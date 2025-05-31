Dünya Kabin Memurları Günü çerçevesinde AJet kabin görevlileriyle görüşüldü

AJet Kabin Amiri Onur Özdursun ve AJet Kabin Memuru Esra Beşli, yolcuların uçuş deneyimlerini daha iyi hale getirmek, onları sıkıntısız şekilde varacakları yere ulaştırmak, seyahatlerini konforlu ve güvenli şekilde tamamlamalarında onlara eşlik etmek amacıyla yaptıkları mesleklerinin zor ve güzel yanlarını anlattı.

Üniversiteye başlamadan hocası sayesinde Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümünü öğrenen Özdursun, dışarıdan bakıldığında oldukça havalı ama bir o kadar da özveri ve sorumluluk gerektiren bir mesleği yaptıklarını söyledi.



Özdursun, sorunlara ya da taleplere hem pratik yaklaşmak hem de yolcu memnuniyetini sağlamak gerektiğini belirterek, "Bu durum bizi biraz zorladı mesleğe başlangıçta ama tabii ki iş deneyimini kazandıkça daha da oturdu. Sonuçta sadece yolcu memnuniyeti değil, ekip memnuniyeti de bizim için çok önemli. Ekip mutlu olmadan yolcuyu da mutlu edemeyecektir. Ekip odasına ilk girdiğimde samimi gülüşle 'Arkadaşlar merhabalar, nasılsınız?' dediğimde onlar benim ses tonumdan ya da gülümsememden bile anlıyorlar. Bu şekilde çok iyi motive oluyorlar." dedi.

Zaten bağlı oldukları checklist (kontrol listesi), belli bir prosedür olduğunu, bu prosedürler arasından ilerlediklerini anlatan Özdursun, şunları kaydetti:



"Bir 'Elinize sağlık.' ya da 'Bu uçuşta buna çok iyi değindiniz.', 'Teşekkür ederim.' cümlesi bile diğer uçuş için kabin ekiplerine motivasyon oluyor. Her gün yeni yolculuğa, yeni deneyime sahip oluyoruz. Farklı yolcular, farklı kabin ekipleri. 'Hoş geldiniz' kelimesi aslında sadece bir kelime değil. Yolculara oradaki verdiğiniz duruş, samimiyet ve içtenlik gerçekten çok önemli."

Yolcularla olan diyaloglarından da bahseden Özdursun, onların yeni deneyimlerini, yeni hikayelerini dinlemekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

"7 YILDIR BU MESLEK BANA NE KATTI DERSENİZ, EN BÜYÜK ŞEY 'İLETİŞİM' DİYEBİLİRİM"

Özdursun, "Havalimanından, o kapıdan her girdiğimde içimde bir heyecan oluyor, ufak bir heyecan oluyor. Bu, bizim için de büyük artı oluyor. Daha önceden hiç gitmediğimiz bir ülkede farklı yolcu profiliyle seyahat ediyoruz. Onlar bazen kendi kültürlerinden bahsediyor. Hiç duymadığınız bir şeyden haberdar olmak çok güzel bir duygu." ifadelerini kullandı.

Mesleğinin 7 yılda kendisini oldukça değiştirdiğine dikkati çeken Özdursun, gerek insan ilişkileri, gerek kendi aile ilişkilerinde bu meslek sayesinde kendisini oldukça geliştirdiğinden bahsetti.

Mesleğin zorluklarına da değinen Özdursun, "Ailemizden ya da sevdiklerimizden bir haber alamıyoruz. 7 yıldır bu meslek bana ne kattı derseniz, en büyük şey 'iletişim' diyebilirim. Gerçekten iletişimimde çok büyük gelişmeler sağladı ve aynı zamanda birçok farklı yurt dışı seyahatleri gerçekleştirdim bu meslekte. Aslında son yolcu indikten sonra boş bir kabin görmüyorum. Gülen yolcumuzun yüzünü, ilk uçuşunu gerçekleştiren bir çocuğun seyahatini görüyorum. Aslında kabinin bir ruhu var. Yani boş bir kabin yoktur bizim için." diye konuştu.

