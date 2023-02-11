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Dünyaca ünlü Müslüman ses sanatçısı Zain, depremzedelere 1 TIR yardım malzemesi bağışladı

Dünyaca ünlü Müslüman ses sanatçısı Maher Zain, deprem bölgesinde arama kurtarma ve insani yardım faaliyetleri yürüten İnsan Vakfı'na '1 TIR' insani yardım malzemesi bağışladı.

11 Şubat 2023 Cumartesi 15:05 - Güncelleme:
Dünyaca ünlü Müslüman ses sanatçısı Zain, depremzedelere 1 TIR yardım malzemesi bağışladı
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İnsan Vakfı'nın Adıyaman'da kurduğu lojistik merkezi ve aşevini ziyaret eden Maher Zain ekibiyle beraber yapılan çalışmaları da yerinde inceledi.

Bakanlar kurulu kararıyla "Kamu Yararına Faaliyet" gösteren İnsan Vakfı, depremin ilk gününden bu yana 2100'e yakın saha ekibi, 16 aşevi-lojistik merkeziyle deprem bölgesinde arama kurtarma ve insani yardım faaliyetleri yürütüyor. İnsan Vakfı'nı kurduğu aşevlerinde yaklaşık 60 bin kişiye her gün yemek dağıtılıyor.

MAHER ZAİN KİMDİR?

Maher Zain (Arapça: ماهر زين‎; d. 16 Temmuz 1981, Trablusşam), Lübnan doğumlu İsveçli Müslüman bir R&B şarkıcısı, söz yazarı ve müzik yapımcısı. İlk albümü olan Thank You Allah (Teşekkür Ederim Allah) 2009 yılında piyasaya sürülmüş ve uluslararası çapta bir başarı elde etti.

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