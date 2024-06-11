İSTANBUL 38°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Haziran 2024 Salı / 5 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,4032
  • EURO
    34,9397
  • ALTIN
    2398.93
  • BIST100
    9997.91
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Dünyaca ünlü tatil merkezi Olimpos'taki ünlü ağaç evler yine tamamen yandı
Güncel

Dünyaca ünlü tatil merkezi Olimpos'taki ünlü ağaç evler yine tamamen yandı

Antalya'nın dünyaca ünlü tatil merkezi Olympos'ta Milli Park içindeki 'Kadir'in Ağaç Evleri' adlı konaklama tesisi, dün gece çıkan yangında tamamen kül oldu. Ağaç evler, 2007 yılındaki yangında da yanmış ve yeniden inşa edilmişti.

DHA11 Haziran 2024 Salı 09:32 - Güncelleme:
Dünyaca ünlü tatil merkezi Olimpos'taki ünlü ağaç evler yine tamamen yandı
ABONE OL

Antalya'yı ağaç ev turizmiyle tanıştıran ve Olimpos'ta turizmi başlatan Kadir'in Ağaç Evleri'nde, saat 03.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangına, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi müdahale etti. Ağaçlar üzerine yapılmış barakalarıyla bilinen dünyaca ünlü 200 yataklı tesisteki yangın 4 saatte kontrol altına alındı.

Yangının başlammasıyla tesiste bulunan müşterilerin hemen tahliye edildiği, can kaybının olmadığı öğrenildi. Sahibi Kadir Kaya gördüğü manzara ile büyük şaşkınlık yaşadı.

YANGIN VE SEL ATLATMIŞTI

Kadir'in Ağaç Evleri'nde ilk yangın 8 Şubat 2007 tarihinde çıkmıştı. O dönem tesis tamamen yanmıştı. Toros Dağları'nın ayağında yer alan ve uluslararası Backpacking camiasında çok popüler olan Kadir'in Ağaç Evleri, yeniden yapılmıştı. 2009 yılında ise Kumluca Olympos'ta yaşanan sel felaketinde de Kadir'in Ağaç Evleri zarar görmüştü. Mekanın içerisinde bulunan Öküz Bar tamamen yok olurken, 70 odada ise hasar meydana gelmişti. Daha önce TNT Dergisi tarafından yeryüzünün en iyi hosteli seçilen Kadir'in Ağaç Evleri tüm dünyada tanınıyordu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.