SORUNLARLA KARŞILAŞMAMAK İÇİN EKİP UYUMU ÖNEMLİ

Yaklaşık 1 yıldır AJet'te kabin memurluğu yapan Esra Beşli ise küçüklüğünden bu yana havacılığa ve uçaklara olan merakının zamanla tutkuya, hayale dönüştüğünü anlattı.

Havalı görünen mesleklerinde bazen 38 bin feet yükseklikte yalnızca bir kahveyle ayakta kalabildiklerine işaret eden Beşli, "Bir düzensizlik içinde yaşıyorsunuz aslında bakarsanız. İnsanlarla birebir temas halindesiniz. Sürekli farklı insanlarla iletişim kuruyorsunuz. Bu, zamanla zorlayıcı olabilir. Uyku düzeniniz yok, her zaman gece uykusu uyuyamıyorsunuz, yeri geliyor saatlerce havada, basınç altında kalabiliyorsunuz ve bu şartlarda çalışmak, yerde çalışmaya kıyasla tabii ki daha yorucu ve daha yorgun hissettirebiliyor size." değerlendirmesinde bulundu.

Beşli, ekip uyumunun çok önemli olduğunu vurgulayarak, birbirleriyle uyumlu olunmaması durumunda zor anlarda işlerin daha da zorlaşabileceğinden bahsetti.

"Bu meslekte çok küçük hatalar büyük sorunlar doğurabilir. O yüzden ekip uyumumuz, birbirimizi desteklememiz her şeyden önemli." diyen Beşli, bu meslekte soğukkanlılığın, iletişimin ve empatinin önemli olduğunun altını çizdi.

"İŞİMİ SEVEREK YAPIYORUM"

Beşli, ekip içi iletişimin, kriz anlarında soğukkanlı kalmanın ve durumu yönetmenin önemine işaret ederek, şunları anlattı:

"Biz genellikle ekip olarak işe küçük selam ve basit iletişimlerle başlarız. Bu küçük iletişim aslında ekibin enerjisini yükseltir ve uçuş boyunca bize motivasyon sağlar. Uçağa ilk geldiğimde ilk önce acil durum ekipmanlarını kontrol ederim. Can yelekleri, oksijen maskeleri, her şey eksiksiz ve yerinde olmalıdır çünkü bunlar yerinde olmadan uçuş asla gerçekleştirilemez ve güvenli uçuşun temel taşları bu söylediklerim.



Brifing sırasında en çok not aldığım şeyler, en önemli şeyler uçuş süresi, acil durum prosedürleri ve yolcu özel ihtiyaçları diyebilirim çünkü bu bilgiler hem hayat kurtarıcı olabilir hem de yolcu memnuniyetini sağlar. Bazen dağ gibi bir sorunu küçük gülümsemeyle çözebiliyoruz. Bazen de çözemiyoruz, yeri geliyor ve bir yolcunun derdine ortak olup güçlü görünmeye çalışıyoruz. Her gün yeni destinasyon, yeni yüz demek benim için aslında. 'İnsan işini severek yaptığında zorlanmaz.' derlermiş. Ben de aynı şekilde işimi severek yapıyorum."

Kriz anlarında duygularla değil, mantıkla hareket etmenin önemine değinen Beşli, önceliklerinin yolcunun ihtiyacını gidermek ve memnuniyetini sağlamak olduğunu söyledi.

Esra Beşli, mesleğin kazanımlarına dair görüşlerini şu sözlerle paylaştı:



"İnsanlarla iç içe olmak, yeni yerler keşfetmek tam bana göreydi. Ben de keza başta çok fazla zorlandım ama zamanla gerçekten kendimde karakter olarak da birçok şeyin değiştiğini gördüm. Sabır, emek, empati, kriz anında soğukkanlı kalabilmek gibi özelliklerimin hepsini geliştirdim. Tabii ki bazen biz de ailemizin yanında, arkadaşlarımızın yanında olmak istiyoruz. Özel günlerde olamıyoruz ama başka şekilde telafi edebiliyoruz. Son yolcu uçaktan indikten sonra tamamlamış olduğum bir görevin verdiği huzuru hissediyorum aslında."

