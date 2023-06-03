Dünya Liderleri Ankara'da: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin törenine iştirak edecekler

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın göreve başlama törenine katılmak üzere Ankara'ya geldi. Tatar'ı Esenboğa Havalimanı'nda Ankara Vali Yardımcısı Namık Kemal Nazlı karşıladı.
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Göreve Başlama Töreni"ne katılmak için Ankara'ya geldi.
Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinden yapılan bilgilendirmeye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetlisi olarak Ankara'ya gelen Şerif, Esenboğa Havalimanı'nda üst düzey Türk yetkililer tarafından karşılandı.
Şerif'in heyetinde, Pencap Eyalet Başbakanı Seyid Muhsin Raza Nakvi, Pakistan Enformasyon ve Yayın Bakanı Marriyum Aurangzeb, Başbakan Özel Yardımcısı Tarık Fatemi yer alıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Göreve Başlama Töreni"ne katılacak olan Şerif, ayrıca enerji, altyapı, gıda işleme ve tüketim malları gibi alanlarda faaliyet yürüten Türk iş insanlarıyla da bir araya gelecek.
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın göreve başlama törenine katılmak üzere Ankara'ya geldi. Mahmud'u, Ankara Vali Yardımcısı Namık Kemal Nazlı karşıladı.
Gabon Devlet Başkanı Ali Bongo Ondimba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın göreve başlama törenine katılmak üzere Ankara'ya geldi. Ondimba'yı Esenboğa Havalimanı'nda Ankara Vali Yardımcısı Namık Kemal Nazlı karşıladı.
Sierra Leone Meclisi Başkanı Abass Chernor Bundu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın göreve başlama törenine katılmak üzere Ankara'ya geldi.
Maldivler Cumhurbaşkanı Yardımcısı Faisal Naseem, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın göreve başlama törenine katılmak üzere Ankara'ya geldi.
Kongo Cumhuriyeti Devlet Başkanı Denis Sassou Nguesso, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın göreve başlama törenine katılmak üzere Ankara'ya geldi.