Dünya liderleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

AA 26 Şubat 2021 Cuma 16:06 - Güncelleme: 26 Şubat 2021 Cuma 16:16

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı ve Elbaşı Nursultan Nazarbayev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Bosna-Hersek Halklar Meclisi Başkan Yardımcısı ve Demokratik Eylem Partisi Lideri Bakir İzzetbegoviç ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmelerde doğum gününü kutlayan liderlere teşekkür etti.

Öte yandan Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski de resmi Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Zelenski mesajında, "Yakın dostum ve müttefikim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü kutlu olsun. Türkiye'nin ve Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünü desteklemesini takdir ediyorum. Türkiye ziyaretimi büyük memnuniyetle anımsıyorum ve ilişkilerimizi derinleştirmek için YDSK IX. Toplantısını bekliyorum." ifadelerine yer verdi.

Akorda Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Tokayev, Erdoğan'a gönderdiği tebrik mesajı gönderdi.

Mesajda Erdoğan'ın doğum gününü kutlayan Tokayev, "Türkiye, sizin etkili liderliğiniz ve yürüttüğünüz dengeli politika sayesinde istikrarlı büyümesini sürdürüyor, vatandaşların refahını artırmak, bölgedeki ve uluslararası arenadaki konumunu güçlendirmek için önemli adımlar atıyor. Bu hususta, yeni girişim ve faaliyetlerinizi hayata geçirme yolundaki çalışmalarınızda başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Tokayev, Erdoğan'ın iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkilerinin stratejik ortaklık çerçevesinde gelişmesine yaptığı katkıyı takdir ederek, kendisinin de ikili ilişkileri güçlendirmeye ve diyaloğu en üst düzeyde sürdürmeye hazır olduğunu kaydetti.