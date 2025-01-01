Dünya hafızlar haftası: Kur'an'ın muhafızlarıyla aydınlık bir geleceğe

Kur'an-ı Kerim'in ezberlenmesi ve gönüllerde yaşatılması amacıyla hafızlara gönül bağı kurma çağrısında bulunan EHAD, hafızlığın İslam medeniyetinin temel taşlarından biri olduğunu belirtti.

Dernek açıklamasında, "Efendimiz'in (SAV) emanetlerinden biri olan Kur'an, tarih boyunca hafızların duaları ve gayretleriyle gönüllere nakşedilmeye devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

Evrensel Hafızlar Derneği Yönetim Kurulu (EHAD) açıklamasında şunları kaydetti:

Değerli Hafızlarımız ve Asırlarca Kutlu Emanete Sahip Çıkan Aziz Milletimiz; Bugün, Kur'ân-ı Kerim'in ezberlenmesi ve gönüllerde muhafaza edilmesi uğrunda hizmet eden hafızlarımızla gönül bağları kurmak ve onların dertleriyle hemdert olmak amacıyla kutladığımız Dünya Hafızlar Haftası'nı ve Üç Aylar'ın ilki Receb-i Şerif'i idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Evrensel Hafızlar Derneği olarak Üç ayların ve Dünya Hafızlar Haftasının İslam âlemi için hayırlara vesile olmasını Cenâb-ı Hak'tan niyaz ediyoruz. Haremeyn-i Şerifeyn, Kudüs, Ayasofya ve Emevi Camii gibi İslam'ın şeref ve izzet sembollerine sahip çıkmak, hafızlık misyonunun temel unsurlarından biridir. Bu mukaddes emanetler, hafızlarımızın duaları ve gayretleriyle ümmet bilincini diri tutmaya devam etmektedir. Hafızlar olarak himmet ve gayretimizin odağına mukaddesatımızı alıp bütün dünyaya Kur'an'ı anlatmakla, onun eşsiz nizamından 7'den 70'e bütün insanlığın nasiplenmesi uğrunda gayret etmekle mükellefiz. Hafızlık, tarih boyunca İslam medeniyetinin ruhunu yaşatan, Kur'an-ı Kerim'in korumasına, lafız ve manasıyla bir bütün olarak sahih bir şekilde aktarılmasına katkı sağlayan Efendimizin (sav) iki büyük emanetinden bir tanesidir.

KUTLU EMANET KUR'AN-I KERİM

Asr-ı saadetten günümüze dünyanın farklı coğrafyalarında Kutlu Emanet olan Kur'an-ı Âzimüşşan, hafızalara ve gönüllere ilk günkü heyecanla nakşedilmeye devam etmektedir. Bununla birlikte Avrupa, Amerika ve Avustralya gibi gayrimüslim nüfusun yoğun olduğu bölgelerde dahi ömrünü Kur'an'a ve hafızlığa vakfetmiş din kardeşlerimizin çalışmaları neticesinde bu bölgelerde de İslam'ın hayatları aydınlatan iman tohumları atılmış ve çok sayıda hafız yetişmeye başlamıştır. Değerli Hafız Kardeşlerim Bugün, Suriye'de zalim rejimin devrilmesiyle mazlumların hak ettikleri huzura kavuşacaklarına dair umutlarımız artmaktadır. Bölgedeki bu olumlu gelişmeler, İslam ümmetinin birliğine ve adaletin tesisi için taşıdığı potansiyele işaret etmektedir.

Evrensel Hafızlar Derneği olarak bizler, hafızlarımızın duaları ve milletimizin desteğiyle Doğu Türkistan'dan Filistin'e mazlum coğrafyaların özgürlüğüne kavuşması için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmenin gayreti içindeyiz. Tarih boyunca, Bedir'in kahraman şehitleri, İslam'ı Medine'ye taşıyan sahabe Mus'ab bin Umeyr ve 15 Temmuz'da hain darbe girişimine karşı şehadeti seçen Kurra Hafız İbrahim Yılmaz gibi öncüler, Kur'an'ın nuru ile yoğrulmuş hayatlarıyla bizlere örnek olmuşlardır. Onların bıraktığı miras, hafızlık yolundaki kardeşlerimize ilham vermeye devam etmektedir.

EHAD, hafızlık eğitimi ve hafızlara destek odaklı çalışmalarını merkeze alarak hayatlarının her döneminde hafızlara ve hafız adaylarına katkı sunmayı en büyük hedefi olarak benimsemiştir. Bütün bu çalışmaları daha sistemli hâle getirmek için hafızların online olarak kaydolabileceği büyük bir dijital platform oluşturmuştur: Hafızlar Bilgi Sistemi. Yaş, cinsiyet, meslek ayrımı gözetmeksizin bütün hafız kardeşlerimiz bu platforma kaydolmakla büyük EHAD ailesinin bir parçası olacak, böylece bütün faaliyetlerimizi yakından takip etme imkânını elde edecektir. Bu cümleden olmak üzere Üniversiteli hafız kardeşlerimizin hafızlıklarını muhafaza edebilmelerine yardımcı olmak, bir taraftan da akademik ve mesleki kariyerlerine destek olabilmek amacıyla oluşturulan EHAD Staj ve Kariyer Eğitimi Programı üçüncü dönem öğrencileri ile derslerine başlamıştır.

Öte yandan Evrensel Hafızlar Derneği olarak, 81 ildeki şubelerimiz ve 600'ü aşkın ilçedeki temsilciliklerimizde, hamiyetperver kardeşlerimizin de destekleriyle hafızlık eğitimi gören öğrencilerimize maddi ve manevi destek sağlamaya, millet olarak Kur'an'la irtibatımızı güçlendiren faaliyetlerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Bu vesileyle, Bedir'in ve 15 Temmuz'un şehitlerine, Filistinli kardeşlerimize ve vatanımız için canlarını feda eden tüm kahramanlara Allah'tan rahmet diliyor; sınırlarımızı koruyan güvenlik güçlerimize zaferler niyaz ediyoruz. Rabbimizden, terör belasının sona ermesini, zalimlerin zulmünün bitmesini ve İslam ümmetinin birlik içinde geleceğe yürümesini diliyoruz.