Dünya konuştu, muhalefet sessiz! Abdülhamid Han hazımsızlığı

Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi Abdülhamid Han, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle Mavi Vatan'da görevine başladı. Dünyanın en büyük 5 gemisinden birisi olan Abdülhamid Han görev bölgesine ulaşarak sondaj çalışmalarına başladı. Türkiye'nin bu hamlesi dünya basınında geniş yer bulurken, muhalefetten ise konuyla ilgili tek bir açıklama yapılmaması dikkat çekti.

DÜNYA BASININDA GENİŞ YER BULDU

Başta Yunanistan olmak üzere çok sayıda ülke önceki günkü töreni anbean takip etmişti. Dünya basını da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın törende sarf ettiği "Haklarımızı korumak için gerektiğinde dişe diş mücadele vermekten çekinmedik, çekinmeyeceğiz" sözlerini manşetlere taşıdı.

İşte dünya basınında öne çıkan yorumlar:

AL JAZEERA: "Türkiye, Doğu Akdeniz'de doğalgaz arama çalışmalarına yeniden başladı" başlığını attı.

ABC NEWS: "Türkiye Cumhurbaşkanı, ülkenin en yeni ve en büyük denizaltı hidrokarbon sondaj gemisinin açılışını yaptı" başlığını kullandı.

AP: Türkiye'nin diğer sondaj gemilerine Fatih, Kanuni ve Yavuz isimleri verdiğine dikkat çekilerek "Dört gemiye de Osmanlı padişahlarının isimleri verildi" yorumu yapıldı.

BRUSSELS TIMES: "Türkiye, petrol ve gaz için açık deniz sondajına devam ediyor" başlığını kullandı.

CNN: Yunanistan geminin göreve başladığı tören için "Erdoğan güç gösterisi yaptı" yorumunda bulundu.

YUNANİSTAN PANİĞE KAPILDI

Türkiye'nin Akdeniz'deki sondaj çalışmaları ise Yunanistan'da paniğe neden oldu. Yunan medyası Abdülhamid'e manşetlerde geniş yer verirken, Yunanistan hükümet sözcüsünden "Uyanık olmalıyız" açıklaması geldi.

GREEK CITY TIMES: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, uçağının geminin üzerindeki fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşmasını haberleştirdi. Haberde Erdoğan'ın sosyal medya paylaşımı için "Bir güç gösterisi" ifadesi kullanıldı.

TA NEA GAZETESİ: Abdülhamid Han'ı "Türkiye'nin en güçlü ve modern gemisi" olarak tanımladı.

MUHALEFET SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ

Dünyanın konuştuğu olayı ise muhalefet görmezden geldi. Türkiye'nin hayata geçirdiği her reformda Türkiye'nin karşısında duran muhalefet yine sessiz kaldı. Meral Akşener'in danışmanı Aytun Çıray da 'dağ fare doğurdu' diyerek dev adımı karalamaya çalıştı.