelinde Kovid-19 salgınında vaka sayısı 124 milyon 580 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 739 bini, iyileşenlerin sayısı 100 milyon 498 bini geçti.



İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ilan edilen ilk karantinanın yıl dönümünde, salgında yaşamını yitirenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulurken, ülkede hazırlanan tasarı kabul edilirse ülke dışına tatile gideceklere Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle gelecek haftadan itibaren 5 bin sterlin ceza kesilecek.

İspanya da salgının mutasyona uğrayan türünden dolayı yaklaşık 1,5 aydır İngiltere'ye uyguladığı seyahat kısıtlamalarını kaldırdı.

Danimarka'da, Aralık 2020'den bu yana kapalı olan işletmeler kademe kademe yeniden açılırken, ülkede dijital uygulama "korona karnesi" de yürürlüğe giriyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İdlib ili de dahil Suriye'nin kuzeybatısında Kovid-19 aşılamalarının nisanda başlayacağını duyurdu.

Çinli firma Sinovac, Kovid-19 aşısı CoronaVac'ın 3 ila 17 yaşlarındaki çocuklarda "etkili ve güvenli" olduğunu bildirdi.

Çin ayrıca, daha önce 1 milyon doz aşı hediye ettiği Pakistan'a, ay sonuna kadar 500 bin doz aşı daha hibe edeceğini ifade etti.

Benin ve Nijer, Çin'den temin ettikleri Kovid-19 aşılarını teslim aldı.

İsrail, son 2 yıl içinde dördüncü kez sandık başına giderken, Kovid-19 hastaları ve karantina altındaki kişiler kendileri için hazırlanan özel merkezlerde oylarını kullandı.

Pakistan'da ulema, salgına karşı Kovid-19 aşısı olmanın İslam şeriatı altında yasal ve caiz olduğuna dair fetva yayımlarken, ülkede, mevcut Kovid-19 kısıtlamalarının 3 hafta daha uzatıldığı açıklandı.

Nijerya'nın, 300 bin doz daha AstraZeneca aşısı teslim aldığı bildirildi.