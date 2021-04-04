04 Nisan 2021 Pazar 14:04 - Güncelleme: 04 Nisan 2021 Pazar 14:04

Sokak hayvanları günü sözleri ve mesajarı sosyal medyada paylaşılıyor. Sokaklarda yaşayan sevimli dostlarımız için farkındalık yaratmak amacıyla Sokak hayvanlarını koruma ve sevme günü kutlanıyor. Bugünün anlam ve önemini sevdiklerine hatırlatmak isteyenler için Dünya sokak hayvanları günü mesajları ve Sokak hayvanları günü sözlerini haberimizde derledik. İşte bu hayatın sadece insanlara ait olmadığını anlatan Dünya sokak hayvanları günü mesajları ve sözleri.

Sokak Hayvanlarını Koruma Günü sözleri ve mesajları da sosyal medyada paylaşılıyor. İşte, Dostlarımızın bu özel gününde farkındalık oluşturmak amacıyla Instagram, Whatsapp, Facebook ve Twitter'da paylaşılabilecek Hayvanları Günü sözleri..

DÜNYA SOKAK HAYVANLARI GÜNÜ MESAJLARI 2021

Canlı hayvana işkence, eziyet edene lanet olsun. -Hz. Muhammed

Yerdekilere merhamet etmeyene, göktekiler merhamet etmez "

Çocuklarımızı hayvan sevgisiyle büyütelim ki o sevgi tüm dünyayı güzelleştirsin

Bugün değil her gün onlara sahip çıkalım!

Onları sevdiğimiz kadar yaşama haklarına da saygı duyuyoruz.

Bir gün değil her gün sevmek ve korumak yaşama hakkına saygı duymamız lazım.

Kuşlar doğa adlı annenin güzel çalgıcılarıdır.

Ne kadar çok insanla tanışırsam köpeğimi o kadar daha çok seviyorum.

Balığa denizden başkası azaptır.

Sevgi ve yaşam paylaştıkça güzeldir.. Sokak hayvanlarını koruyup sevelim.

İnsanın insanlardan kaçışıdır hayvan sevgisi.

Hayvanı seversen o da sevildiğini bilir.

İnsanları tanıdığımdan beri, hayvanları severim.

Ruhunda hayvan sevgisi olmayan insandan uzaklaş.

Her insanın kalbinin bir köşesinde az da olsa hayvan sevgisi vardır.

Korumak yetmiyor, sevin. Hayvanları Koruma ve Sevme Günü kutlu olsun.

Bize emanet olan hayvan dostlarımız için kapımızın önüne bir kap yemek ve su koymayı unutmayalım.

Hayvanların doğal yaşam alanlarını yakarak, yıkarak yada kirleterek bozmadığımız, suni müdahalelerle doğal dengeyi bozmadığımız, tüm canlılarla uyum içinde yaşadığımız bir dünya dileğiyle...

Hiçbir hayvan, kendi türüne işkence yapmaz.

Kedi, sevgilisinde muhakkak tırmık izi bırakır.

SOKAK HAYVANLARI GÜNÜ SÖZLERİ

Bazılarına hayvan demek onları yüceltir. Hayvan olmak için masum olmak gerekir.

Her kim aç bir hayvanı beslerse, aynı zamanda ruhunu besler. Dünya Sokak Hayvanlarını Sevme ve Koruma Günü kutlu olsun.

En iyi arkadaşımız hayvanlardır. Ne soru sorarlar, ne kusur kabahat bulurlar.

Tercih ve seçim şansı olmayan patili dostlarımıza yalnız bir gün değil her gün aynı özeni gösterelim, can dostlarımıza sahip çıkalım. Sokak Hayvanları Koruma Günü Kutlu Olsun.

Karşılıksız sevgileriyle her anımızda yanımızda olan minik dostlarımıza hep sevgiyle yaklaşalım.

Hayvanların yaşam hakkını ve yaşam alanlarını korumak bizim elimizde. Bugün değil her gün onlara sahip çıkalım!

Sevgi En Büyük Koruyucudur. Dünya Sokak Hayvanlarını Sevme ve Koruma Günü kutlu olsun.

Hiç bir şey yavru bir kediden daha oyuncu, yaşlı bir kediden daha ciddi olamaz.

Kedilerden nefret edenler bir sonraki hayatlarına fare olarak geri döneceklerdir.

Hayvanlar benim arkadaşlarımdır ve ben arkadaşlarımı yemem.

Bir kedi onu ne zaman çağırırsanız yanınıza gelir; tabi eğer yapacak daha iyi bir şeyi yoksa.

İnsanın gerçek yüzünü görebilenlerin birer hayvansever olması kaçınılmaz. Dünya Sokak Hayvanlarını Sevme ve Koruma Günü kutlu olsun.

Bugün değil, her gün onlara sahip çıkalım!

Bize emanet olan hayvan dostlarımız için kapımızın önüne bir kap yemek ve su koymayı unutmayalım.

Hayvanların doğal yaşam alanlarını yakarak, yıkarak yada kirleterek bozmadığımız, suni müdahalelerle doğal dengeyi bozmadığımız, tüm canlılarla uyum içinde yaşadığımız bir dünya hayaliyle... Dünya Sokak Hayvanlarını Sevme ve Koruma Günü kutlu olsun.

Onları sevdiğimiz kadar yaşama haklarına da saygı duyuyoruz.

Korumak yetmiyor, sevin. Hayvanları Koruma ve Sevme Günü kutlu olsun.

Bize emanet olan hayvan dostlarımız için kapımızın önüne bir kap yemek ve su koymayı unutmayalım.

Onların kendilerine özgü lisanları ve yaşam hakları var... Dünya Sokak Hayvanlarını Sevme ve Koruma Günü kutlu olsun.