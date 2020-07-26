Dünyada koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Dünya koronavirüs grafiği

26 Temmuz 2020 Pazar 16:32 - Güncelleme: 26 Temmuz 2020 Pazar 16:32

Dünyada koronavirüs salgını hala devam etmekte. Birçok ülkede uygulanan kısıtlamalar gevşetilirken ABD, Brezilya ve Hindistan gibi bazı ülkelerde vaka sayılarındaki artış sürüyor. Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını etkisini sürdürüyor. Dünyada koronavirüs vaka sayısı sayısı 16 milyonu geçti. İşte Dünya koronavirüs grafiği ve ülkelerin son durumlarına ilişkin paylaştığı son rakamlar...

DÜNYADA KORONAVİRÜS VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Temmuz ayı sonu itibarıyla dünyada koronavirüs vaka sayısı 15 milyonu, Covid-19 kaynaklı can kaybı ise 644 bini aştı.

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını etkisini sürdürüyor. Dünya genelinde virüs nedeniyle 644 bin 30 kişi yaşamını yitirdi, dünyada tedavisi süren 5 milyon 582 bin 237 aktif vaka bulunuyor. En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke ABD'de, 4 milyon 264 bin 689 kişide COVID-19 tespit edildi.

Daireler, ülkelerin bildirdiği koronavirüs vakalarını temsil ediyor.

Kaynak: Johns Hopkins Üniversitesi, yerel yetkililer

Dünyada koronavirüse yakalananların sayısı 16 milyonu geçti. İşte ülkelerin koronavirüs vakaları ve ölümlerine ilişkin paylaştığı son rakamlar...

KUVEYT

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede COVID-19 nedeniyle 4 kişi daha yaşamını yitirdi, 684 yeni vaka tespit edildi.

Son verilerle toplam can kaybının 429'a, vaka sayısının da 63 bin 309'a yükseldiği ülkede, iyileşen sayısı ise 53 bin 607'ye ulaştı.

UMMAN

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, COVID-19 hastası 12 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 1067 kişide virüs tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 371'e, vaka sayısının da 74 bin 858'e çıktığı aktarılan açıklamada, iyileşen sayısının ise 54 bin 61'e ulaştığı ifade edildi.

BAHREYN

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 2 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısının 136'ya yükseldiği aktarıldı.

Açıklamada, vaka sayısının 462 artarak 38 bin 458'e çıktığı, sağlığına kavuşanların sayısının ise 34 bin 826 olduğu duyuruldu.

KATAR

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 398 kişide daha COVID-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 109 bine çıktı.

Şu ana kadar 164 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği ülkede, toplam 105 bin 720 kişi ise sağlığına kavuştu.

GANA'DA VAKA SAYISI 31 BİNİ AŞTI

Gana Sağlık Hizmetlerinin açıklamasına göre, ülkede şu ana kadar 365 binden fazla COVID-19 testi yapıldı.

Ülkede vaka sayısı son 24 saatte 691 artarak 31 bin 57'ya yükseldi.

Son 24 saatte 6 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 181 oldu. İyileşen hasta sayısı da 27 bin 801'e ulaştı.

Gana'da başkent Akra 16 bin 68, Ashanti 7 bin 267, Western 2 bin 467 ve Central 1328 ile en fazla vaka görülen bölgeler oldu.

AFRİKA

Afrika genelinde COVID-19 vaka sayısı 815 bin aştı, 17 bin 159 kişi hayatını kaybetti.

IRAK

Irak'ta COVID-19 nedeniyle son 24 saatte 72 kişi hayatını kaybetti

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, COVID-19 salgınında 72 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelindeki can kaybının 4 bin 284'e ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, ülkede 2 bin 862 kişide daha virüs tespit edildiği, böylece vaka sayısının 107 bin 573'e çıktığı kaydedildi.

Bakanlık, iyileşenlerin sayısının 73 bin 317'ye ulaştığı bilgisini paylaştı.

Bugünkü vaka sayısının, ülkede virüsün görüldüğü şubat ayından bu yana kaydedilen en yüksek rakam olduğu ifade edildi.

Daha önce günlük en yüksek vaka sayısı 10 Temmuz'da 2 bin 848 olarak kaydedilmişti.

İSPANYA

İspanya'da COVID-19'da artan yeni vakalar endişelendiriyor

İspanya'da özellikle ülkenin doğusundaki Katalonya ve Aragon özerk bölgelerinde yoğunlaşan, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında artan yeni vakalar, Avrupa'nın diğer ülkelerinde endişe yaratmaya başladı.

FRANSA

Fransa'nın ardından Belçika da vatandaşlarına Katalonya'ya gitmemeleri tavsiyesinde bulundu.

BELÇİKA

Belçika Dışişleri Bakanlığının güncellediği COVID-19 ile ilgili tavsiyelerin olduğu sayfada, İspanya'nın Katalonya bölgesinde bulunan Lleida ve Aragon bölgesindeki Huesca kentlerine gidişlerin zorunluluk gerektirmeyen durumlarda yasaklandığı belirtildi.

