Dünya liderleri Türkiye'de buluşuyor: Antalya'da bu hafta ''diplomasi trafiği'' yaşanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde ve Dışişleri Bakanlığının ev sahipliğinde 17-19 Nisan'da yapılacak 5. Antalya Diplomasi Forumu için Antalya'da hazırlıklar tamamlandı.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu forum, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre ve Fuar Merkezi'nde yapılacak.

Bu yıl "Yarını Tasarlarken Belirsizliklerle Baş Etmek" ana temasıyla düzenlenecek forumun yapılacağı Belek'teki otellerde konaklayacak üst düzey konuklar için kent genelinde gerekli hazırlıklar yapıldı. Bu kapsamda havalimanı ve Belek Turizm Merkezi ile forumun gerçekleşeceği NEST Kongre ve Fuar Merkezi'nin çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.

Turizmin başkenti Antalya, bu hafta 150'den fazla ülkeden 20'yi aşkın devlet ve hükümet başkanını, yaklaşık 15 devlet ve hükümet başkan yardımcısını, 40'tan fazla dışişleri bakanı olmak üzere 50'nin üzerinde bakanı, 75'i uluslararası kuruluş temsilcisi olmak üzere 460'ı aşkın üst düzey konuğu ağırlayacak.

- "ANTALYA BARIŞLA ANILAN BİR ŞEHİR HÜVİYETİNİ BİR KEZ DAHA PERÇİNLEMİŞ OLUR"

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Yusuf Hacısüleyman, AA muhabirine, TBMM NATO Parlamenter Asamblesi (PA) Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'nun Dışişleri Bakanlığı döneminde başlattığı forumun dünya barışı açısından önemli olduğunu söyledi.

Böyle bir forumun Antalya'da olmasının önemli bir mesajı içinde barındırdığını ifade eden Hacısüleyman, şöyle konuştu:

"Antalya turizmin başkenti, barış olmadan turizm olmuyor, turizm olmadan da barış olmuyor. Dolayısıyla bunun içerisinde diplomasiyi de eklemek lazım. Turizmin olduğu yerde diplomasi muhakkak vardır. Sayın bakanımıza da bunu ön plana çıkardığı için teşekkür ediyoruz. Bugün önemi çok daha fazla anlaşıldığını düşünüyorum. Çünkü özellikle coğrafyamızda jeopolitik riskler, risk olmaktan çıkıp artık savaşlara dönüşmüş durumda, hem kuzeyimizde hem güneyimizde cereyan eden bu savaşlar, çatışmalar, huzursuzlukların aslında konuşabilme platformu olarak Antalya'da olması bizim için de artı bir değer kazandırıyor."

Hacısüleyman, Antalya'nın bu hafta devlet ve hükümet başkanlarını, bakanları ağırlayacağına işaret ederek yine önemli bir misyonu üstleneceğini ifade etti.

Diplomasi forumundan barışın çıkmasını umut ettiklerini vurgulayan Hacısüleyman "Umarım ki Antalya, özellikle savaş olan bölgelerde hem güneyimizde hem kuzeyimizde yeni bir diyalog penceresine vesile olur. Antalya da bu şekilde anlaşmalarla, diplomasiyle, barışla anılan bir şehir hüviyetini bir kez daha perçinlemiş olur." dedi.

- TURİZMCİLER AÇISINDAN PRESTİJLİ BİR ORGANİZASYON

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, Diplomasi Forumu'nun Antalya turizminin 12 aya yayılması yönündeki çalışmalar açısından önemli olduğunu kaydetti.

Bu hafta özellikle Belek bölgesindeki otellerde doluluk oranlarının yüksek olduğunu ifade eden Kavaloğlu, "Dünya liderlerinin, dışişleri bakanlarının, bakanların gelecek olması bizim için çok prestijli bir organizasyon, bu dönemde özellikle bölgeye yakın otellerde çok ciddi doluluk kaynağı yaratıyor." diye konuştu.

Türkiye'nin ve Antalya'nın turizmde kendisini dünyaya kanıtladığını dile getiren Kavaloğlu, turizmciler olarak da böyle organizasyonlara her zaman hazır olduklarını söyledi.

Foruma katılacak üst düzey yöneticilerin Antalya'daki turizm hizmetini de deneyimleme imkanı bulacağını belirten Kavaloğlu "Dünyada bir algı var, özellikle Avrupa'da, Türkiye savaşın gölgesinde bir turizm yapıyormuş gibi. Ne kadar barış dolu bir sektör ve bölge olduğumuzu da kanıtlamış olacağız. Dolayısıyla bu tarz uluslararası organizasyonlar hem prestijli hem de bizim dünya turizmindeki yerimizi perçinleyen organizasyonlar." dedi.