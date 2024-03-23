Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden Moskova saldırısına ilişkin açıklama geldi

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Karadaği, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Moskova'daki saldırıyı şiddetle kınadıklarını kaydetti.

Karadaği, "Bu terör operasyonunun İslam'la alakası yoktur. İslam'ı temsil ettiklerini iddia etseler bile İslam'dan ziyade bölgesel ve uluslararası istihbarat casuslarını temsil ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Saldırının İsrail'in Gazze'de saldırılarını yoğunlaştırdığı bir döneme denk geldiğine dikkati çeken Karadagi, Moskova'daki saldırıyla Siyonistlerin Gazze'de işlediği suçların göz ardı edilmesi ve Gazze'ye yönelen dikkatlerin dağıtılmasının amaçlandığını belirtti.