Ayrıca bu iki kentten Belçika'ya gelenlerin de tedbir amacıyla 14 gün karantinada tutulacakları kaydedildi.

KATALONYA

Diğer yandan Katalonya özerk yönetimi, son 24 saatte bölgesinde COVID-19'da 1493 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Katalonya'da mevcut durumda 71'i yoğun bakımda olmak üzere COVID-19 teşhisi konulan 300'den fazla kişinin tedavisine hastanede devam edildiği bilgisi paylaşıldı.

İspanya'da bugün itibarıyla yaklaşık 300 yerde aktif durumda COVID-19 vakaları bulunurken, Aragon, Katalonya, Madrid, Navarra, Bask ve Endülüs bölgelerinde salgının artış hızı dikkati çekiyor.

İspanya Sağlık Bakanlığının cuma günü açıkladığı son verilere göre COVID-19'dan şimdiye kadar ülke genelinde 28 bin 432 kişi hayatını kaybederken, toplam vaka sayısı 272 bin 421 olarak bildirilmişti.

AVRASYA ÜLKELERİ

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte COVID-19 vaka sayısı 345 artarak 22 bin 828'e, ölü sayısı ise 6 artışla 732’ye yükseldi.

Ülkede 201 kişi sağlığına kavuştu ve iyileşen sayısı 15 bin 608'e ulaştı.

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde ise vaka sayısı 12 artarak 1562'ye çıktı.

30 bin 274 kişinin gözetimde tutulduğu ülkede, sağlık alanında olağanüstü hal 31 Ağustos'a kadar uzatılmıştı.

Moldova'da nisanda 100'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziranın ortasında 500'e yaklaşmış, haziranın sonuna doğru düşüşe geçmiş, temmuz ortasında tekrar yükselmişti.

AZERBEYCAN 321 YENİ VAKA

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı COVID-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 321 kişide daha virüs tespit edildi ve toplam vaka sayısı 29 bin 633'e yükseldi.

Sağlığına kavuşanların sayısı 535 artarak 22 bin 82'ye ulaştı, yaşamını yitirenlerin sayısı 8 artarak 408'e çıktı.

Bugüne kadar 676 bin 252 testin yapıldığı Azerbaycan'da 7 bin 143 kişinin tedavisi sürüyor.

Ülkede, nisanda 100'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziran başında 300'ün üzerine çıkmış, ayın son günleri 600'ye yaklaşmıştı.

Temmuzda da günlük 500'ün üzerinde seyreden vaka sayısı, son günlerde 400'ün altına indi.

BELARUS

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte vaka sayısı 156 artarak 67 bin 2'ye, ölü sayısı ise 6 artışla 530'a yükseldi. 337 kişi sağlığına kavuştu ve iyileşenlerin sayısı 60 bin 92'ye ulaştı.

Belarus'ta nisan sonunda 900'ün üzerine çıkan günlük vaka sayısı, mayısta bine yaklaşmış, haziranda düşüşe geçerek temmuz başında 300'ün altına gerilemişti.

ÖZBEKİSTAN

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gün içerisinde ülkede vaka sayısının 102 artarak 19 bin 755'e, COVID-19 nedeniyle ölenlerin sayısının 2 artarak 109'a çıktığı bildirildi.

Bugüne kadar 10 bin 472 kişinin iyileştiği Özbekistan'da 85 bin kişi gözetim altında tutuluyor, 9 bin 174 kişi de hastanelerde tedavi görüyor.

Ülkede hafta sonlarında tüm araçların hareketlerinin yasaklandığı sert karantina uygulanıyor.

15 Haziran'da tedbirlerin gevşetilmesinin ardından günlük vaka sayılarında belirgin ölçüde artış gözlemlenen ülkede 10 Temmuz'dan itibaren karantina tedbirleri yeniden sıkılaştırılmıştı.

TACİKİSTAN

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede vaka sayısı 46 artarak 7 bin 150'ye, COVID-19 kaynaklı ölüm sayısı 1 artarak 59'a çıktı.

Açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede iyileşenlerin sayısı 55 artarak 5 bin 906'ya yükseldi.

Ülkede 124 kişi hastanede, hastalığı hafif olan 1061 hasta da evinde tedavi görüyor.

15 Haziran'dan itibaren düğün ve diğer aile merasimlerinin yapılmasına yeniden izin verilen Tacikistan'da, düğünlere bazı kısıtlamalar getirildi. Buna göre, vatandaşlar salgın süresince düğünleri sadece kendi evlerinde yapabilecek ve konuk sayısını en fazla 40 kişi ile sınırlı tutacak.

KAZAKİSTAN

Kazakistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 25 günde günlük COVID-19 vaka sayısı yüzde 4'ten yüzde 2,1'e düştü. Böylece vakalarda artış oranı yüzde 1,9 gerilemiş oldu.

