Dünya İnsan Hakları Günü sözleri: Dünya İnsan Hakları Günü en güzel en anlamlı mesajlar!

Dünya İnsan Hakları Günü sözleri hakkında bugün araştırmalar yapılmaya devam ediyor. Dünya İnsan Hakları Günü en güzel en anlamlı mesajlar yoğun bir şekilde araştırılıyor. İnsan Hakları Günü, İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’nin kabul edildiği gün olan 10 Aralık 1948’den bu yana her 10 Aralık’ta kutlanan gündür. İnsan Hakları Evrensel Bildirisi'nin kabul edildiği gün olan 10 Aralık 1948'den bu yana her 10 Aralık'ın İnsan Hakları Günü olarak kutlanmasına karar verildi. Dünya İnsan Hakları Günü'ne dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ EN GÜZEL EN ANLAMLI MESAJLAR!

En büyük sevgi, insanlık sevgisidir.

İnsan her zaman kahraman olmaz ama her zaman insan olabilir. (Bacon)

Soylu insan, hak ve adaleti her şeyden üstün tutar. (Konfüçyus)

Kişisel hürriyetler kutsaldır.

İnsan, insanın efendisi olamaz. Haksızlığı aramak için lamba kullanmak gerekmez. (Socrates)

İnsan köle doğmaz, köle yapılır.

İnsanlar doğuştan eşittirler ama bunu, sonuna kadar sürdüremezler. (Montesquieu)

Bana hürriyetlerin en büyükleri olan düşünce, inanç, vicdan hürriyetlerini verin. (Milton)

Bir tek kişiye yapılan haksızlık, bütün topluluğa yönelmiş bir tehdittir. (Montesquieu)

DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ NEDİR?

İnsan Hakları Günü'nde, ırk, renk, din, cinsiyet, dil, siyasi veya diğer görüşler, ulusal veya sosyal köken, mülkiyet, doğum veya diğer statüler sebebiyle ayrımı gözetmeksizin herkesin doğal insan haklarına sahip olduğunu ilan eden İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi 500’den fazla dile çevrilerek, dünyanın en çok çevrilen belgesi unvanına sahip olmuştur.

Dünyanın değişik bölgelerinden çeşitli hukuki ve kültürel geçmişe sahip temsilciler tarafından hazırlanan Beyanname, evrensel değerler ile tüm halklar ve tüm uluslar için ortak bir başarı standardı belirlemektedir. Her insanın insanlık onuruna eşit değer verir. Beyanname ve Devletlerin ilkelere taahhütleri sayesinde, milyonlarca insanın insanlık onuru tanınmış ve daha adil bir dünyanın temelleri atılmıştır. Beyanname taahhütleri henüz tam olarak yerine getirilmemiş olsa da, zaman testine dayandığı gerçeği, eşitlik, adalet ve insanlık onuruna sahip uzun ömürlü değerlerin kalıcı evrenselliğine kanıttır.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi bizi güçlendirir. Beyannamede yer verilen ilkeler 1948'de olduğu gibi günümüzde de güncelliğini korumaktadır. Her birimiz birbirimizin haklarını savunabiliriz. Günlük yaşantılarımızda, bizi koruyan ve bizi birbirimize yakınlaştıran hakları savunmak ve teşvik etmek için harekete geçebiliriz.