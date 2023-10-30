Dünya Şehirler Günü 2023: Sürdürülebilir bir kentsel geleceği herkes için nasıl finanse edebiliriz?

Mevcut küresel ekonomik görünüm, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine (SKH) yönelik ilerlemeyi daha da engelleme tehdidinde bulunan krizlerin ortasında kırılganlığını korumaktadır. 2023 Dünya Şehirler Günü, egemen servet fonlarının liderlerini, kalkınma finans kuruluşlarını, özel sektörü ve hükümet temsilcilerini bir araya getirerek şehir planlamasına yönelik dönüşümcü yatırımların nasıl açığa çıkarılabileceğini ve yeterli mali otonomiyi nasıl sağlanabileceğini keşfetmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, şehirlerin sıfır atık girişimleri aracılığıyla ekonomik potansiyelini nasıl açığa çıkarabileceğini ve döngüsel ekonomiye nasıl katkıda bulunabileceğini ele alacaktır.

Etkinlik, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştiriliyor.

Etkinlik, 31 Ekim 2023 tarihinde 11:00 - 18:30 saatleri arasında yapılacak.

Konuşmacılar ve katılımcılar:

Sayın Emine Erdoğan, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Eşi

Mehmet Özhaseki, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı

Yücel Yılmaz, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı

Hilmi Türkmen, Üsküdar Belediye Başkanı

Maimunah Mohd Sharif, BM-Habitat Genel Sekreter Yardımcısı ve İcra Direktörü

Dong Jianguo, Çin Halk Cumhuriyeti Konut ve Kentsel Gelişim Bakan Yardımcısı

Azman Mokhtar, Malezya Pilgrim Fonu Genel Müdürü

Emilia Siaz, Genel Sekreter, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler

Uluslararası konuşmacılar ve katılımcılar tarafından 2023 Dünya Şehirler Günü ve sıfır atık girişimleri hakkında ilave açıklamalar yapılacaktır. Birleşmiş Milletler sisteminde sürdürülebilir kentleşmenin odak kuruluşu olan UN-Habitat, Dünya Şehirler Günü'nün dünya çapında kutlanmasını koordine etmektedir. Her yıl farklı bir ev sahibi şehir küresel kutlama törenine ev sahipliği yapmaktadır.