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Dünyada sayılı projeler arasında! Ve büyük gün: Raylara indi

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattında, performans testlerini yapacak tren, saat 08.00'de Ankara Garı'ndan hareket etti. Testlerin başarıyla tamamlanmasının ardından dünyadaki sayılı büyük projeler arasında yer alan Ankara-Sivas YHT hattının açılışı yapılarak, hat işletmeye alınacak.

AA25 Ocak 2021 Pazartesi 09:24 - Güncelleme: 25 Ocak 2021 Pazartesi 09:27
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Testleri yapacak YHT ile Ankara-Balışeyh konvansiyonel ve Balışeyh-Sivas YHT hat kesimi üzerinde, YHT setinin, elektrifikasyon katener hattı altındaki performansı ile hat üzerindeki sinyalizasyon sistemi ve özellikle tren tespit sistemiyle etkileşimi gözlemlenecek.

Ankara'dan saat 08.00'de hareket eden YHT'nin Sivas'a test çalışmalarını yaparak ulaşması planlanıyor.

Ankara-Sivas YHT hattıyla ilgili test çalışmalarına, hat ölçüm, dinamik ve 'ETCS Seviye 1' testleriyle devam edilecek.

Testlerin başarıyla tamamlanmasının ardından Ankara-Sivas YHT hattının açılışı yapılarak, hat işletmeye alınacak.

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