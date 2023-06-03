Dünya Liderleri Ankara'da: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin törenine iştirak edecekler

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın göreve başlama törenine katılmak üzere Ankara'ya geldi. Tatar'ı Esenboğa Havalimanı'nda Ankara Vali Yardımcısı Namık Kemal Nazlı karşıladı.

PAKİSTAN BAŞBAKANI

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Göreve Başlama Töreni"ne katılmak için Ankara'ya geldi.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinden yapılan bilgilendirmeye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetlisi olarak Ankara'ya gelen Şerif, Esenboğa Havalimanı'nda üst düzey Türk yetkililer tarafından karşılandı.

Şerif'in heyetinde, Pencap Eyalet Başbakanı Seyid Muhsin Raza Nakvi, Pakistan Enformasyon ve Yayın Bakanı Marriyum Aurangzeb, Başbakan Özel Yardımcısı Tarık Fatemi yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Göreve Başlama Töreni"ne katılacak olan Şerif, ayrıca enerji, altyapı, gıda işleme ve tüketim malları gibi alanlarda faaliyet yürüten Türk iş insanlarıyla da bir araya gelecek.

SOMALİ CUMHURBAŞKANI

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın göreve başlama törenine katılmak üzere Ankara'ya geldi. Mahmud'u, Ankara Vali Yardımcısı Namık Kemal Nazlı karşıladı.

EKVATOR GİNESİ CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI

Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Teodoro Nguema Obiang Mangue, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın göreve başlama törenine katılmak üzere Ankara'ya geldi.

GABON DEVLET BAŞKANI

Gabon Devlet Başkanı Ali Bongo Ondimba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın göreve başlama törenine katılmak üzere Ankara'ya geldi. Ondimba'yı Esenboğa Havalimanı'nda Ankara Vali Yardımcısı Namık Kemal Nazlı karşıladı.

SİERRA LEONE MECLİSİ BAŞKANI



Sierra Leone Meclisi Başkanı Abass Chernor Bundu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın göreve başlama törenine katılmak üzere Ankara'ya geldi.

MALDİVLER CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI

Maldivler Cumhurbaşkanı Yardımcısı Faisal Naseem, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın göreve başlama törenine katılmak üzere Ankara'ya geldi.

KONGO CUMHURİYETİ DEVLET BAŞKANI

Kongo Cumhuriyeti Devlet Başkanı Denis Sassou Nguesso, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın göreve başlama törenine katılmak üzere Ankara'ya geldi.