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Dünya Müslüman Alimler Birliği: Cumhurbaşkanı Erdoğan Allah'ın bir lütfudur

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhammed es-Sallabi, Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin sona ermesinin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan övgüyle söz etti. Sallabi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dualar ederek, 'Allah'ın Türk halkına ve savunmasız halklara bir lütfudur' dedi.

AA8 Aralık 2024 Pazar 23:25 - Güncelleme:
Dünya Müslüman Alimler Birliği: Cumhurbaşkanı Erdoğan Allah'ın bir lütfudur
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Genel Sekreter Sallabi, "Şam" ve "Suriye özgürleşiyor" etiketleriyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan için dua etti ve övgü dolu ifadeler kullandı.

Sallabi paylaşımında, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Allah'ın Türk halkına ve savunmasız halklara bir lütfudur. Allah'ım, ıslah edenler arasında onun namını yüce eyle." ifadesini kullandı.

"Özgürlük güneşi Suriye'de parlıyor, Allah'tan onlara güvenlik, istikrar, adalet ve barış getirmesini diliyoruz." ifadelerini kullanan Sallabi, Suriye halkının birlik ve disiplin içinde Suriye'yi özgürleştirdiğini kaydetti.

Sallabi paylaşımında ayrıca, "Suçlu kaçtı ve rejimi düştü. Özgür Suriyeliler Şam'a giriyor, zafer ilan ediyor." değerlendirmesine yer verdi.

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