Dünya liderleri ve şirket yöneticilerinden ramazan kutlaması

Apple'ın CEO'su Cook, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, ramazanın başlangıcını kutladı.

Cook, dünyanın dört bir yanındaki herkese "Ramazan Mübarek olsun" mesajını iletti.

Trudeau, Kanada'da ve dünyanın dört bir yanındaki Müslümanların kutsal ramazan ayının başlangıcını kutladığını kaydederek, "Düşünen, dua eden ve sevdikleri dostlarıyla ve aileleriyle iftarın tadını çıkaran herkese en iyi dileklerimi gönderiyorum. Ramazan Mübarek Olsun." ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de Youtube'dan paylaşılan videosunda, ramazanın "merhamet, empati ve cömertlik" değerlerini bünyesinde barındırdığını belirtti.

Guterres, "Dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar kutsal ramazan ayına başlarken en içten dileklerimi iletiyorum. Ramazan aile ve toplumla bağ kurmak için bir fırsat. Bu kutsal zamanı yerinden edilme ve şiddetin ortasında geçirecek olan herkese özel bir destek mesajı iletmek istiyorum. Acı çeken herkesin yanındayım." diye konuştu.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese de tüm Müslüman Avustralyalıların ramazanını kutlayarak "Avustralya'nın Müslüman toplumu, toplumumuzu ve ülkemizi birçok şekilde zenginleştirmektedir." ifadesini kullandı.

Londra Belediye Başkanı Sadık Khan, Londralılara ve dünyanın dört bir yanında kutsal ramazan ayını kutlayan herkese en içten dileklerini ileterek, "Ramazan Mübarek olsun." dedi.

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanlığı da "Önümüzdeki ay namaz kılacak ve oruç tutacak olan herkese çok mutlu bir ramazan diliyoruz." ifadesiyle ramazanın başlangıcını kutladı.

- SPOR DÜNYASI DA KUTLAMALARA KATILDI

İngiltere'nin Liverpool Kulübü, "Herkesin ramazan ayı mübarek olsun." ifadesine yer verirken Manchester United da "Dünya çapındaki tüm taraftarlarımızın ramazan ayı mübarek olsun." paylaşımını yaptı.

İtalya'nın Milan Kulübü, "Milan Kulübündeki herkese hayırlı ramazanlar." ifadesini kullanırken Inter de "Ramazan ayınız mübarek olsun." mesajı yayımladı. Juventus da "İslam dünyasını, kutsal ramazan ayının gelişi dolayısıyla tebrik ediyoruz." ifadesini kullandı.

İspanya'nın Barcelona Kulübü, "Tüm Müslüman taraftarlarımıza mutlu bir ramazan ayı diliyoruz." mesajını yayımlarken Real Madrid Kulübünden Arapça yapılan bir paylaşımda, "Ramazan ayınız kutlu olsun Madridliler. Real Madrid, Arap ve İslam milletini kutsal ayın gelişinden dolayı tebrik ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya'nın Borussia Dortmund Kulübü, "Dünya çapındaki Müslüman ailemizin ramazan ayı mübarek olsun" paylaşımında bulunurken Bayern Münih ise Arapça yayımladığı mesajında, "Tüm Bavyera halkına mutlu ramazanlar! Arap ve İslam dünyasını, kutsal ramazan ayının gelişi dolayısıyla kutluyoruz." ifadelerini kullandı.

Fransa'nın Paris Saint-Germain Kulübü ise "Tüm Paris Saint-Germain taraftarlarına mutlu ramazanlar. Sevdiklerinizle birlikte iyilik, bereket ve harika zamanlarla dolu bir ay dileriz." mesajı yayımladı.