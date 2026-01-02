İSTANBUL 7°C / 6°C
Güncel

Dünya rotayı Türkiye'ye çevirdi: Harvard'dan TÜBİTAK'a rekor ilgi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, dünyanın önde gelen üniversite ve araştırma merkezlerinde görev yapan bilim insanlarının Türkiye'yi tercih etmeye başladığını açıkladı. TÜBİTAK'ın 2025 çağrısına 49 ülkeden 175 nitelikli araştırmacının başvurduğunu belirten Bakan Kacır, 'Harvard'dan Stanford'a, Oxford'dan Osaka'ya uzanan akademik birikim, Milli Teknoloji Hamlesi hedeflerimize giden yolda Türkiye'de buluşuyor.' dedi.

AA2 Ocak 2026 Cuma 22:41 - Güncelleme:
Dünya rotayı Türkiye'ye çevirdi: Harvard'dan TÜBİTAK'a rekor ilgi
Kacır, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından söz konusu araştırma programına geçen yıl yapılan başvurulara ilişkin paylaşım yaptı.

Dünyanın en iyi üniversite ve araştırma merkezlerinden bilim insanlarının, rotayı Türkiye'ye çevirdiğini belirten Kacır, şunları kaydetti:

"88'i Türk olmak üzere 49 ülkeden, 175 nitelikli araştırmacı, TÜBİTAK'ın Uluslararası Lider ve Genç Araştırmacılar programlarımızın 2025 yılı çağrısına başvurdu. Harvard'dan Stanford'a, Oxford'dan Osaka'ya uzanan akademik birikim, Milli Teknoloji Hamlesi hedeflerimize giden yolda Türkiye'de buluşuyor. Ülkemizin bilim, araştırma ve teknoloji ekosistemini güçlü kılacak adımlar atmayı sürdüreceğiz."

