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Dünyaca Ünlü Pazarlama Uzmanları İstanbul'da ilham verecek

İnovasyon ve pazarlama dünyasının en prestijli zirvelerinden biri olan World Marketing Summit 2025, modern pazarlamanın öncüsü Prof. Dr. Philip Kotler'in liderliğinde 18 Nisan 2025'te Çırağan Sarayı'nda gerçekleşecek.

Haber Merkezi17 Nisan 2025 Perşembe 19:42 - Güncelleme:
Dünyaca Ünlü Pazarlama Uzmanları İstanbul'da ilham verecek
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Bu yıl "İnovasyon Çağında Pazarlama" temasıyla düzenlenen ve Prof.Philip Kotler'in "Pazarlamanın Geleceği"ne ilişkin vereceği ders niteliğindeki sunum ile başlayacak Zirve, ulusal ve uluslararası arenadan sektörün önde gelen isimlerini bir araya getirerek pazarlamanın geleceğini şekillendiren trendleri tartışacak, yapay zeka, sürdürülebilirlik, yeşil pazarlama ve yeni nesil pazarlama çözümleri gibi sektöre yön veren konuları ele alacak.

Ayrıca, Zirve kapsamında Türkiye'de ilk kez düzenlenecek olan "Yılın En Başarılı" marka ve şirketlerinin belirleneceği ve dünya çapında mükemmelliği simgeleyen "Kotler Awards Pazarlama Ödülleri" sahiplerini bulacak.

DÜNYACA ÜNLÜ KONUŞMACILAR VE ALANINDA UZMAN PANELİSTLER

World Marketing Summit Zirvesi konuşmacıları arasında Davranışsal Pazarlama Stratejisti ve Marka Uzmanı Mr. Roger Hurni, World Design Organization Başkanı Mr. Thomas Garvey, Nöropazarlama Stratejisti ve Pazarlama Fütürüsti Mr. Roger Dooley, Kriz ve Risk İletişimi Danışmanı Mr. Timothy Coombs, Sürdürülebilir Pazarlama Yönetimi Danışmanı Prof. Dr. Marc Oliver Oprensik gibi değerli isimler yer alarak, bilgi ve tecrübelerini konuklarla paylaşacak.

Markalaşma yolculuğunda ve pazarlama faaliyetlerinde daha etkin adımlar atmak isteyen şirketler ve markalar için harika bir eğitim ve öğrenme fırsatı sunan zirvenin biletleri www.kotlerimpactturkiye.org/world-marketing-summit-2025/#bilet-al-wms sayfasından alınabilir.

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