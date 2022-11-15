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'Dünya Sürgünü' belgeseli galada seyirciyle buluşturuldu

Edebiyatçı ve düşünür Sezai Karakoç'un yaşamını anlatan 'Dünya Sürgünü' belgeseli, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katıldığı galada seyirciyle buluşturuldu.

DHA15 Kasım 2022 Salı 17:27 - Güncelleme:
'Dünya Sürgünü' belgeseli galada seyirciyle buluşturuldu
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Sezai Karakoç'un 1'inci ölüm yıl dönümü nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle 'Dünya Sürgünü' belgeseli çekildi. Senaryosunu Okan Yılmaz'ın yazdığı belgeseli, Ekrem Arslan yönetti. Belgeselde Arsal Mazmanoğlu, Demir Su Güneş, İrfan Buzcu, Çisel Ocak Kara, Harun Dağaşan, Emre Kaymak, Melek Yağmur Güler ve Elif Sayraç rol aldı. 'Dünya Sürgünü'nün galası, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Ada Ankara Tarihi Salon'da yapıldı. Programa Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı. İstanbul'da da 16 Kasım'da düzenlenecek galanın ardından belgesel, TRT'den yayınlanacak.

Bakan Ersoy, Sezai Karakoç'un milli ve manevi değerlerden beslenen derin düşünce dünyasının mimarı olduğunu belirterek, "Bu derinliğe ayak uydurabilen kalemi sayesinde dünyasını, fikri ve hissi olarak kelimelere dökebilmiştir. Sezai Karakoç'un şahsında bir düşünürün zihni, bir şairin edebi ustalığıyla buluşmuş, bu birliktelikten eşsiz bir külliyat hayat bulmuştur. Sezai Karakoç üzerine söylenmesi gereken çok şey var. Bugün burada olmamızın sebebi de budur. Zira 'Dünya Sürgünü' eseri, onun hatırasını canlı tutmak için verilen bir çabadır" diye konuştu.

  • Sezai Karakoç
  • Dünya Sürgünü
  • Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

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