IHA 10 Kasım 2020 Salı 14:53 - Güncelleme: 10 Kasım 2020 Salı 17:38

Sebebi halen bilinmemekle birlikte tıbbi araştırmalar genetik faktörler ile çevresel faktörlerin de rolü olabileceğini gösteren otizm ile farkındalık oluşturmak adına bilgilendirmede bulunan Büyük Anadolu Hastaneleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Nazlı Karakullukcu Çebi, "Otizm spektrum bozukluğu ya da yaygın bilinen adıyla otizm, doğuştan gelen ya da yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan karmaşık bir nöro-gelişimsel farklılıktır. Sosyal-duygusal alanda iletişimi kurma ve sürdürme konusunda en önemli kriterlerden biri olan karşılıklılık ilkesinde bireyin yaşadığı zorluğu ifade eder. Otizmin, beynin yapısını ya da işleyişini etkileyen bazı sinir sistemi sorunlarından kaynaklandığı düşünülmektedir” dedi.

ÇOCUKLUKTA OTİZM BELİRTİLERİ

Çocuklardaki otizm belirtileri ile ilgili bilgi veren Çebi, “Bir çocuğa otizm tanısı konulabilmesi için saydığımız belirtilerden en az 6 tanesini taşıyor olması gereklidir. Bu belirtilerden; oyuncaklarla oynama becerilerinin olmaması, başkalarıyla göz teması kurmaması, söylenenlere tepki vermemesi, ismi söylendiğinde bakmaması, yaşıtları ile oynama becerisine sahip olmaması, konuşurken kelimeleri tekrarlaması, herhangi bir nesneyi işaret edememesi, sıklıkla sallanması ve kendi etrafında dönmesi, değişikliklere aşırı tepki vermesi şeklindedir. Bu tür davranışları gösteren çocukların aileleri doğru yöntemler ile gelişim sürecini iyileştirmeleri gerekir. Aksi takdirde ileri yaşlarda başkalarıyla iletişim kuramayan ve kendi kendine bakamayan bireyler ortaya çıkar” diye konuştu.

Uzm. Dr. Nazlı Karakullukcu Çebi şu bilgileri verdi:

“Birbirine sıklıkla karıştırılan asperger sendromu ve otizm arasında aslında pek çok fark vardır. En dikkat çekici olan fark ise asperger sendromu olan bireylerin konuşabilmesi ve zekâ düzeylerinin yüksek olmasıdır. Otizmli bireylerde ise zekâ düzeyi ve konuşma yetisi düşük olur. Üç yaşından önce belirtileri ile kendini gösteren otizm, en yaygın görülen rahatsızlıklar arasındadır. Yapılan araştırmalara göre dünyada her 59 çocuktan biri otizm rahatsızlığına sahiptir. Yukarıda saydığımız ya da bunun dışından çocuğunda farklı bir durum gözetleyen anne ve babaların mutlaka geç kalmadan uzman hekim desteği almalarını önemle uyarıyoruz. Otizm açısından değerlendirme yapmak gerekir. Erken tanı ve doğru bir eğitim yöntemi ile yoğun olarak eğitim alan çocukların yaklaşık yüzde ellisinde otizmin belirtileri kontrol altına alınabilmekte, gelişim sağlanabilmekte, büyük ilerleme kaydedilmekte ve hatta bazı otizmli çocukların ergenlik yaşına geldiklerinde diğer arkadaşlarından farkı kalmayabilmektedir."