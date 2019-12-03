12°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,745
  • 6,3663
  • 269.939
  • 108004
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

''Dünyada sarılacak daha çok yara var''

Gönüllü Türk doktorları 15 yıldır mazlum coğrafyalarda şifa dağıtıyor. “Dünyada sarılacak çok yara var” sloganıyla yola çıkan 250 doktor, sadece Nijer’de bin katarakt ameliyatı yaptı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Dünyada sarılacak çok yara var sloganıyla mağdur insanlara sağlık hizmeti ulaştıran Kutup Yıldızı Sağlık Gönüllüleri Derneği doktorları, ihtiyaç sahiplerine 15 yıldır umut oluyor. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunu 50-60 doktorun girişimiyle din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin ihtiyacı olan herkese sağlık hizmeti vermek amacıyla 2004’te kurulan dernek dünyanın çeşitli ülkelerinde verdiği hizmetler kapsamında 5 bin 229 cerrahi ameliyat, 8 bin 392 katarakt ameliyatı, 23 bin 548 diş çekimi ve 12 bin 131 KBB ameliyatını gerçekleştirdi. Nijer, Çad, Makedonya, Arnavutluk, Afganistan ve Uganda’da 39 bin 540 çocuğun sünnetini yaptı.

MESLEĞİMİZİN ZEKATI

Kutup Yıldızı Sağlık Gönüllüleri Derneği Başkanı Dr. Abdullah Daştan “Kutup yıldızı dünyanın her yerinden görülebilen, sabit, parlak bir yıldız. Biz de faaliyet alanı sabit, hizmet veren ve dünyanın her yerine yardım ulaştırmak isteyen doktorlar olarak bu ismi seçtik” dedi. 

Daştan, derneğin 250 doktor üyesi bulunduğunu aktararak, farklı STK’larla Afrika Kıtası’nda su kuyusu açma ve kurban yardımı faaliyetlerinde de bulunduklarını ifade etti. Dr. Daştan “Nijer’e 6 ayda bir gidiyoruz. 25 kez toplam 60 personelle gittiğimiz ülkede, bine yakın katarakt ameliyatı, 500’e yakın büyük cerrahi ameliyat ve sünnet gibi birçok alanda sağlık hizmeti vererek, en çok ameliyat yapan ekibiz” dedi. Daştan, yardım toplayan bir dernek olmadıklarının altını çizerek “Biz doktorlar olarak, ‘yurt dışına gidiyoruz’ diyerek vatandaştan nakdi yardım almıyoruz. Farkımız bu. Ancak bizim iş birliği yaptığımız yardım dernekleri bu yardımları topluyorlar. Derneğimiz, doktorların bir araya gelerek ‘mesleğin zekatı’ mantığıyla çalıştığı, ameliyat, muayeneler ve diğer faaliyetlerin masraflarını kendi ceplerinden karşıladıkları bir topluluk” diye konuştu. 

AK Parti´den Şehir Üniversitesi açıklaması: Bu şekilde siyasallaşmasından fevkalade muzdaribiz

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

MSB acı haberi duyurdu: 2 askerimiz şehit, 1 askerimiz yaralı

MSB acı haberi duyurdu: 2 askerimiz şehit, 1 askerimiz yaralı

RTÜK'ten Netflix'e teşekkür etti ve 'örnek alınmalı' dedi

RTÜK'ten Netflix'e teşekkür etti ve 'örnek alınmalı' dedi

Türkiye terörden temizledi! İlk şirket açıldı

Türkiye terörden temizledi! İlk şirket açıldı

Kral Selman'ın üvey kardeşi Mutaib bin Abdulaziz öldü

Kral Selman'ın üvey kardeşi Mutaib bin Abdulaziz öldü

Genç kızların yüzüne yakıcı sıvı attı ve kaçtı! İşte o dehşet anları

Genç kızların yüzüne yakıcı sıvı attı ve kaçtı! İşte o dehşet anları

Kan donduran olay! Köpek çiftliğine gömerken yakalandı

Kan donduran olay! Köpek çiftliğine gömerken yakalandı

Cani koca, önce eşini dövdü sonra kaynar su döktü!

Cani koca, önce eşini dövdü sonra kaynar su döktü!

Kayıp dağcılarla ilgili yeni gelişme: Ayak izlerine rastlanıldı

Kayıp dağcılarla ilgili yeni gelişme: Ayak izlerine rastlanıldı
 

POPÜLER HABERLER

MSB´den rejimin İdlib´e saldırılarına ilişkin sert açıklama

MSB´den rejimin İdlib´e saldırılarına ilişkin sert açıklama

Ülke ülke gezip topladı! Şimdi bütün dünyaya satıyor

Ülke ülke gezip topladı! Şimdi bütün dünyaya satıyor

SIM kartlar tarih oluyor! İşte yeni teknoloji

SIM kartlar tarih oluyor! İşte yeni teknoloji

İki katlı iş yerini tropik adaya çevirdi!

İki katlı iş yerini tropik adaya çevirdi!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA