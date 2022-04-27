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Dünyada nadir görülen bir sendromla dünyaya geldi! Ailesinin tek dileği sağlığına kavuşması

Bartın'da doğuştan dili damağına yapışık olması nedeniyle yutkunma sorunu bulunan ve burnuna bağlı hortumla beslenen 1 yaşındaki Asım bebek, ameliyatla sağlığına kavuşmayı bekliyor. Yaklaşık 1 yıllık süreçte hem çocuğunun hem kendisinin yıprandığını gözyaşları içinde anlatan Kalpaklı, ilgililerden yardım beklediğini kaydetti.

AA27 Nisan 2022 Çarşamba 12:00 - Güncelleme:
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Tuna Mahallesi'nde yaşayan Aysel ve Şenol Kalpaklı çiftinin 3. çocukları olan Asım'a, Goldenhar sendromu teşhisi konuldu.

Görme ve işitme kaybı, kalbinde 4 delik, 2 kalp damarında daralma, yüz kasları, yanak ve çene kemiklerinin yeterince gelişememesinin yanı sıra dili damağına yapışık olması nedeniyle yutkunma problemi bulunan bebek, enjektör ve hortum yardımıyla burnundan besleniyor.

Nefes alabilmesi için mide ve gırtlakta biriken mukus, gastrik gibi sıvılar da günde 20-25 kez özel cihazla aspire edilerek tahliye edilen minik Asım'ın ailesi, çocuklarının ameliyatla sağlığına kavuşmasını istiyor.

Ev hanımı olan anne Aysel Kalpaklı, gazetecilere, çocuğunun dili yapışık ve kulaksız doğduğunu söyledi.

Asım'ın ameliyatla dilinin açılması gerektiğini, çenesi olmadığını, uzun süredir Ankara'daki hastanelere gitmelerine karşın bir çözüm bulamadıklarını aktaran Kalpaklı, "Çocuğumun ameliyat olması gerekiyor. Şu anda beslenmesi burnuna bağlı olan hortumla oluyor. Bir an önce ameliyat olup beslenmesinin ağızdan olması gerekiyor. Enjektör, aspirasyon, bez ve mama gibi gereksinimlerle aylık 7-8 bin lira masrafımız oluyor. Eşim de asgari ücretle tekstil fabrikasında çalışıyor." diye konuştu.

Yaklaşık 1 yıllık süreçte hem çocuğunun hem kendisinin yıprandığını gözyaşları içinde anlatan Kalpaklı, ilgililerden yardım beklediğini kaydetti.

  • Bartın
  • Goldenhar sendromu
  • dili yapışık bebek

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