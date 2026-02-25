Aydın Büyükşehir Belediyesi ile DSİ arasında imzalanan protokolle Didim Akbük'te günlük 10 bin metreküp deniz suyunu içme suyuna dönüştürecek arıtma tesisi için süreç resmen başlarken, projenin ilk değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Kurulacak tesis ile günlük 10 bin metreküp deniz suyunu arıtarak içme suyuna dönüştürülmesi hedeflenirken, geçtiğimiz günlerde projenin müjdesini veren Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da projenin önemine dikkat çekmişti. 1 milyar TL'lik projenin, özellikle kuraklık riskine karşı alternatif ve sürdürülebilir bir su kaynağı oluşturacağı vurgulanırken, projenin ilk değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilecek olan Didim Akbük Deniz Suyu Arıtma Tesisi projesinde sürecin değerlendirilmesi yapılırken, Türkiye'nin bu alandaki ilk örneklerinden biri olacak tesisin, günlük 10 bin metreküp deniz suyunu arıtarak içme suyuna dönüştürmesi hedefleniyor. Toplantıya DSİ Genel Müdür Yardımcısı Göktuğ İlter, Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürü Hakan Olkaç ve ilgili yöneticiler katıldı.