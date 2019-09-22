Dünya sesimize kulak versin

Diyarbakır’da, kayıp çocuklarının bulunmasını isteyen 44 ailenin, HDP il binası önündeki oturma eylemi 19’uncu günde devam ediyor. Hacire Akar, 21 Ağustos’ta kaybolan oğlu Mehmet’in (21) HDP’liler tarafından dağa kaçırıldığını iddia edip, 1 gün sonra, partinin Diyarbakır binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3’üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar’ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül’den itibaren HDP önünde oturma eylemine başladı.

TUZAĞA DÜŞÜRDÜLER

Bursa’dan gelen ve 7 yıl önce Balıkesir’de üniversite kazandıktan sonra kandırılarak dağa götürüldüğünü iddia ettiği kızı Ceylan Şeyma Tekin (24) için 16 Eylül’de akşamı oturma eylemine başlayan Türkan Mutlu, “Bu kadar çocuk nasıl tuzağa düşüyor. Kızım da onlardan biri. Kızım okuyordu. Balıkesir’de üniversite kazandı. O hafta okula teslim edecektim. Kaydı falan yaptırmıştım. Bizim canımızı yaktılar. Ben kızımı istiyorum. Ben kızımın peşindeyim. Televizyonda gördüm. Suriye’ye kadar gittim. Göremedim kızımı. Tüm dünyaya sesleniyorum. Bizim yüreğimize el atsınlar, bizim çığlığımızı duysun” dedi.

BİZLER BURADAYIZ

Oturma eylemine devam eden ailelerden Yıldız Ballı da, kızı Yasemin Ballı için oturma eylemine devam edeceğini söyledi. Yıldız Ballı, “Televizyonlarda konuştuğum için bas bas bağırıyorlar, tehdit ediyorlar, eşimi tehdit etmişler. Ne kadar tehdit etseler de boştur. Ben sonuna kadar buradayım, burada olmaya devam edeceğim. Benim kızım gelmediği sürece hep de oturacağım. ’2018’de Yasemin ölmüş’ diyorlar, hayır Yasemin ölmemiş, ölmeyecek de o. Gelecek, Yasemin gelmediği sürece de ben buradan kalkmayacağım. Hiç kimse kalmasa bile ben kalacağım. Sonuna kadar buradayım, bu davanın peşindeyim ve kızımı da bekleyeceğim” diye konuştu.