COVID-19 nedeniyle ambulans çağrı sayısı yüzde 37 azaldı.

Hastanelerdeki yoğun bakım ünitelerinin doluluk oranı yüzde 73'ten yüzde 57'ye düştü.

Ülkede bugüne kadar 80 bin 226 vaka tespit edildi, bunun 51 bin 260'ı iyileşti, 610 COVID-19 hastası hayatını kaybetti.

Kazakistan'da Temmuz başında COVID-19 vakalarının hızla artması nedeniyle uygulanan sıkı karantina devam ediyor.

2 Ağustos'a kadar geçerli olan karantinanın durum iyileşmezse uzatılması bekleniyor.

KIRGIZİSTAN'DA YAS İLAN EDİLECEK

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, ülkede 30 Temmuz Perşembe gününün COVID-19 kurbanları için ulusal yas günü ilan edileceğini açıkladı.

Öte yandan, Ceenbekov'un katılımıyla başkent Bişkek'te 100 yatak kapasiteli hastanenin temeli atıldı.

Ülkede son 4 ayda 32 bin 124 kişide COVID-19 tespit edildi, 19 bin 203 kişi iyileşti, 1249 kişi yaşamını yitirdi.

İTALYA

İtalya Sağlık Bakanlığı, ülkede 5 aydır devam eden COVID-19 salgınına ilişkin son bilgileri açıkladı.

Salgın başından bugüne kadar COVID-19 bulaşanların toplam sayısı 245 bin 864'e ulaştı.

Son 24 saatte 275 yeni vaka kaydedildi. Ülkede 4 gün üst üste, günlük yeni vaka sayısı 250 eşiğinin üzerine çıktı.

Ülkedeki aktif vaka sayısı, yeni vakalardaki artışın da etkisiyle 12 bin 442'ye yükseldi. Yoğun bakımdakilerin sayısı ise 41 olarak kaydedildi.

İyileşenlerin sayısı bugün 128 artışla 198 bin 320 oldu.

COVID-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte sadece 5 artarak 35 bin 102'ye yükseldi.

İtalya'da bugüne kadar 6 milyon 520 bin 46 test yapıldı.

SUUDİ ARABİSTAN

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, COVID-19 nedeniyle ülke genelinde 31 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 2 bin 201 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, son verilerle virüs kaynaklı can kaybının 2 bin 703'e, vaka sayısının da 264 bin 973'e çıktığı aktarıldı.

Bakanlık ülkede sağlığına kavuşanların sayısının da 217 bin 782 olduğunu belirtti.

RUSYA'DA VAKA SAYISI 806 BİNİ GEÇTİ

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) tespit edilenlerin sayısı 806 bin 720’ye, ölü sayısı 13 bin 192’ye yükseldiği Rusya’da 1 Ağustos’tan itibaren başlayacak uluslararası uçuşlar öncesi turistik yerlerde hareketlilik başladı.

Başkent Moskova’da turistlerin hediyelik eşya için tercih ettiği Izmailovsky Kremlin’de işyerleri, ziyaret alanları mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak açılmaya başladı.

MISIR

Mısır'da COVID-19 nedeniyle son 24 saatte 40 kişi yaşamını yitirdi.

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında son 24 saatte 40 kişi daha yaşamını yitirdi ve 511 yeni vaka tespit edildi.

Böylece, virüs kaynaklı can kaybı 4 bin 558'e, vaka sayısı da 91 bin 583'e çıktı.

Ülke genelinde 933 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 32 bin 903 oldu.

İSRAİL'DE VAKA SAYISI 60 BİNİ AŞTI

İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, COVID-19 teşhisi konulan 7 hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ülkede böylece COVID-19 kaynaklı can kaybının 457'ye ulaştığı, 1770 kişide daha COVID-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının ise 60 bin 678'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, hastalardan 310'nun durumunun ağır olduğu, 26 bin 917 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

AKTİF VAKA SAYISI 33 BİNİ GEÇTİ

Salgında ikinci dalganın etkili olduğu ülkede mayıs ayında 2 binin altına düşen aktif vaka sayısı da son günlerdeki sert yükselişle 33 bin 304'e ulaştı.

Tel Aviv yönetimi, mayıs ayında günlük vaka sayısının 20'nin altına düşmesi üzerine ülkedeki COVID-19 tedbirlerinin çoğunu kaldırmıştı.

Salgın nedeniyle kapatılan okullarda yeniden eğitime başlanmış, alışveriş merkezleri, pazarlar ve lokantaların da içinde yer aldığı işletmeler tekrar açılmıştı.

Vaka sayılarındaki sert yükseliş nedeniyle İsrail yönetimi, 6 Temmuz'da aralarında spor salonları ve gece kulüplerinin de yer aldığı mekanların yeniden kapatılması kararı almıştı. Sinagog ve lokantalara da 20 kişi sınırlandırılması getirilmişti.