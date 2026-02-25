İSTANBUL 11°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Şubat 2026 Çarşamba / 9 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,8786
  • EURO
    51,7542
  • ALTIN
    7329.24
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Dünyada az sayda ülke bu teknolojiye sahip! Türkiye'de ilk kez kullanılacak
Güncel

Dünyada az sayda ülke bu teknolojiye sahip! Türkiye'de ilk kez kullanılacak

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle, Didim Akbük'te Türkiye'nin ilk örneklerinden biri olacak Deniz Suyu Arıtma Tesisi'nin hayata geçirilmesi için önemli bir adım atıldı. 1 milyar TL'lik projenin, özellikle kuraklık riskine karşı alternatif ve sürdürülebilir bir su kaynağı oluşturacağı vurgulandı.

IHA25 Şubat 2026 Çarşamba 16:50 - Güncelleme:
Dünyada az sayda ülke bu teknolojiye sahip! Türkiye'de ilk kez kullanılacak
ABONE OL

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile DSİ arasında imzalanan protokolle Didim Akbük'te günlük 10 bin metreküp deniz suyunu içme suyuna dönüştürecek arıtma tesisi için süreç resmen başlarken, projenin ilk değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

1 MİLYAR TL'LİK PROJE

Kurulacak tesis ile günlük 10 bin metreküp deniz suyunu arıtarak içme suyuna dönüştürülmesi hedeflenirken, geçtiğimiz günlerde projenin müjdesini veren Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da projenin önemine dikkat çekmişti. 1 milyar TL'lik projenin, özellikle kuraklık riskine karşı alternatif ve sürdürülebilir bir su kaynağı oluşturacağı vurgulanırken, projenin ilk değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

GÜNLÜK 10 BİN METREKÜP DENİZ SUYU ARITILACAK

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilecek olan Didim Akbük Deniz Suyu Arıtma Tesisi projesinde sürecin değerlendirilmesi yapılırken, Türkiye'nin bu alandaki ilk örneklerinden biri olacak tesisin, günlük 10 bin metreküp deniz suyunu arıtarak içme suyuna dönüştürmesi hedefleniyor. Toplantıya DSİ Genel Müdür Yardımcısı Göktuğ İlter, Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürü Hakan Olkaç ve ilgili yöneticiler katıldı.

  • aydın
  • deniz suyu
  • arıtma
  • içme suyu

ÖNERİLEN VİDEO

CHP'li belediyenin ihmali pes dedirtti: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.