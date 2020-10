05 Ekim 2020 Pazartesi 14:14 - Güncelleme: 05 Ekim 2020 Pazartesi 14:14

Dünya Öğretmenler Günü ne zaman ilan edildi? Dünya Öğretmenler Günü neden 5 Ekim'de kutlanır? sorularının yanıtı bu günün UNESCO tarafından belirlenmesi nedeniyle merak konusu oldu. Bilgi birikimi ve tecrübesiyle yolumuzu aydınlatan öğretmenlerimizin günü ülkemizde Kasım ayının 24'ünde kutlanıyor. İşte 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü ile ilgili merak edilenler.

DÜNYA ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN İLAN EDİLDİ?

Dünya Öğretmenler günü 1994 yılında Birleşmiş Milletlerin Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından ilan edildi. Dünya Öğretmenler Günü her yıl 5 Ekim'de kutlanıyor. 100'den fazla ülke Dünya Öğretmenler Günü'nü anmaktadır ve her biri, her 5 Ekim'de Öğretmenler Günü'nü anan Hindistan örneğinde olduğu gibi kendi kutlamalarını yapmaktadır. Bizde ise Öğretmenler Günü 24 Kasım tarihi olarak kabul ediliyor. Bu özel gün, her kültüre ve ülkeye göre farklılık gösterirken Dünya Öğretmenler Günü uluslararası bir niteliğe sahip.

Öğretmenler Günü, öğretmenlik mesleğini yerine getiren kişileri onurlandırmak amacıyla çeşitli etkinliklerle kutlandığı gündür. Türkiye'de her yıl 24 Kasım'da kutlanan bu özel gün, 24 Kasım 1928 yılında, Mustafa Kemal Atatürk'ün Millet Mektepleri'nin Başöğretmenliğini kabul etmesiyle kutlanmaya başlanan gündür.

DÜNYA ÖĞRETMENLER GÜNÜ NEDEN 5 EKİM'DE KUTLANIR?

UNESCO'nun tavsiyesiyle birçok ülkede 1994 yılından itibaren 5 Ekim Öğretmenler Günü olarak kutlanıyor.

5 Ekim 1966’da dünya öğretmenlerinin belli başlı çatı örgütlerinin katkılarıyla öğretmenlerin okul ve toplum yaşamasındaki statülerini, önemini ve bir takım sorunlarını ele alan bir belge kabul edilmişti. 1994 yılında ise Birleşmiş Millerin, Eğitim ve Kültür Örgütü (UNESCO) ve ILO’nun tavsiye kararları üzerine bu belgenin kabul edildiği tarih olan 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü ilan etti.

1994’ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. 5 Ekim günü, 1966 yılında Paris’te gerçekleşen “Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı’’nın sona erip UNESCO temsilcileri ile ILO tarafından “Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi”’ni oybirliği ile kabul edilişinin yıl dönümüdür.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ NEDEN TÜRKİYE'DE 24 KASIM’DA KUTLANIYOR?

Türkiye’de öğretmenler günü, 12 Eylül 1980’den sonra resmi olarak 24 Kasım tarihinde kutlanmaya başlandı. 24 Kasım olarak kutlanmasının nedeni ise; 24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün "Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür. Bakanlar Kurulu, Mustafa Kemal Atatürk’e "Millet Mektepleri Başöğretmenliği" unvanını 11 Kasım 1928'de yaptığı toplantıda vermiş ve bu unvan, 24 Kasım'da Millet Mektepleri Talimatnamesi'nin yayımlanması ile resmileşmişti.

Atatürk'ün 100. doğum yıl dönümü olan 1981 yılında onun "başöğretmen" oluşunun yıldönümlerinde ülke çapında Öğretmenler Günü kutlanmasına karar verildi. Öğretmenler Günü ile ilgili kutlamalar, 26 Kasım 1992’de Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleşir.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ HANGİ ÜLKEDE NE ZAMAN KUTLANIYOR?

Kendi kültürel ve tarihi özelliklerine, okul tatil günlerine göre çeşitli ülkelerde farklı tarihler Öğretmenler Günü olarak belirlenmiştir. Örneğin 12 Arap ülkesinde (Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Katar, Libya, Mısır, Suudi Arabistan, Tunus, Umman, Ürdün, Yemen) her yıl 28 Şubat günü, Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Öğretmenler Gününün tatil olup olmadığı da ülkesine göre değişir.

Azerbaycan'da her sene 5 Ekim günü Uluslararası Öğretmenler Günü olarak kutlanıyor.

Avustralya'da Öğretmenler Günü Ekim ayının son cuma gününde kutlanır. UNESCO tarafından Dünya Öğretmenler Günü olarak kutlanması tavsiye edilen 5 Ekim'de Avustralya'da genellikle okullar tatil olduğu için ekim ayının son cuma günü Öğretmenler Günü olarak kabul edilmiştir.

Çek Cumhuriyeti, Evrensel eğitimin ilk savunucularından Jan Amos Comenius’un doğum yıldönümü olan 28 Mart günü Öğretmenler Günü olarak kutlanır.

Hindistan Öğretmenler Günü'nü 5 Eylül'de kutlar. Bu, eski Hindistan devlet başkanı ve öğretmeni Dr. Sarvepalli Radhakrishnan'ın doğum günüdür.

İran’da Murtaza Mutahhari'nin öldürülüşünün yıldönümü olan 2 Mayıs günü Öğretmenler Günü'dür.

Malezya'da Öğretmenler Günü (Malezyaca: Hari Guru) 16 Mayıs'ta kutlanır.

Peru’da 1953’ten bu yana 6 Temmuz günü resmi olarak Öğretmenler Günü’dür. Peru’nun bağımsızlığını kazanmasından sonra 6 Temmuz 1822’de kabul edilen bir yasa ile ülkedeki ilk öğretmen okulunun kurulması sebebiyle 6 Temmuz günü seçilmiştir.

Slovakya’da Jan Amos Comenius’un doğum yıldönümü olan 28 Mart günü Öğretmenler Günü olarak kutlanır.