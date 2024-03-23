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Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden Moskova saldırısına ilişkin açıklama geldi

Dünya Müslüman Alimler Birliği, Rusya'nın başkenti Moskova'daki terör saldırısını kınayarak, saldırının İslam'la bağlantısının olmadığını bildirdi.

AA23 Mart 2024 Cumartesi 06:31 - Güncelleme:
Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden Moskova saldırısına ilişkin açıklama geldi
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Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Karadaği, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Moskova'daki saldırıyı şiddetle kınadıklarını kaydetti.

Karadaği, "Bu terör operasyonunun İslam'la alakası yoktur. İslam'ı temsil ettiklerini iddia etseler bile İslam'dan ziyade bölgesel ve uluslararası istihbarat casuslarını temsil ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Saldırının İsrail'in Gazze'de saldırılarını yoğunlaştırdığı bir döneme denk geldiğine dikkati çeken Karadagi, Moskova'daki saldırıyla Siyonistlerin Gazze'de işlediği suçların göz ardı edilmesi ve Gazze'ye yönelen dikkatlerin dağıtılmasının amaçlandığını belirtti.

  • Dünya Müslüman Alimler
  • Moskova Saldırı
  • İslamla Bağlantı Yok

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