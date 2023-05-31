MSB'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul Sarayburnu'na demirleyerek halkın ziyaretine açılan TCG Anadolu, yarın sabah itibarıyla planlı faaliyetleri dolayısıyla limandan ayrılacak.

TCG Anadolu, ilk olarak 11 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirdiği Sarayburnu ziyaretinde 140 binden fazla vatandaşı ağırladı.

İstanbul'un ardından 3 Mayıs-15 Mayıs tarihlerinde İzmir Alsancak'a giden gemiyi 148 binden fazla kişi ziyaret etti.

TCG Anadolu, 17 Mayıs'tan bu yana ise İstanbul Sarayburnu'nda halk tarafından ziyaret edildi.

Böylece 11 Nisan-31 Mayıs tarihlerinde İstanbul ve İzmir liman ziyaretlerinde toplam 400 bine yakın vatandaş, TCG Anadolu'yu görme fırsatı buldu.

İşte MSB tarafından yapılan açıklama:

İstanbul Sarayburnu'na demirleyerek halkımızın ziyaretine açılan gururumuz TCG ANADOLU, yarın sabah itibarıyla planlı faaliyetleri dolayısıyla limandan ayrılacaktır.

TCG ANADOLU, ilk olarak 11 Nisan-1 Mayıs 2023 tarihleri arasında gerçekleştirdiği Sarayburnu ziyaretinde 140 binden fazla vatandaşımızı ağırladı.

İstanbul'un ardından 3 Mayıs-15 Mayıs 2023 tarihleri arasında İzmir Alsancak'a giden gemimizi ziyaret süresince 148 binden fazla vatandaşımız ziyaret etti.

TCG ANADOLU, 17 Mayıs 2023 tarihinden bu yana ise İstanbul Sarayburnu'nda halkımız tarafından ziyaret edildi.

Böylece 11 Nisan-31 Mayıs 2023 tarihleri arasındaki İstanbul ve İzmir liman ziyaretlerinde toplam 400 bine yakın vatandaşımız TCG ANADOLU ile buluşmuş oldu.

Gösterdikleri yoğun teveccüh için halkımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz.