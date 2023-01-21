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Dünya Sarılma Günü ne zaman ortaya çıktı? Dünya Sarılma Günü mesajları ve sarılmakla ilgili güzel sözler

Dünya Sarılma Günü her yıl dünyanın birçok ülkesinde kutlanıyor. Sarılmak insanı güvende hissettiren bir duygudur. Birine sarıldığımız zaman, vücudumuzda mutluluk hormonu salgılanmaya başlar. Bu kapsamda Dünya Sarılma Günü için sarılmakla ilgili güzel sözleri haberimizde derledik. Peki Dünya Sarılma Günü ne zaman? İşte Dünya Sarılma Günü mesajları

21 Ocak 2023 Cumartesi 14:41 - Güncelleme:
Dünya Sarılma Günü ne zaman ortaya çıktı? Dünya Sarılma Günü mesajları ve sarılmakla ilgili güzel sözler
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Bugün Dünya Sarılma Günü. Dünya sarılma günü, sarılmanın önemine dikkat çekmek için kutlanan bir etkinliktir. İlk olarak 1986 yılında Michigan'da kutlanmıştır. Bu kapsamda sosyal medyada Dünya Sarılma Günü mesajları paylaşılıyor. Peki Dünya Sarılma Günü ne zaman ortaya çıktı? İşte bu günün tarihçesi, Dünya Sarılma Günü mesajları ve sarılmakla ilgili güzel sözler

DÜNYA SARILMA GÜNÜ MESAJLARI

Tüm sevdiklerimizle doyasıya kucaklaşabilmenin özlemiyle, bugün yaşama devam edebilmemizi sağlayan her şeye sarılalım.

Bugün Dünya Sarılma Günü! Karantinada geçirdiğimiz süre boyunca yanımızdan bir an olsun ayrılmayan minik dostlarımıza doyasıya sarılalım. Dünya Sarılma Günü'nüz Kutlu Olsun!

Sarılmak evrenseldir. Sarılmak özeldir.

Kıymet bilmek; Kaybedince arkasından ağlamak değil, yanındayken, sımsıkı sarılmaktır.

Sevdiklerinizi ve yalnız olmadığınızı anlamak için oldukça önemlidir. Aile terapisti Virginia Satir'e göre, yaşamak için sarılmalıyız. Her gün en az sekiz kez sarılmaya ihtiyacımız var...

Dünya Sarılma Günü Sevdiklerimizle eskisi gibi sarılmak dileğiyle...

Sarıl ki, kurak topraklarımda sevdiğin çiçekler açsın.

Ne güzel şeydir sarılmak, her şeyden bir tutam katar...

Bana dünyayı kucakla deseler anneme sarılırım. Zamanınız varken bol bol sarılın.

Bugün 21 Ocak Dünya Sarılma Günü. İçten ve sevgi dolu bir kucaklaşmanın verdiği mutluluğu hissetmek için siz de sevdiklerinize sarılmayı ihmal etmeyin

Sarılmak, iki yaralı ruhun birbirine merhem olma çabasıdır.

Bir insanın kollarıyla yapabileceği en güzel şeydir; sarılmak.

Gel, sarılınca her şey geçer..

Eğer sarıldığında kendinden geçiyorsan, doğru kişiye sarılıyorsun demektir.

DÜNYA SARILMA GÜNÜ NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI?

Dünya Sarılma veya Kucaklaşma Günü, ilk olarak 21 Ocak 1986 tarihinde Michigan'da kutlanmış. Dünya Sarılma Günü, o günden bu yana dünyanın birçok ülkesinde Sarılmanın önemine dikkat çekmek için kutlanmaya devam ediyor.

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