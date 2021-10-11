11 Ekim 2021 Pazartesi 11:37 - Güncelleme: 11 Ekim 2021 Pazartesi 11:37

Dünya Kız Çocukları günü mesajları, bugün milyonlarca kişi tarafından sosyal platformlarda paylaşılıyor. Dünya Kız Çocukları Günü, 2012 yılında Birleşmiş Milletler tarafından alınan bir kararla, kız çocuklarının cinsiyetlerinden ötürü maruz kaldığı eşitsizlik konusundaki farkındalığın artırılması amacıyla kutlanmaya başlamıştır. Bu kapsamda Kız Çocukları ile ilgili güzel sözleri haberimizde derledik. İşte en güzel Dünya Kız Çocukları günü mesajları

Dünya Kız Çocukları Günü, Birlemiş Milletler tarafından alınana kararla berber 2012 senesinden bu yana kutlanıyor. Bu anlamlı günü anımsatmak amacıyla Kız Çocukları ile ilgili güzel sözler araştırılamaya başlandı. İşte en güzel Dünya Kız Çocukları Günü mesajları 2021...

DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ MESAJLARI

Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun. Çocuklarımızı seviyor ve gelecekte iyi bireyler olmları için çalışıyoruz...

Bir kız çocuğu eğitilirse, bir anne yetişir. Bir anne okursa, tüm insanlık aydınlanır. Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun.

Bana dünyayı kucakla deseler, ben gider kızıma sarılırım.. Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun

Kız çocuğunu koru ve ona saygı duy çünkü o ailenin, ülkenin ve dünyanın geleceğidir.

Bana Dünyayı kucakla deseler, ben gider kızıma sarılırım. Dünya kız çocukları günü kutlu olsun.

Allah bizlere vatanını milletini seven ahlaklı çocuklar yetiştirmeyi nasip etsin. Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun.

Kız çocuklarının güvenliğinden biz sorumluyuz.

Onlar bu dünyanın en güzel nimetleri... Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun. Geleceğimizin teminatı evlatlarımızı seviyor, önemsiyoruz.

Kız çocukları bizim geleceğimiz değerlerini bilelim.

Her genç kızın öğrenme, gelişme ve hayal etme hakkı vardır. Tüm çocuklarımızın Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutlarım.

İnsanlığın umudu, sevinci, şiiri kız çocuklarıdır. Umudu, sevinci, şiiri karartmayın! Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun.

Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun. Benim kızlarımın ve tüm kız çocuklarının mükemmel bir yaşam sürmelerini diliyorum.

Bir gülüşe bin acı sığdırıyorlar... Öyleyse neden üzüyoruz toplumu emanet ettiğimiz şu melekleri? Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun.

KIZ ÇOCUKLARI İLE İLGİLİ GÜZEL SÖZLER

Kendi potansiyelinin farkına varan bir kız çocuğu, gücünü tüm dünyaya gösterme cesaretine sahip olur. Toplumsal gelişim yolunda atılacak en sağlam adımlardan biri bu cesarete sahip kız çocukları yetiştirmektir. Toplumun ön yargılarını ve daha da önemlisi kız çocuklarının zihinlerindeki kalıpları kıracak, hayal kurma özgürlüklerini ve yeteneklerini destekleyecek her adım çok değerlidir. Kız çocuklarımıza sahip çıkalım.

Kız çocukları eğitimlerine devam etmeli ve ayaklarının üzerinde duranlar bireyler olarak yetiştirilmeli...

Onlar bu dünyanın en güzel nimetleri... Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun. Geleceğimizin teminatı evlatlarımızı seviyor, önemsiyoruz.

Bir kız çocuğu eğitilirse, Bir anne yetişir. Bir anne okursa, tüm insanlık aydınlanır. Benim kızım okuyacak Dünya kız çocukları günü kutlu olsun.

