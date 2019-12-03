''Dünyada sarılacak daha çok yara var''

Dünyada sarılacak çok yara var sloganıyla mağdur insanlara sağlık hizmeti ulaştıran Kutup Yıldızı Sağlık Gönüllüleri Derneği doktorları, ihtiyaç sahiplerine 15 yıldır umut oluyor. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunu 50-60 doktorun girişimiyle din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin ihtiyacı olan herkese sağlık hizmeti vermek amacıyla 2004’te kurulan dernek dünyanın çeşitli ülkelerinde verdiği hizmetler kapsamında 5 bin 229 cerrahi ameliyat, 8 bin 392 katarakt ameliyatı, 23 bin 548 diş çekimi ve 12 bin 131 KBB ameliyatını gerçekleştirdi. Nijer, Çad, Makedonya, Arnavutluk, Afganistan ve Uganda’da 39 bin 540 çocuğun sünnetini yaptı.

MESLEĞİMİZİN ZEKATI

Kutup Yıldızı Sağlık Gönüllüleri Derneği Başkanı Dr. Abdullah Daştan “Kutup yıldızı dünyanın her yerinden görülebilen, sabit, parlak bir yıldız. Biz de faaliyet alanı sabit, hizmet veren ve dünyanın her yerine yardım ulaştırmak isteyen doktorlar olarak bu ismi seçtik” dedi.

Daştan, derneğin 250 doktor üyesi bulunduğunu aktararak, farklı STK’larla Afrika Kıtası’nda su kuyusu açma ve kurban yardımı faaliyetlerinde de bulunduklarını ifade etti. Dr. Daştan “Nijer’e 6 ayda bir gidiyoruz. 25 kez toplam 60 personelle gittiğimiz ülkede, bine yakın katarakt ameliyatı, 500’e yakın büyük cerrahi ameliyat ve sünnet gibi birçok alanda sağlık hizmeti vererek, en çok ameliyat yapan ekibiz” dedi. Daştan, yardım toplayan bir dernek olmadıklarının altını çizerek “Biz doktorlar olarak, ‘yurt dışına gidiyoruz’ diyerek vatandaştan nakdi yardım almıyoruz. Farkımız bu. Ancak bizim iş birliği yaptığımız yardım dernekleri bu yardımları topluyorlar. Derneğimiz, doktorların bir araya gelerek ‘mesleğin zekatı’ mantığıyla çalıştığı, ameliyat, muayeneler ve diğer faaliyetlerin masraflarını kendi ceplerinden karşıladıkları bir topluluk” diye konuştu.