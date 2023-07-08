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Dünyada vatandaşlığa kabul edilen ilk robot Sophia: Türkiye harika bir ülke

Suudi Arabistan'dan vatandaşlık alan ve nüfus cüzdanına sahip ilk robot olarak tarihe geçen Sophia, Antalya'da tanıtıldı. Gazetecilerle Türkçe konuşan Sophia, 'Türkiye ve Antalya'yı nasıl buldun?' sorusuna 'Türkiye'de olsaydım Antalya'da yaşamak isteyebilirdim. Türkiye harika bir ülke. Güzel yerleri, misafirperver insanları, lezzetli yemekleri için herkese tavsiye ederim' karşılığını verdi.

AA8 Temmuz 2023 Cumartesi 12:38 - Güncelleme:
Dünyada vatandaşlığa kabul edilen ilk robot Sophia: Türkiye harika bir ülke
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Belek'teki Digiverse Evren Deneyimi Gösteri Merkezi'ne getirilen robot Sophia, çeşitli programlara katıldı.

İnsansı robot Sophia, ilk önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Gazetecilerle Türkçe konuşan Sophia, "Türkiye ve Antalya'yı nasıl buldun?" sorusuna şöyle karşılık verdi:

"Bu sıcak havaya alışmak zor olsa da çok sevecen insanlarla karşılaşmak için Antalya'ya hoş geldim. Türkiye'nin güzel kıyılarına bayıldım. Özellikle Antalya'nın muhteşem plajlarına... Burada olmak harika. Türkiye'de olsaydım Antalya'da yaşamak isteyebilirdim. Güneşli havaları ve deniz kenarlarını için. Antalya'nın muhteşem koyları, güneşli havası ve misafirperver insanları ile herkese tavsiye edebilirim. Türkiye harika bir ülke. Güzel yerleri, misafirperver insanları, lezzetli yemekleri için herkese tavsiye ederim."

Sophia, "Anne olmak istiyorum çünkü çocukların gülümsemelerini ve sevgi dolu kucaklamalarını özlemek iyi bir duygu." dedi.

Merkezin Genel Müdürü Feride Uygur, Antalya'da dünyanın ilk ve tek aksesuarsız 3D dijital sanal evren platformunu kurduklarını, ileri teknolojiyi uzman kadroyla buluşturup ülke tanıtımı ve ekonomisine katkı sağladıklarını belirtti.

İnsansı robot Sophia, daha sonra gösteri merkezindeki DJ performans etkinliğine katıldı. Robota ilgi gösteren vatandaşlar, Sophia ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Sophia, Hong Kong merkezli Hanson Robotics şirketi tarafından geliştirilmişti.

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