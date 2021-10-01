1 Ekim 2021 Cuma 11:39 - Güncelleme: 1 Ekim 2021 Cuma 11:39

Dünya Kahve Günü mesajları, bugüne özel paylaşımlar arasında yer alıyor. Bugün Dünya kahve günü. Her yıl 1 Ekim tarihinde kutlanan Dünya Kahve Günü için mesajlar ve sözler sosyal medyada paylaşılmaya başlandı. Dünyanın pek çok yerinde kahve markaları bugüne özel kampanyalar düzenliyor. 40 yıl hatırı olan kahve, birçok insan için vazgeçilmez bir lezzettir. 1 Ekim Dünya Kahve Günü ile ilgili sözler ve Dünya Kahve Günü mesajları haberimizde yer alıyor.

DÜNYA KAHVE GÜNÜ MESAJLARI

Çayın kalabalıkla arası iyidir kahve yalnızlık ister.

Şekersiz bir fincan Türk kahvesinin verdiği huzura aşığım.

Bir pencere kenarı, yalnızlık, kahve kokusu ve en sevdiğin kitap. İşte huzur, mutluluk...

Kendinle kahve iç, en iyi hatır kendine olandır...

Kahve hatır işidir.. Kıymetini bilenle içilir.

Oysa kahve içmişliğimiz de vardı; "bu ne hatır gönül bilmezlik" diyemedim.

"Hayatımı kahve kaşıklarıyla ölçüyorum." (T. S. Eliot)

Beklemediğin bir anda sana uzatılan kahve başkadır. Isıtır insanın içini.

Kahve hatır işidir. Kıymet bilenle içilir.

Çayın kalabalıkla arası iyidir kahve yalnızlık ister.

Kahve acı aslında sevgi saklı adında acı tatlanır çünkü muhabbet var tadında.

Bazı kahveler uzaklara bakılarak içilir. Kahve kokusu, hasret kokar bazen. Yudumunda bolca özlem. Telvesinde bolca gözyaşı vardır.

Bana göre dünyanın en güzeI icatIarından bir tanesi taze kahve kokusudur. (Hugh Jackman)

Kötü bir kahve bile hiç kahve olmamasından iyidir.

Kimseler de olmasın yanımızda. Kahvemiz hep iki kişilik olsun.

Gönlü hoş olanda kalır kahvenin hatırı kırk yıl. Gönlü hoş olmayan ne kahve tanır ne de hatır.

Yüreğinden bir fincan kahve koy ki yüreğime, içer içmez kırk değil bir ömür sende kalayım.

Çayı severim ama kahvenin yeri bir başkadır.

"Atalar bu sözü boşa dememiş kırk yıl dostluk sağlar bir fincan kahve. Ola ki bu dörtlük yerini bulur şu gönlümü dağlar bir fincan kahve." (Hanifi Kara)

Beni cinnetten çıkaran bir şey varsa o, kahve hazır deniIdiğinde kahvenin hazır oImamasıdır. (J. D. SaIinger)

Hiç bir kahve, "gidilmişlik" kadar acı değildir...

Hayat bir kahve fincan gibidir bazen acı bazen tatlı olur. Önemli olan kahvenin tadı değil onu kiminle içtiğinizdir.

En sevdiğim huzur veren iki koku. Sahaftan buram buram yaşanmışlıklar kokan kitabımın kokusu ve kahve kokusu.

Kahve çok acıdır aslında ama dost ile içilen kahvenin muhabbet vardır tadında.

Beni kimsenin tanımadığı bir yer arıyordum, bir kahve içip düşünmek için. (Cesare Pavese)

DÜNYA KAHVE GÜNÜNÜN TARİHÇESİ

Uluslararası Kahve Günü 1 Ekim'de ortaya çıkmıştır. Kahveyi bir içecek olarak tanıtmak ve kutlamak için kullanılan bir fırsattır ve dünyanın çeşitli yerlerinde gerçekleşen etkinliklerle bu gün kutlanır. İlk resmi tarih, o zamanki Uluslararası Kahve Örgütü tarafından kararlaştırılan ve Milano'da açılan 01.10.2015'ti. Bu gün aynı zamanda adil ticaret kahveyi teşvik etmek ve kahve üreticilerinin içinde bulundukları kötü durum hakkında farkındalık yaratmak için de kullanılıyor.

Bu gün, birçok işletme ücretsiz veya indirimli kahve kupaları sunuyor. Bazı işletmeler, sosyal ağlar aracılığıyla sadık takipçileriyle kuponları ve özel fırsatları paylaşıyor.

Dünya Kahve Günü, Uluslararası Kahve Organizasyonu tarafından Expo 2015'in bir parçası olarak Milano'da ilk resmi Uluslararası Kahve Günü'nü başlatma kararı alındı.

ABD'de "Ulusal Kahve Günü" gibi erken 2005 gibi herkese sözü edilen "Uluslararası Kahve Günü" ilk tarafından kullanılmıştır. Çin'de Uluslararası Kahve Örgütü tarafından tanıtıldı , ilk olarak 1997'de kutlandı ve Nisan 2001'in başlarında yıllık bir kutlamaya dönüştürüldü. Tayvan, Uluslararası Kahve Günü'nü ilk olarak 2009 yılında kutladı. Nepal, Ulusal Kahve Günü'nü ilk kez 17.11.2005'te kutladı. İlk olarak 17.08.2006'da Ulusal Kahve Günü'nü kutlayan Endonezya, Endonezya'nın Bağımsızlığı ile aynı gün kutladı.