Her gün haberlerde kız çocuklarına istismar olaylarını izliyoruz. Artık böylesi iğrenç haberleri duymak istemiyoruz. Kız çocuklarına sahip çıkalım, onları koruyalım. Kız çocukları ülkemizin teminatıdır.

Dünya Kız Çocukları Günü vesilesiyle, onlara daha iyi bir yaşam, daha iyi bir gelecek sağlamak için kız çocuklarının haklarını ve ayrıca tüm dünyada karşılaştıkları sorunları dile getirelim.

Bugün Dünya Kız Çocukları Günü... Kızlarımızı okutacağız, bu topraklara yararlı birer bireyler haline getireceğiz.

Bir ülkede kız çocukları için eğitim seferberliği başlamışsa o ülkeye gelişmeye açıktır.

Yarın hayallerini gerçekleştirmesine izin vermek için küçük kız çocuğunuzu okutun ve onun için güzel bir hayat hazırlayın.

Dünya Kız Çocukları Günü'nü içten dileklerimle kutlarım. Kızlarımız sevgiyi, şefkati ve muhakkak eğitimi en iyi şekilde hak ediyor.

Bir kız çocuğu eğitilirse, Bir anne yetişir. Bir anne okursa, tüm insanlık aydınlanır. Benim kızım okuyacak Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun.

Bugün Dünya Kız Çocukları günü. Güçlü bir gelecek için, güçlü kızlara ihtiyacımız var. Aydınlık yarınlara hep birlikte. Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun!

Bu dünya kız çocuklarının mutlu yaşaması için daha güvenli ve daha mutlu bir yer olsun. Uluslararası Kız Çocukları Günü için içten dileklerimizle.

Evde, okulda, sokakta güçsüz olmadığını hisseden kız çocukları, gökyüzünün yarısının sahibi olduğunu bilen kadın demek. Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun.

KIZ ÇOCUKLARI İLE İLGİLİ HADİSLER

Dinimizde kadının ve kız çocuklarının fazileti büyüktür. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

"Kızlarınızı altın ve gümüş ile süsleyin! Elbiseleri güzel olsun! İtibar kazanmaları için en güzel hediyelerle ihsanda bulunun!"[Hakim]

"Kız çocuğunu güzelce terbiye edip Allahü teâlânın verdiği nimetlerle bolluk içinde yedirir giydirirse o kız çocuğu onun için bir bereket olur. Cehennemden kurtulup kolayca Cennete girmesine vesile olur." [Taberânî]

"İki kız evladına güzel muamele eden mutlaka Cennete girer."[İbni Mace]"İki kızı veya iki kız kardeşi olup da maişetlerini güzelce sağlayanla Cennette beraber oluruz." [Tirmizî]

"Çarşıdan aldığı şeyleri erkek çocuklardan önce kız çocuklarına verene Allah rahmetle nazar eder. Allah rahmetle nazar ettiğine de azab etmez."[Haraiti]

"Çarşıdan turfanda meyva alıp evine getiren sadaka sevabı alır. Getirdiği meyvayı erkek çocuklarından önce kız çocuklarına versin! Kadınları kızları sevindiren Allah korkusundan ağlayanlar gibi sevab kazanır. Allah korkusundan ağlayanın bedeni de Cehenneme haram olur." [İbni Adiy ]

"Üç kızına ihtiyaçtan kurtulana kadar iyi bakanyedirip giydirenelbette cenneti kazanır"[Ebu Davut]

"Üç kız veya kızkardeşinin geçim veya başka sıkıntılarına katlananı Allahü teala cennete koyar." Ashab-ıKiram'dan biri "İki tane olursa yine aynımıdır?" diye sual edince Peygamber Efendimiz "Evet iki tane olursa yine aynıdır" buyurdu. Başka birisi "Ya bir tane olursa" diye sual etti. Cevabında buyurdu ki "Bir tanede olsa gene aynıdır."[HakimHaraiti]